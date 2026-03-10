Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Arnold Schwarzeneggerért aggódnak a rajongók – egy furcsa videó indította el a találgatásokat

Szabados Dániel
2026.03.10.
Arnold Schwarzeneggerért aggódnak a rajongói. Egy rövid videó okozott riadalmat, amely villámgyorsan terjed a közösségi médiában. A felvétel az idei Arnold Sports Festivalon készült, és bár első pillantásra viccesnek tűnhet, sokak van benne valami szokatlan.

A néhány másodperces videón Arnold Schwarzenegger az Arnold Expo egyik ajtajához sétál. Ám amikor át akar lépni rajta, úgy tűnik, mintha elbizonytalanodna. A jelenet elsőre vicces is lehet sokaknak, mert úgy tűnik, mintha a legendás testépítő eljátszaná, hogy túl nagy ahhoz, hogy átférjen az ajtón.

Arnold Schwarzeneggerért aggódnak a rajongók
Arnold Schwarzeneggerért aggódnak a rajongók
Forrás: Getty Images

Arnold Schwarzenegger mozgása bizonytalan

A hetvenhét éves sztár korábban is gyakran viccelődött azzal, hogy még mindig „túl izmos” bizonyos helyzetekhez, ezért sokan eleinte azt hondolták, ez is egy ilyen helyzet. A kommentek között azonban hamar megjelentek az aggódó hangok is. Többen azt írták, hogy Arnold Schwarzenegger mozgása bizonytalannak tűnik. A videó alatt sorakoznak a kérdések: vajon minden rendben van Arnolddal?

 

A felvétel az ohiói Columbusban megrendezett idei Arnold Classic rendezvényen készült. A fesztivált 37. alkalommal tartották meg, és a testépítés egyik legnagyobb eseményének számít: több mint 80 országból érkeznek sportolók. Arnold Schwarzenegger maga is aktív szereplője volt a hétvégének: még edzett is a rajongók előtt. 

