Leáldozott a sima szőkének: ezek az árnyalatok tarolnak 2026 hajszínpalettáján – Derítsd ki, hogy hozzád melyik illik!

Minden év új trendeket hoz – 2026 hajszínpalettája viszont változatosabb, mint hinnéd. De ne aggódj, mi leszűkítettük a listát négyre! Itt az ideje, hogy kiderítsd, vajon milyen hajszín áll jól neked!
2026 hajszíntrendek – De melyiket kell követni?
A trendek elképesztő gyorsasággal jönnek-mennek, így elég nehéz velük lépést tartani. De ne aggódj, ha a múlt heti őrületet követve Brontë blonde-ra festetted a hajad, ma viszont egészen más trendek kerülnek reflektorfénybe, attól még nem leszel kevésbé trendi!
A lényeg, hogy jól érezd magad a bőrödben! Ha pedig úton-útfélen megtetszik neked egy új trend, akkor miért is ne próbálnád ki?
Te is Miranda Priestly akarsz lenni, és követni akarod az új power lookot? Bármikor megteheted, hiszen azt már régóta tudjuk, hogy ősz hajjal is lehetünk nőiesek és lehengerlők!
Most viszont olyan színskála érkezett el a 2026-os hajszínpalettára, amelyet kár lenne kihagyni – mi pedig még a választás terhét is levesszük a válladról! Egyszer már segítettünk a frufruválasztással kapcsolatban, most pedig a virtuális hajfestésben leszünk segítségedre!
Milyen hajszín illik hozzám: teszt
1. Hogyan jellemeznének a barátaid?
A) elegáns, kifinomult és természetesen sikkes
B) titokzatos, erős és határozott
C) szenvedélyes, energikus és figyelemfelkeltő
D) laza, különleges és napfényes személyiség
2. Milyen outfitekben érzed magad legjobban?
A) letisztult, bézses-barnás árnyalatokban
B) fekete, monokróm, drámai darabokban
C) merész színekben és provokatív kiegészítőkkel
D) világos farmerben és oversized felsőkben
3. Hogyan kezeled a változást?
A) Átgondolom mi a legjobb nekem az új helyzetben, és megpróbálom elfogadni a körülményeket.
B) Ha kell, drasztikusan váltok – azt amúgy is kedvelem.
C) Imádom az újrakezdést! Jöhet a nagy átalakulás!
D) Fokozatosan állok át az új helyzetre, természetes átmenetekkel.
4. Milyen hangulat áll hozzád a legközelebb?
A) meleg, aranyló naplemente a hegyen
B) bulis éjszaka városi fényekkel
C) őszi levelek egy parkban fűszeres illatú kávéval
D) tengerparti szellő és napsütés
5. Mennyire szeretsz kitűnni a tömegből?
A) Nem vagyok exhibicionista, de néha szeretem, ha az eleganciámat megnézik.
B) Nagyon! Szeretek mély benyomást kelteni az emberekben.
C) Kedvelem, ha néznek, de ezért általában nem teszek meg extra lépéseket.
D) Inkább szeretek a természetben lenni, mint tömegben.
Személyiségteszt megoldása
Ha a legtöbb válaszod A: pezsgőbarna
Időtlen, nőies és elegáns – pont, mint te. A pezsgőbarna szín egy tompított szőke árnyalatnak felel meg. Jenna Perry színezésszakértő szerint ebben a hajszínben a természetes gyökerek győzedelmeskednek, melyek szőke highlightot kapnak a hajvégekben. Nem harsány, mégis minden fényben ragyog – és ez a trend idén is tombolni fog!
Ha a legtöbb válaszod B: tintafekete
Drámai, mély és karakteres. Erős aurád van, melyet nem félsz megmutatni. Ez az árnyalat pedig különösen kiemeli a tekinteted és mágneses kisugárzást ad neked. Evanie Frausto sztárfodrász szerint ebben az évben a hajfényesítés kapja a legtöbb figyelmet, melyhez tökéletes párosítás lehet a tintafekete.
Ha a legtöbb válaszod C: vörös bársony
Ez a szenvedélyesen vörös szín olyan kreatív, tüzes és bátor személyiséghez illik, mint amilyen te is vagy, hiszen te aztán nem vagy háttérszereplő! Jenna Perry szerint ez a szín pont megfelelően hangsúlyozza az intenzív vörös és a hétköznapi barna közötti árnyalatot.
Ha a legtöbb válaszod D: khaki szőkésbarna
Természetes, kissé hamvas, napcsókolta szőke highlight a barna színen. Laza, modern és effortless – mintha mindig jó fényben lennél. Jess Gonzeles színszakértő szerint a szőkésbarna most a semleges khaki színből fog ihletet meríteni. „A khaki szőkésbarna lágy, olvadó és hangulatos” – mondja Gonzales. De természetesen nem zöld színről beszélünk, a színek összeolvadása ugyanis egy tompított arany-hamu árnyalatot ad a szőkésbarnához.
Ezt tanulhattad meg a személyiségtesztünkből
Most már tisztában vagy a 2026-os hajszíntrendek legmenőbb választásaival. Sőt, végre arra is választ kaptál, hogy hozzád melyik szín passzolna leginkább. Mire vársz még? Irány a fodrászszalon! Nyisd a tavaszt egy üde hajszínnel, mellyel igazi stílusikonná válhatsz!
Ha még több hajtrendről olvasnál, akkor ezeket se hagyd ki!