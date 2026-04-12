Sikkes vagy papás? Újra aranykorát éli a női vitorláscipőtrend

Az elmúlt szezonok óvatos próbálkozásai után a boat shoes, vagyis a vitorláscipő 2026 tavaszán hivatalosan is elfoglalta méltó helyét a gardróbunkban. Ami egykor a hamisítatlan „preppy” stílus alapköve volt, az mára egy sokkal sokoldalúbb darabbá vált. Nézd meg, hogyan vált ez a fazon az it girl ruhatár alapdarabjává!

Az idén a lapos talpú cipők között kiemelt helyet kapott a női vitorláscipő-stílus.

Bár ezt a fazont leginkább a vízparti megjelenésekhez társítjuk, idén viselheted elegáns, laza, sőt még vagány stílusban is.

Mutatjuk, hogyan viselik a világ divatdiktátorai.

A női vitorláscipő trendje visszatért − Így viseld 2026-ban!

A vitorláscipőtrend visszatérését olyan divatházaknak köszönhetjük, mint a Prada, a Miu Miu és a Gucci. A kifutókon bemutatott újragondolt modellek mindennek voltak nevezhetők, csak hagyományosnak nem: a tervezők búcsút intettek a klasszikus vitorlásklub stílusnak, és fényes bőrökkel, strukturált táskákkal, valamint határozottabb sziluettekkel párosították őket. Az eredmény: egy korábban tucatnak számító lábbeli, amely most meglepően modernnek hat, és messze túlmutat az amerikai nyaralók hangulatán.

Hogyan viseld a vitorláscipőt 2026-ban?

A vitorláscipő nem arról szól, hogy úgy nézz ki benne, mint aki épp a kikötőbe tart, a kulcsszó a kontraszt: párosítsd például lazább farmerrel vagy öltönynadrággal. Mutatjuk, hogyan leszel igazán stílusos vitorláscipőben idén tavasszal és nyáron.

Chunky kötött és bermuda

Ez a szett bizonyítja, milyen könnyű valójában a vitorláscipővel tervezni. Párosítsd egy hosszabb farmersorttal, vagy az időjárástól függően bő szárú farmerrel és egy túlméretezett kötött pulóverrel. Erőfeszítés nélküli look, amely lazán elegáns és kényelmes.

Dzseki és rögbiing

Ha van egy összeállítás, amire a divatvilág krémje idén esküszik, az a vitorláscipő, a csíkos rögbi póló és a viaszolt vászonkabát (barn jacket) triója. Megidézi a tengerparti halász életérzést anélkül, hogy jelmezszerűnek hatna, tökéletes egyensúly a városi hétköznapokra. Arról nem is beszélve, hogy a divatinfluenszerek már kipróbálták ezt az outfitet, és tényleg sikkes.