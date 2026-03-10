Ezek a legjobb Oscar-díjas filmek, amelyeket egyszer az életedben látnod kell

Az Oscar-díj a filmes szakma világbajnoksága, amellyel az adott évben legjobb teljesítményt nyújtó szakemberek, színészek és rendezők munkáját értékelik. Ha valaki Oscart-díjat kap, akkor egy olyan illusztris társaságba kerül, amelybe tényleg kiváltság tartozni. Ezúttal azokat a filmeket vettük górcső alá, amelyek igazán ikonikus alkotások, úgy is mondhatnánk, hogy szerintünk a legjobb Oscar-díjas filmek, amelyeket mindenkinek látni kéne legalább egyszer az életében.

Legjobb Oscar-díjas filmek: Russel Crowe a Gladiátorban játszotta Maximust, amiért Oscart nyert.

Forrás: Getty Images

Az Oscar-díj a filmvilág legrangosabb elismerése.

Vannak olyan alkotások, amelyek ebből a szűk körből is kiemelkednek.

Mutatjuk a legjobb Oscar-díjas alkotásokat!

Melyek a legjobb Oscar-díjas filmek?

A legjobb Oscar-díjas filmek közös jellemzői, hogy mai szemmel nézve is értékes üzenetet hordoznak, meglepő fordulatokat tartalmaznak vagy egyszerűen csak olyan emberi történeteket jelenítenek meg, amelyek a mai napig elgondolkodtatják az embereket. Az Oscar díjas filmek listája számos olyan alkotást tartalmaz, amely valamilyen oknál fogva még az aranyszobrocskával díjazott szűk körből is kiemelkedik.

Forrest Gump (1994)

Ez a szívhez szóló történet sokak szerint minden idők egyik legjobb filmje. Mondanunk sem kell, hogy Tom Hanks alakítása a szerepben legendás, de az is a film kiválóságát jelzi, hogy a készítők könnyed eleganciával ötvözték a történelem nagy pillanatait az egyéni sorsokkal. A film összesen 6 Oscart nyert: a legjobb férfi színész (Tom Hanks), a legjobb rendező (Robert Zemeckis), a legjobb vizuális effektusok, a legjobb adaptált forgatókönyv és a a legjobb filmért járó aranyszobrocskát is a Forrest Gump nyerte az 1995-ös Oscar-díjátadón. Egyértelműen kötelező Oscar-győztes alkotás mindenkinek!

Titanic (1997)

James Cameron monumentális romantikus drámája nemcsak óriási kasszasiker volt, hanem az egyik legismertebb Oscar-díjas film is lett a történelemben. A csodálatos látványvilág és történelmi háttér mind semmi a háttérben kibontakozó romantikus drámához, amely a filmtörténelem egyik legikonikusabb szerelmi története lett. A Titanic összesen 11 Oscar-díjat nyert, köztük a legjobb film, legjobb rendező (James Cameron), legjobb díszlet, legjobb operatőr, legjobb vágás, legjobb látványtervezés, legjobb vizuális effektusok, legjobb hang, legjobb hangvágás, legjobb filmzene és a legjobb betétdal (My Heart Will Go On) kategóriákban.