5 szezonális félcipő, amelyek sokkal sikkesebbek az egyszerű fehér sneakereknél

Bár a fehér edzőcipők örök klasszikusok, idén izgalmas kihívóik akadtak a népszerűségi listákon. 2026-ban a mokaszinok, a félcipők és a balerinák veszik át az uralmat a ruhatárunk felett. Itt az ideje, hogy te is beszerezz egy igazán karakteres darabot a tavaszi szezonra!

Idén a fehér sneakereket leváltották a trendi félcipők.

Mutatjuk a legtrendibb fazonokat, ha már te is unod a fehér edzőcipőt Bár minden ruhatárban kell egy fehér sneaker, ez a stílus könnyen unalmassá válhat.

Sokszor az összeállításainkból csak egy kis plusz karakter, vagy dimenzió hiányzik, amelyet könnyen pótolhatsz egy különleges lábbelivel.

Mutatjuk az idei év legmenőbb fazonjait, ha te is valami egyedibbre vágynál!

Az idei divat teljesen átírta az alapdarabok szabálykönyvét: a skinny farmert a barrel fazon váltotta fel, a cicás napszemüvegeket pedig a túlméretezett keretek. Nem meglepő hát, hogy a női cipők terén is új kedvencek lettek a trendi outfitek tartópillérei. A tisztán sportos irányzatot most kicsit magunk mögött hagyjuk, hogy a sikkesebb, úttörő tervezések kerülhessenek a reflektorfénybe.

Mind az utcai divatban, mind a kifutókon a félcipők hódítanak: a 2026-os tavaszi–nyári bemutatókon visszatértek az egyszerű, örök klasszikusok. A Bottega Veneta kifutóján a lapos talpú modelleket áttetsző, szinte láthatatlan anyagokkal kombinálták, bizonyítva, hogy egy balerina is lehet éppolyan figyelemfelkeltő, mint egy tűsarkú. A Miu Miu kollekciójában a vitorláscipők lettek a sztárok; a modellek a szabott rövidnadrágoktól a laza öltönyökig, mindenhez ezeket viselték.

A női félcipők még sosem voltak ilyen divatosak.

Ugyanakkor a „lópatára” emlékeztető tabi cipők és a sneakerina trendek továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek a divatrajongók körében. Sőt, idén a tervezők különös figyelmet szenteltek a Mary Jane fazonnak is. Ez a balerinára emlékeztető, lábfejen átívelő pánttal ellátott cipő most teljesen megújult: a klasszikus eleganciát az edzőcipők stílusával keverik.

Hogy könnyebb legyen a választás, összegyűjtöttük a szezon legmenőbb tervezéseit!

1. answear Camper bőr mokaszin TWS fekete, platformos 69.090 Ft, 2. aboutyou Adidas Originals Bokaszíj balerina Taekwondo Mei 38.990 Ft, 3. Nike Nike Air Rift Női cipő 50.686 Ft, 4. ecipo.hu Birkenstock Papucs Boston Rózsaszín 57.320 Ft, 5. zara SZEGECSES BŐR MOKASZIN 25.995 Ft

Forrás: Shutterstock, answear, aboutyou, Nike, ecipo.hu, zara

Bátran viselheted őket egy egyszerű farmer-blézer kombinációval, de a látványosabb nyári szetteknek is tökéletes kiegészítői lesznek. Ezek a darabok nemcsak stílusosak, de rendkívül kényelmesek is, így egy egész napos városi shoppingtúrát is simán bírnak majd. Bár elsőre merésznek tűnhet, a divatdiktátorok most fehér frottírzoknival kombinálják ezeket a félcipőket, mi pedig egyszerűen imádjuk ezt a stílustrükköt!

