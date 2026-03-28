5 szezonális félcipő, amelyek sokkal sikkesebbek az egyszerű fehér sneakereknél

Bár a fehér edzőcipők örök klasszikusok, idén izgalmas kihívóik akadtak a népszerűségi listákon. 2026-ban a mokaszinok, a félcipők és a balerinák veszik át az uralmat a ruhatárunk felett. Itt az ideje, hogy te is beszerezz egy igazán karakteres darabot a tavaszi szezonra!
Mutatjuk a legtrendibb fazonokat, ha már te is unod a fehér edzőcipőt
- Bár minden ruhatárban kell egy fehér sneaker, ez a stílus könnyen unalmassá válhat.
- Sokszor az összeállításainkból csak egy kis plusz karakter, vagy dimenzió hiányzik, amelyet könnyen pótolhatsz egy különleges lábbelivel.
- Mutatjuk az idei év legmenőbb fazonjait, ha te is valami egyedibbre vágynál!
Az idei divat teljesen átírta az alapdarabok szabálykönyvét: a skinny farmert a barrel fazon váltotta fel, a cicás napszemüvegeket pedig a túlméretezett keretek. Nem meglepő hát, hogy a női cipők terén is új kedvencek lettek a trendi outfitek tartópillérei. A tisztán sportos irányzatot most kicsit magunk mögött hagyjuk, hogy a sikkesebb, úttörő tervezések kerülhessenek a reflektorfénybe.
Mind az utcai divatban, mind a kifutókon a félcipők hódítanak: a 2026-os tavaszi–nyári bemutatókon visszatértek az egyszerű, örök klasszikusok. A Bottega Veneta kifutóján a lapos talpú modelleket áttetsző, szinte láthatatlan anyagokkal kombinálták, bizonyítva, hogy egy balerina is lehet éppolyan figyelemfelkeltő, mint egy tűsarkú. A Miu Miu kollekciójában a vitorláscipők lettek a sztárok; a modellek a szabott rövidnadrágoktól a laza öltönyökig, mindenhez ezeket viselték.
Ugyanakkor a „lópatára” emlékeztető tabi cipők és a sneakerina trendek továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek a divatrajongók körében. Sőt, idén a tervezők különös figyelmet szenteltek a Mary Jane fazonnak is. Ez a balerinára emlékeztető, lábfejen átívelő pánttal ellátott cipő most teljesen megújult: a klasszikus eleganciát az edzőcipők stílusával keverik.
Hogy könnyebb legyen a választás, összegyűjtöttük a szezon legmenőbb tervezéseit!
Bátran viselheted őket egy egyszerű farmer-blézer kombinációval, de a látványosabb nyári szetteknek is tökéletes kiegészítői lesznek. Ezek a darabok nemcsak stílusosak, de rendkívül kényelmesek is, így egy egész napos városi shoppingtúrát is simán bírnak majd. Bár elsőre merésznek tűnhet, a divatdiktátorok most fehér frottírzoknival kombinálják ezeket a félcipőket, mi pedig egyszerűen imádjuk ezt a stílustrükköt!
Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
