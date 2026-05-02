Így néznek ki ma a világ legszebb egypetéjű ikrei: évekig bujkáltak a nyilvánosság elől – GALÉRIA a két tinilányról

2026.05.02.
A Clements ikrek neve egykor letarolta az internetet, majd hirtelen eltűntek. Most, 16 évesen tértek vissza, és amit látunk, az minden képzeletet felülmúl. Édesanyjukkal való hasonlóságuk pedig egészen hátborzongató! Így néznek ki ma a világ legszebb ikrei.

Mindenki róluk beszélt, aztán hirtelen köddé váltak: a Clements ikrek sorsa sokáig rejtély volt. Ava és Leah, akiket alig pár évesen a világ legszebb ikreinek kiáltott ki a világ, most már trendteremtő tinédzserek. Így néznek ki ma Clements lányok! 

  • Ava Marie és Leah Rose Clements a 2010-es évek egyik legfelkapottabb ikerpárja voltak. 
  • Az ikerpár 2010-ben született, de már 6 hónaposként modellkedtek.  
  • Mutatjuk, hogy néznek ki most, 16 évesen! 

Így néznek ki 2026-ban a világ legszebb ikrei  

Ava Marie és Leah Rose Clements ikerpárt a világ legszebbjeként ismerte meg a földkerekség. Bár már félévesen modellügynökséghez kerültek a szüleik, Kevin és Jaqi Clements hamar rájöttek: a hírnév kegyetlen világ, és lányai még nem állnak készen erre a nyomásra. Évekre visszavonultak a rivaldafényből, hogy átlagos gyerekkoruk lehessen. Ám eljött a 7. születésnap, ami mindent megváltoztatott! A szerencseszámnak és a lányok magabiztosságának köszönhetően újra belevágtak a szakmába, és azóta megállíthatatlanok. 

A Clements ikrek ma már nem csak cuki arcok az interneten. Rövid idő alatt 2,1 millió követőt gyűjtöttek össze Instagramon, ahova rendszeresen posztolnak táncolós videókat is. 2025-ben elindították saját divatmárkájukat, a Kaveah-t, amivel már olyan világsztárok oldalán bukkantak fel, mint Jason Derulo. Ezeket összesítve a becslések szerint nettó vagyonuk már most meghaladja az 1,1 millió dollárt, hála az olyan óriáscégek modellmunkáinak, mint a Disney, a Nike vagy a Guess. A rajongók azonban valami máson is ledöbbentek. Az édesanya, Jaqi, aki maga is celeb lett, annyira fiatalos, hogy sokak szerint inkább tűnik a lányok harmadik ikertestvérének, mint a szülőjüknek. A hasonlóság tagadhatatlan és lenyűgöző! 

A csillogás mögött azonban drámai küzdelem zajlott. A lányok hírnevüket egy nemes célra is felhasználták: kétségbeesetten kerestek csontvelő-donort édesapjuknak, aki leukémiával és limfómával küzdött. A család összefogása végül győzedelmeskedett, és bár a donor végül Kevin testvére lett, a lányok kitartása milliókat inspirált. 

Ma, 16 évesen Ava és Leah élete egyensúlyban van: miközben az egész világ ismeri őket, ugyanúgy járnak iskolába és lógnak a barátaikkal, mint bármelyik másik tini. Az ő történetük nemcsak a szépségről, hanem a hihetetlen családi összetartásról is szól. 

Ava Marie Clements és Leah Rose Clements 2019-ben.
