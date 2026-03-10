Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 10., kedd

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
önbizalom

A 84 éves Martha Stewart úgy gondolja, hogy még mindig nagyon jó nő - Készen áll a szerelmre!

önbizalom Martha Stewart címlaplány
Virág Emília
2026.03.10.
Martha Stewart 84 évesen sem mondott le a szerelemről – sőt, kifejezetten bízik benne, hogy hamarosan rátalál az igazira. Az amerikai életmódguru és üzletasszony, aki tévéműsoraival és vállalkozásaival dollármilliárdos birodalmat épített, ma is magabiztosan állítja: még mindig nagyon jó nő.

Martha Stewart egy jótékonysági rendezvényen beszélgetett a Page Six újságíróival, és egy pillanatig sem fogta vissza magát. „Még mindig nagyon vonzó nő vagyok. Tudok főzni, takarítok, otthont teremtek – ezek mind remek tulajdonságok. Akkor miért vagyok még mindig egyedül? Hát azért, mert nincs időm randizni!” – mondta nevetve.

Martha Stewart úgy gondolja, hogy 84 évesen is nagyon jó nő
Martha Stewart úgy gondolja, hogy 84 évesen is nagyon jó nő
Forrás: Getty Images North America

Martha Stewart mindent megtesz azért, hogy bekopogtasson hozzá a szerelem. Januárban árulta el, hogy soha nem lép ki az utcára anélkül, hogy előtte le ne zuhanyozna, még edzés előtt is fürdi és sminkel.

„Nem megyek edzésre úgy, hogy ne legyen jó illatom. Jól kell kinéznem az edzőteremben, hiszen férfiak is vannak ott! Sőt, még a saját házamban sem megyek le a felső szintről az alsóra, ha előtte nem zuhanyoztam” – mondta.

Martha Stewart 81 évesen lett címlaplány

Martha Stewart tavaly szeptemberben azt mondta, hogy bár egyedülálló, a barátai boldoggá teszik. Rengeteg hódolója van, számos férfi kereste meg üzenetben a 2023-ban, a Sports Illustratedben megjelent képei miatt. A fotózás a Dominikai Köztársaságban zajlott, ahol egyetlen nap alatt kilenc különböző fürdőruhát próbált fel.

„Kicsit remegtem, mert furcsa érzés volt ennyi ember előtt fürdőruhában pózolni. De nagyon tetszenek a képek, szerintem jól sikerültek” – idézte fel. Azt is hozzátette, hogy korábban sosem kérték fel hasonlóra, és komoly kihívásnak élte meg, hogy ebben a korban címlapra került – de úgy érzi, helytállt.

 

