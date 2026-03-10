5 divattrend, ami nem hiányozhat egy New York-i cool girl ruhatárából, így a tiédből sem

Ahogyan a francia stílus, úgy a New York-i esztétika is kiemelt szerepet kapott 2026 divatjában. A Nagy Almában mindenki kicsit vagányabban, merészebben és összetettebben öltözködik. Talán már te is sóvárogtál Dua Lipa, Zoe Kravitz vagy Bella Hadid outfitjei iránt, és nem is tudtad, hogy a titok kulcsa a New York-i divatban van. Nézd meg, mi az az 5 divattrend, amely kötelező egy cool girl számára!

5 divattrend egyenesen New York utcáiról.

Forrás: Getty Images Europe

2026 divattrendjei New York utcáiról Minden évnek megvan a maga kapszulagardróbja. Egyes színek, fazonok és stílusok szinte kötelezővé válnak.

New York utcai divatja csaknem ugyanolyan népszerű és irigyelt, mint a párizsi vagy milánói stílus.

Mutatjuk, mi az az 5 alapdarab, amely nem hiányozhat egy New York-i nő ruhatárából sem!

A New York-i divat lazább, sötétebb és vagányabb, mint a világ többi részén. A város, amely sosem alszik, a divatban is kultikus szerepet játszik. Egy New York-i nő mindig sikkes, összeszedett, nőies és magabiztos. Talán már te is láttad Dua Lipa randioutfitjeit, vagy Bella Hadid hálóinges összeállításait. De az igazi nagybetűs New York-i divatikon, Zoe Kravitz. Ha te is erre a szexi csajosságra vágysz, egy összetett kapszulagardróbra lesz szükséged. A következőkben összegyűjtöttük azt az 5 alapdarabot, amely ehhez a stílushoz kötelező.

Oversize blézerdivattrend 2026-ban.

Forrás: Getty Images North America

Oversize blézer

Az oversize blézer már évek óta divat, és ez 2026-ban is így marad. Télen-nyáron, időjárástól függetlenül, New York utcáin szinte kötelező jelleggel megjelenik. Viselheted laza és sportos darabokkal, vagy elegáns összeállításban is. Ha még nem rendelkezel ezzel a szuper trendi darabbal, kezdj egy feketével.

Slip dress divattrend, avagy újra divat a hálóing.

Forrás: Getty Images Europe

Slip dress avagy hálóing

A slip dress kifejezés a csipkés, szatén vagy selyem anyagú ruhákat takarja, amelyeket nagyanyáink maximum alsóneműként hordtak. Ez a vintage ruhastílus tökéletes az átmeneti időjárásban. A New York-i divatikonok általában olyan kontrasztos darabokkal párosítják, mint a bőrkabát, farmerdzseki vagy a katonás csizmák.

Túlméretezett, nagy napszemüveg 2026-ban.

Forrás: Getty Images North America

Túlméretezett napszemüveg

Nincs olyan stílusikon, akinek ne lenne legalább egy túlméretezett, hangsúlyos napszemüvege. Ez a kiegészítő elengedhetetlen 2026 utcai divatjában. Nemcsak véd a napsugárzástól, de szuper sejtelmes és vagány hangulatot kölcsönöz a megjelenésednek.