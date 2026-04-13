Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 13., hétfő Ida

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divattrend

Visszatért a '90-es évek legikonikusabb hajkiegészítője: újra divat a cikcakk hajpánt

WireImage - Marc Piasecki
divattrend '90-es évek 2026 trend hajpánt
Ki gondolta volna, hogy a harmonika fejpánt egyszer még kitör a fürdőszobák homályából, és egyenesen a kifutókig menetel? A cikcakkos hajpánt a ’90-es évek egyik legmeghatározóbb darabja volt, és a nosztalgikus trend az idei év egyik legmenőbb hajkiegészítője lesz!

A harmonika avagy a cikcakk hajpánt maga a testet öltött időgép, ami egyenesen a ’90-es évek végére és a 2000-es évek elejére repít minket vissza. Bár az elmúlt időszakban a divatinfluenszerek már elkezdték viselni a nosztalgikus trendet, a végső áttörés most, a Párizsi Divathéten történt meg: a Miu Miu kifutóján ez a retró kiegészítő kapta a főszerepet. Készülj fel, mert 2026-ban nem lesz olyan trendszetter, akinek ne lapulna ott egy ilyen darab a táskájában! 

cikk-cakk hajpánt Gillian Anderson
Visszatér a '90-es évek cikcakk hajpántja.
Forrás:  Getty Image

Ez a hajpánt lesz az év legkeresettebb kiegészítője

  • A '90-es évek végén és a 2000-es évek elején a drót és fésű hajpántok arany korukat élték. 
  • Az X-akták főszereplője, Gillian Anderson volt a Miu Miu divatbemutató sztárvendége, aki a többi modellhez hasonlóan harmonika hajpántban vonult.
  • A francia márka megerősítette, hogy a cikcakk mintás fejpánt lesz 2026 it girl kiegészítője

Gillian Anderson a párizsi divathét keretében, a Miu Miu divatház  2026–2027-es őszi/téli bemutatóján vonult, fején azzal a kiegészítővel, amely egyszerre hatott végtelenül ismerősnek és abszolút meglepőnek. A fésűs hajpántot közvetlenül a hajvonalánál rögzítették, majd lágyan hátratolták, hagyva, hogy szőke fürtjei szabadon omoljanak a vállára. Ez a letisztult, mégis karakteres frizura tökéletes keretet adott a legújabb francia kollekcióhoz. Ráadásul a színésznőnek annyira tetszett az ismét trendi hajkiegészítő, hogy a divatbemutató után saját ruháival is ezt viselte. 

Gillian Anderson párizsi divathét
Gillian Anderson a párizsi divathéten.
Forrás: Getty Images Europe

Bár a high fashion világában és a nívós kifutókon az elmúlt húsz évben nem láthattuk, a cikcakkos hajpánt a háttérben már egy ideje meghódította az idei divatot. Ami korábban csak egy praktikus otthoni kiegészítő volt, az mára a közösségi média, különösen a TikTok legkeresettebb stíluselemévé vált. A titka egyszerű: a fésűs kialakítás olyan egyedi, textúrált karaktert ad a frizurának, amire egy hagyományos hajráf sosem lenne képes.

Ez a kiegészítő igazi kaméleon: hajtextúrától, hossztól és fazontól függetlenül bárkin remekül mutat. Legyen szó egy rakoncátlan frufruról, vállig érő bubiról vagy vadul burjánzó, extrán göndör fürtökről, a harmonika hajpánt mindenhol megállja a helyét. Ahogy a hajtövektől hátrafelé toljuk, a fésűfogak precíz, apró választóvonalakat képeznek. Ez a technika olyan optikai csalódást kelt, mintha aprólékosan kidolgozott, fonatszerű mintázat díszítené a fejtetőt, azonnal feldobva még a legegyszerűbb „bad hair day” frizurát is.

Tekintsd meg további aktuális divatcikkeinket is:

Tesióráról a kifutóra: trendi lett az apuka sneaker, és most minden divatdiktátor csajszi ezt viseli

A divatikonok mostanság ott veszik a cipőjüket, ahol a sátrukat. Hailey Biebertől Bella Hadidig mindenki az apuka sneakereket viseli, és ez lesz 2026 legmegosztóbb trendje!

Tavasszal a divat is virágba borul: mutatjuk a szezon legnagyobb trendjét, a virágos hajcsatokat

Kapaszkodj meg, mert az eddig ódivatúnak ható művirágos hajcsat a legnagyobb tervezők kifutóin tért vissza.

Női napszemüveg divat 2026: ezekre a dizájnokra minden stílusikonnak szüksége lesz

Mutatjuk az év legvagányabb kiegészítőit egyenesen a kifutóról. A női napszemüveg divat 2026-ban izgalmasabb, mint valaha, és ezekre a trendhullámokra neked is fel kell ülnöd!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu