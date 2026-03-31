Maxi- vagy midi? Így találd meg a tökéletes szoknyahosszt!

Egy jól eltalált maxi nyújtja az alakot, de ha túl hosszú, vagy egy esetlen ponton vágja el a lábat a cipő felett, az egész szett slampossá válhat. Ha nem vagy égimeszelő, ne félj szabóhoz vinni a szoknyát – ne hagyd, hogy „eltűnj” az anyagban, vagy ami még rosszabb, megbotolj benne!

A midi szoknya bármilyen stílusban megállja a helyét.

Forrás: gettyimages

Az arany középút, avagy midiszoknya

A midi valahol a mini és a maxi között félúton helyezkedik el: a szegélye a térd és a boka közé esik, de az igazi szabás a vádli közepe. Míg a maxi a boho-vonalat erősíti, a midi általában strukturáltabb és tartást ad. „Bár sokat takar és kényelmes, mégis sokkal összeszedettebbnek, polírozottabbnak hat” – mondja Seung-McFarland. Hihetetlenül sokoldalú, egyaránt működik egy hétköznapi szettben és egy elegáns eseményen is. Legyen szó egy irodai öltönyszoknyáról vagy egy esti, pliszírozott fazonról, minden a körítésen múlik.

A midinél a lábbeli sorsdöntő. Próbáld fel több verzióval is, mert egy bakancs, egy balerina vagy egy magassarkú teljesen más karaktert ad ugyanannak a szoknyának. Arany szabály: az a midi a legelőnyösebb, ami közvetlenül a vádli legszélesebb pontja alatt végződik, mert ez optikailag nyújtja a vádlit.

Hogyan válaszd ki a tökéletes szoknyahosszt?

Forrás: Getty Images Europe

Hogyan válasszunk szoknyahosszt?

A döntésnél mérlegeld az alkalmat, a stílusodat és persze azt, hogy mit veszel fel hozzá lábbelinek. Mindkét fazonnak helye van a szekrényedben, de más-más hangulatot árasztanak.

Az alkalom szüli a szoknyahosszt

„A maxik ott brillíroznak, ahol a kényelem és egy kis dráma a cél” – tanácsolja Seung-McFarland. Tökéletes választás egy kerti partira, nyaraláshoz vagy egy baráti vacsorához. Ezzel szemben a midi szoknyahossz a „profi” megjelenés védjegye. „Válaszd akkor, ha rendezett és kifinomult akarsz lenni anélkül, hogy túlzottan formálisnak tűnnél. Az irodába vagy nappali eseményekre ez a legstílusosabb opció.”

Vidd bele a személyiséged!

A titok az összeállításban rejlik. A maxihoz válassz olyan felsőt, ami fokozza a hatást: egy laza blézer, egy oversize pulóver vagy egy kötött mellény alá rétegezett ing telitalálat. Egy betűrt póló struktúrát ad, míg egy crop top ellensúlyozza a szoknya tömegét. Az idei divatban az eklektikus, sőt szinte már furcsa párosítások is megállják a helyüket, így a maxi szoknya kitört az egyszerű boho keretéből. A midinél pedig érdemes játszani a kontrasztokkal. Próbáld ki a „rossz cipő” vagy „rossz kabát” elméletet, amikor szándékosan stílusban elütő darabokat párosítasz: egy elegáns midi szoknya egy sportos sneakerrel vagy egy bőrkabáttal izgalmas feszültséget és modern, egyedi karaktert ad a megjelenésednek.