Maxi- vagy midi? Így találd meg a tökéletes szoknyahosszt!

Bár a maxi és a midi is a hosszúszoknya-divat kategóriáját erősíti, a kettő közötti aprócska különbség alapjaiban határozza meg a szetted kisugárzását. A maxiszoknya a drámai belépők és a légies, szabad életérzés nagykövete, míg a midi a gardróbunk igazi jolly jokere: strukturált, sikkes, és az irodától a randevúig bárhol megállja a helyét. Az idei trendek azonban kicsit megváltoztatják az eddigi szoknyahossz-szabályokat. Mutatjuk, hogyan döntheted el könnyen, melyik illene hozzád jobban!
Megérkezett hosszúszoknya-divat reformja
- Idén kicsit máshogy viseljük a maxi- és a midiszoknyákat, így az is kicsit megváltozik, melyik szabás kinek áll jól igazán.
- Ha nem tudod, melyik hosszú fazon mellett tedd le a voksodat, az idei szezonban itt a segítség!
- Összegyűjtöttük a legjobb stílustippeket és trükköket, hogy végül te is az utcai divat királynője lehess!
Első ránézésre azt hihetnénk, hogy mindössze néhány centi a különbség, de a divatvilágban ennél többről van szó. Manapság a márkák is rugalmasabban kezelik a kategóriákat, így nem árt tisztázni az esztétikai különbségeket. Amikor a tökéletes tavaszi és nyári statement darabot keresed, joggal merül fel a kérdés: melyik hossz illik az adott alkalomhoz? Vagy épp a stylingba törik bele a bicskád: milyen cipővel mutat jól, és hogyan ne nyomjon össze a sok anyag? Íme a hosszú szoknya kisokos, ami mindenre válaszol!
Dráma és szabadság, avagy a maxiszoknya
A maxi a szoknyák „leghosszabbja”: általában a földet súrolja vagy a bokánál végződik. A neve a „maximum” szóból ered, ami nemcsak a hosszra, de a fedésre is utal. Aricia Symes vezető stylist szerint azonban a „maxi” ma már egyfajta gyűjtőfogalom lett a webshopokban: a lezser pamutszoknyáktól az estélyi jellegű darabokig mindent ide sorolnak. De a maxi nemcsak egy hossz, hanem egy életérzés is. Dr. Sarah Seung-McFarland divatpszichológus szerint ezek a darabok romantikát és bohém vadságot sugároznak. „Van bennük egyfajta lágyság és szabadság, ami nem korlátozza a mozgást” – magyarázza. Ez logikus is: a hosszabb fazonok gyakran bővebbek, így sokkal kényelmesebbek, mint a szűk mini- vagy mikroszoknyák.
Egy jól eltalált maxi nyújtja az alakot, de ha túl hosszú, vagy egy esetlen ponton vágja el a lábat a cipő felett, az egész szett slampossá válhat. Ha nem vagy égimeszelő, ne félj szabóhoz vinni a szoknyát – ne hagyd, hogy „eltűnj” az anyagban, vagy ami még rosszabb, megbotolj benne!
Az arany középút, avagy midiszoknya
A midi valahol a mini és a maxi között félúton helyezkedik el: a szegélye a térd és a boka közé esik, de az igazi szabás a vádli közepe. Míg a maxi a boho-vonalat erősíti, a midi általában strukturáltabb és tartást ad. „Bár sokat takar és kényelmes, mégis sokkal összeszedettebbnek, polírozottabbnak hat” – mondja Seung-McFarland. Hihetetlenül sokoldalú, egyaránt működik egy hétköznapi szettben és egy elegáns eseményen is. Legyen szó egy irodai öltönyszoknyáról vagy egy esti, pliszírozott fazonról, minden a körítésen múlik.
A midinél a lábbeli sorsdöntő. Próbáld fel több verzióval is, mert egy bakancs, egy balerina vagy egy magassarkú teljesen más karaktert ad ugyanannak a szoknyának. Arany szabály: az a midi a legelőnyösebb, ami közvetlenül a vádli legszélesebb pontja alatt végződik, mert ez optikailag nyújtja a vádlit.
Hogyan válasszunk szoknyahosszt?
A döntésnél mérlegeld az alkalmat, a stílusodat és persze azt, hogy mit veszel fel hozzá lábbelinek. Mindkét fazonnak helye van a szekrényedben, de más-más hangulatot árasztanak.
Az alkalom szüli a szoknyahosszt
„A maxik ott brillíroznak, ahol a kényelem és egy kis dráma a cél” – tanácsolja Seung-McFarland. Tökéletes választás egy kerti partira, nyaraláshoz vagy egy baráti vacsorához. Ezzel szemben a midi szoknyahossz a „profi” megjelenés védjegye. „Válaszd akkor, ha rendezett és kifinomult akarsz lenni anélkül, hogy túlzottan formálisnak tűnnél. Az irodába vagy nappali eseményekre ez a legstílusosabb opció.”
Vidd bele a személyiséged!
A titok az összeállításban rejlik. A maxihoz válassz olyan felsőt, ami fokozza a hatást: egy laza blézer, egy oversize pulóver vagy egy kötött mellény alá rétegezett ing telitalálat. Egy betűrt póló struktúrát ad, míg egy crop top ellensúlyozza a szoknya tömegét. Az idei divatban az eklektikus, sőt szinte már furcsa párosítások is megállják a helyüket, így a maxi szoknya kitört az egyszerű boho keretéből. A midinél pedig érdemes játszani a kontrasztokkal. Próbáld ki a „rossz cipő” vagy „rossz kabát” elméletet, amikor szándékosan stílusban elütő darabokat párosítasz: egy elegáns midi szoknya egy sportos sneakerrel vagy egy bőrkabáttal izgalmas feszültséget és modern, egyedi karaktert ad a megjelenésednek.
