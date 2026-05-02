Így néznek ki ma a világ legszebb egypetéjű ikrei: évekig bujkáltak a nyilvánosság elől – GALÉRIA a két tinilányról

Mindenki róluk beszélt, aztán hirtelen köddé váltak: a Clements ikrek sorsa sokáig rejtély volt. Ava és Leah, akiket alig pár évesen a világ legszebb ikreinek kiáltott ki a világ, most már trendteremtő tinédzserek. Így néznek ki ma Clements lányok!

Így néznek ki a világ legszebb ikrei ma.

Forrás: instagram

Ava Marie és Leah Rose Clements a 2010-es évek egyik legfelkapottabb ikerpárja voltak.

Az ikerpár 2010-ben született, de már 6 hónaposként modellkedtek.

Mutatjuk, hogy néznek ki most, 16 évesen!

Így néznek ki 2026-ban a világ legszebb ikrei

Ava Marie és Leah Rose Clements ikerpárt a világ legszebbjeként ismerte meg a földkerekség. Bár már félévesen modellügynökséghez kerültek a szüleik, Kevin és Jaqi Clements hamar rájöttek: a hírnév kegyetlen világ, és lányai még nem állnak készen erre a nyomásra. Évekre visszavonultak a rivaldafényből, hogy átlagos gyerekkoruk lehessen. Ám eljött a 7. születésnap, ami mindent megváltoztatott! A szerencseszámnak és a lányok magabiztosságának köszönhetően újra belevágtak a szakmába, és azóta megállíthatatlanok.

A Clements ikrek ma már nem csak cuki arcok az interneten. Rövid idő alatt 2,1 millió követőt gyűjtöttek össze Instagramon, ahova rendszeresen posztolnak táncolós videókat is. 2025-ben elindították saját divatmárkájukat, a Kaveah-t, amivel már olyan világsztárok oldalán bukkantak fel, mint Jason Derulo. Ezeket összesítve a becslések szerint nettó vagyonuk már most meghaladja az 1,1 millió dollárt, hála az olyan óriáscégek modellmunkáinak, mint a Disney, a Nike vagy a Guess. A rajongók azonban valami máson is ledöbbentek. Az édesanya, Jaqi, aki maga is celeb lett, annyira fiatalos, hogy sokak szerint inkább tűnik a lányok harmadik ikertestvérének, mint a szülőjüknek. A hasonlóság tagadhatatlan és lenyűgöző!

A csillogás mögött azonban drámai küzdelem zajlott. A lányok hírnevüket egy nemes célra is felhasználták: kétségbeesetten kerestek csontvelő-donort édesapjuknak, aki leukémiával és limfómával küzdött. A család összefogása végül győzedelmeskedett, és bár a donor végül Kevin testvére lett, a lányok kitartása milliókat inspirált.