2026. márc. 10., kedd

Ezek a legjobb Oscar-díjas filmek, amelyeket egyszer az életedben látnod kell

Oscar-gála Oscar-díj Oscar 2026 Oscar-díjas színészek
Simon Benedek
2026.03.10.
Az Oscar-díj a filmes szakma csúcsteljesítményeit ismeri el. Évente több tucat alkotás versenyez az aranyszobrocskákért, de vannak olyan filmek, amelyek ebből a szűk körből is kiemelkednek, és örökre beírták magukat a filmtörténelembe. Mutatjuk a legjobb Oscar-díjas filmeket!

Az Oscar-díj a filmes szakma világbajnoksága, amellyel az adott évben legjobb teljesítményt nyújtó szakemberek, színészek és rendezők munkáját értékelik. Ha valaki Oscart-díjat kap, akkor egy olyan illusztris társaságba kerül, amelybe tényleg kiváltság tartozni. Ezúttal azokat a filmeket vettük górcső alá, amelyek igazán ikonikus alkotások, úgy is mondhatnánk, hogy szerintünk a legjobb Oscar-díjas filmek, amelyeket mindenkinek látni kéne legalább egyszer az életében. 

  • Az Oscar-díj a filmvilág legrangosabb elismerése.
  • Vannak olyan alkotások, amelyek ebből a szűk körből is kiemelkednek.
  • Mutatjuk a legjobb Oscar-díjas alkotásokat!

Melyek a legjobb Oscar-díjas filmek?

A legjobb Oscar-díjas filmek közös jellemzői, hogy mai szemmel nézve is értékes üzenetet hordoznak, meglepő fordulatokat tartalmaznak vagy egyszerűen csak olyan emberi történeteket jelenítenek meg, amelyek a mai napig elgondolkodtatják az embereket. Az Oscar díjas filmek listája számos olyan alkotást tartalmaz, amely valamilyen oknál fogva még az aranyszobrocskával díjazott szűk körből is kiemelkedik. 

Forrest Gump (1994)

Ez a szívhez szóló történet sokak szerint minden idők egyik legjobb filmje. Mondanunk sem kell, hogy Tom Hanks alakítása a szerepben legendás, de az is a film kiválóságát jelzi, hogy a készítők könnyed eleganciával ötvözték a történelem nagy pillanatait az egyéni sorsokkal. A film összesen 6 Oscart nyert: a legjobb férfi színész (Tom Hanks), a legjobb rendező (Robert Zemeckis), a legjobb vizuális effektusok, a legjobb adaptált forgatókönyv és a a legjobb filmért járó aranyszobrocskát is a Forrest Gump nyerte az 1995-ös Oscar-díjátadón. Egyértelműen kötelező Oscar-győztes alkotás mindenkinek!

Titanic (1997)

James Cameron monumentális romantikus drámája nemcsak óriási kasszasiker volt, hanem az egyik legismertebb Oscar-díjas film is lett a történelemben. A csodálatos látványvilág és történelmi háttér mind semmi a háttérben kibontakozó romantikus drámához, amely a filmtörténelem egyik legikonikusabb szerelmi története lett. A Titanic összesen 11 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film, legjobb rendező (James Cameron), legjobb díszlet, legjobb operatőr, legjobb vágás, legjobb látványtervezés, legjobb vizuális effektusok, legjobb hang, legjobb hangvágás, legjobb filmzene és a legjobb betétdal (My Heart Will Go On) kategóriákban.

Gladiátor (2000)

Ridley Scott epikus történelmi drámája a becsület, szabadság és bosszú témáit dolgozza fel nagyszabású látványvilággal és izgalmas csatajelenetekkel. Nem véletlenül ma is az egyik legnépszerűbb Oscar-díjas film, amit sokan szinte évről évre örömmel néznek újra. Russel Crowe ikonikus figurája a gyerekektől a felnőttekig mindenkire hatással van. A Gladiátor összesen 5 Oscar-díjat nyert a következő kategóriákban: legjobb film, legjobb férfi főszereplő (Russell Crowe), legjobb díszlet, legjobb látványtervezés és legjobb hangvágás.

Schindler listája (1993) 

Steven Spielberg egyik legmegrendítőbb alkotása a Schindler listája, amely a holokauszt borzalmait és egy embermentő, Oskar Schindler történetét mutatja be. A film mélyen emberi és történelmileg is hiteles módon ábrázolja a náci rezsim brutalitását, miközben bemutatja, hogy egyetlen ember tettei is életet menthetnek. A fekete-fehér látványvilág, a zseniális operatőri munka és a lírai filmzene mind hozzájárultak ahhoz, hogy a film az egyik leghíresebb történelmi alkotássá váljon. A Schindler listája Oscar-díjat nyert a legjobb film, a legjobb rendező (Steven Spielberg), a legjobb adaptált forgatókönyv, a legjobb operatőr, a legjobb díszlet, a legjobb vágás, a legjobb eredeti filmzene (John Williams) és legjobb hang kategóriákban, ezzel összesen 7 Oscar-díjat bezsebelve.

A keresztapa (1972)

A keresztapa Francis Ford Coppola mesterműve, amely a maffiafilmek mintájává vált, és máig mércéül szolgál a hasonló alkotások értékelésénél. A film az olasz-amerikai Corleone család történetét követi nyomon, bemutatva a családon belüli hatalmi harcokat, a hűség és árulás dilemmáit, valamint a hatalom és morál összetett kapcsolatát. Marlon Brando és Al Pacino ikonikus alakítása, a részletgazdag díszlet, a lírai operatőri munka és a Nino Rota által komponált felejthetetlen filmzene mind hozzájárultak ahhoz, hogy A keresztapa minden idők egyik legjobb Oscar-díjas alkotásává váljon. Nem is csoda, hogy elnyerte a legjobb film, a legjobb férfi főszereplő (Marlon Brando) és legjobb adaptált forgatókönyv kategóriákban is az aranyszobrocskát.

Saul fia (2015)

Az Oscar-díjas magyar filmek közül a A Saul fia is szerepel a listánkon. A film Nemes Jeles László rendezésében készült, és a magyar filmművészet egyik legkiemelkedőbb nemzetközi sikere lett. A film a holokauszt borzalmait személyes perspektívából mutatja be: Saul Ausländer, egy magyar zsidó fogoly Auschwitzban, ahol egy krematóriumi feladatokkal bíró Sonderkommando tagja. A történet középpontjában a főszereplő küzdelme áll, hogy egy fiatal fiú holttestét emberhez méltó módon temethesse el, miközben a körülötte zajló borzalmak szinte teljesen elnyomják az emberi érzéseket.

A film egyedülálló operatőri és vizuális stílusával tűnik ki: a kamera folyamatosan Saul közelében marad, szinte a karakter szemén keresztül látjuk az eseményeket, így a néző szinte személyesen éli át a borzalmakat. A Saul fia a legjobb idegen nyelvű film Oscarját nyerte el a 88. Akadémiai Díjátadón, ezzel az első, teljes mértékben magyar Oscar-díjas filmje lett. 

Oscar-jelöltek 2026-ban

Már nyilvánosságra került azoknak a filmeknek a listája is, amelyek versenybe szállnak a 2026 Oscar-díjakért. Az alkotások között természetesen megtalálható a Timothée Chalamet nevével fémjelzett Marty Supreme és Leonardo DiCaprio filmje az Egyik csata a másik után is. Rajtuk kívül szintén nem meglepő a Dögölj meg szerelmem és a Wicked 2. neve a listán. Az azonban már nagyobb izgalmakat tartogat, hogy van egy film, amely rekordot döntő 16 Oscar-jelölést zsebelt be idén. Ez a film nem más, mint a Bűnösök. A korábbi a rekord 14 jelölés volt, amit többek között a már említett Titanic tartott. Íme a 2026-os Oscar-gála főbb kategóriáinak jelöltjei:

Legjobb férfi főszereplők:

  • Leonardo DiCaprio
  • Timothée Chalamet
  • Ethan Hawke
  • Michael B. jordan
  • Wagner Moura

Legjobb férfi mellékszereplők:

  • Benicio Del Toro
  • Delroy Lindo
  • Sean Penn
  • Stellan Skarsgard
  • Jacob Elordi

Legjobb női főszereplők:

  • Jessie Buckley
  • Rose Byrne
  • Kate Hudson
  • Renate Reinsve
  • Emma Stone

Legjobb női mellékszereplők:

  • Elle Fanning
  • Inga Ibsdotter Lilleaas
  • Amy Madigan
  • Wunmi Mosaku
  • Teyana Taylor

Legjobb filmek:

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Egyik csata a másik után
  • Bűnösök
  • Az álmok vágányán

A teljes lista ide kattintva érhető el.

