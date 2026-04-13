Visszatért a '90-es évek legikonikusabb hajkiegészítője: újra divat a cikcakk hajpánt

A harmonika avagy a cikcakk hajpánt maga a testet öltött időgép, ami egyenesen a ’90-es évek végére és a 2000-es évek elejére repít minket vissza. Bár az elmúlt időszakban a divatinfluenszerek már elkezdték viselni a nosztalgikus trendet, a végső áttörés most, a Párizsi Divathéten történt meg: a Miu Miu kifutóján ez a retró kiegészítő kapta a főszerepet. Készülj fel, mert 2026-ban nem lesz olyan trendszetter, akinek ne lapulna ott egy ilyen darab a táskájában!

Gillian Anderson a párizsi divathét keretében, a Miu Miu divatház 2026–2027-es őszi/téli bemutatóján vonult, fején azzal a kiegészítővel, amely egyszerre hatott végtelenül ismerősnek és abszolút meglepőnek. A fésűs hajpántot közvetlenül a hajvonalánál rögzítették, majd lágyan hátratolták, hagyva, hogy szőke fürtjei szabadon omoljanak a vállára. Ez a letisztult, mégis karakteres frizura tökéletes keretet adott a legújabb francia kollekcióhoz. Ráadásul a színésznőnek annyira tetszett az ismét trendi hajkiegészítő, hogy a divatbemutató után saját ruháival is ezt viselte.

Bár a high fashion világában és a nívós kifutókon az elmúlt húsz évben nem láthattuk, a cikcakkos hajpánt a háttérben már egy ideje meghódította az idei divatot. Ami korábban csak egy praktikus otthoni kiegészítő volt, az mára a közösségi média, különösen a TikTok legkeresettebb stíluselemévé vált. A titka egyszerű: a fésűs kialakítás olyan egyedi, textúrált karaktert ad a frizurának, amire egy hagyományos hajráf sosem lenne képes.

Ez a kiegészítő igazi kaméleon: hajtextúrától, hossztól és fazontól függetlenül bárkin remekül mutat. Legyen szó egy rakoncátlan frufruról, vállig érő bubiról vagy vadul burjánzó, extrán göndör fürtökről, a harmonika hajpánt mindenhol megállja a helyét. Ahogy a hajtövektől hátrafelé toljuk, a fésűfogak precíz, apró választóvonalakat képeznek. Ez a technika olyan optikai csalódást kelt, mintha aprólékosan kidolgozott, fonatszerű mintázat díszítené a fejtetőt, azonnal feldobva még a legegyszerűbb „bad hair day” frizurát is.