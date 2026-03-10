Leáldozott a sima szőkének: ezek az árnyalatok tarolnak 2026 hajszínpalettáján – Derítsd ki, hogy hozzád melyik illik!

Minden év új trendeket hoz – 2026 hajszínpalettája viszont változatosabb, mint hinnéd. De ne aggódj, mi leszűkítettük a listát négyre! Itt az ideje, hogy kiderítsd, vajon milyen hajszín áll jól neked!

Derítsd ki, hogy neked melyik árnyalat állna a legjobban 2026 hajszínpalettájáról!

Forrás: Shutterstock

2026 hajszíntrendek – De melyiket kell követni?

A trendek elképesztő gyorsasággal jönnek-mennek, így elég nehéz velük lépést tartani. De ne aggódj, ha a múlt heti őrületet követve Brontë blonde-ra festetted a hajad, ma viszont egészen más trendek kerülnek reflektorfénybe, attól még nem leszel kevésbé trendi!

A lényeg, hogy jól érezd magad a bőrödben! Ha pedig úton-útfélen megtetszik neked egy új trend, akkor miért is ne próbálnád ki?

Te is Miranda Priestly akarsz lenni, és követni akarod az új power lookot? Bármikor megteheted, hiszen azt már régóta tudjuk, hogy ősz hajjal is lehetünk nőiesek és lehengerlők!

Most viszont olyan színskála érkezett el a 2026-os hajszínpalettára, amelyet kár lenne kihagyni – mi pedig még a választás terhét is levesszük a válladról! Egyszer már segítettünk a frufruválasztással kapcsolatban, most pedig a virtuális hajfestésben leszünk segítségedre!

Milyen hajszín illik hozzám: teszt

1. Hogyan jellemeznének a barátaid?

A) elegáns, kifinomult és természetesen sikkes

B) titokzatos, erős és határozott

C) szenvedélyes, energikus és figyelemfelkeltő

D) laza, különleges és napfényes személyiség

2. Milyen outfitekben érzed magad legjobban?

A) letisztult, bézses-barnás árnyalatokban

B) fekete, monokróm, drámai darabokban

C) merész színekben és provokatív kiegészítőkkel

D) világos farmerben és oversized felsőkben

3. Hogyan kezeled a változást?

A) Átgondolom mi a legjobb nekem az új helyzetben, és megpróbálom elfogadni a körülményeket.

B) Ha kell, drasztikusan váltok – azt amúgy is kedvelem.

C) Imádom az újrakezdést! Jöhet a nagy átalakulás!

D) Fokozatosan állok át az új helyzetre, természetes átmenetekkel.

4. Milyen hangulat áll hozzád a legközelebb?

A) meleg, aranyló naplemente a hegyen

B) bulis éjszaka városi fényekkel

C) őszi levelek egy parkban fűszeres illatú kávéval

D) tengerparti szellő és napsütés