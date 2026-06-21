Csengés, zúgás vagy susogás a füledben – Az őrületbe kergető belső zaj, amitől elaludni se tudsz

Szinte nincs olyan, aki ne tapasztalta volna meg, hogy egy koncert után este még hosszan zúg a füle. Általában ez gyorsan elmúlik, de ha ismétlődő és egyre hosszabb ideig tart, esetleg el se múlik, a fülzúgás nagyobb bajt is jelezhet.

A fülzúgás talán este, amikor csend van, a legkínzóbb.

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A tartós fülzúgás akár halláskárosodás előjele is lehet

A tinnitus, azaz a fülzúgás kialakulásának esélye az életkor előrehaladtával nő, ugyanakkor a hangos zajterhelés is jelentős rizikófaktor, tehárt nincs generáció, amely ne lenne érintett. „Az öregedést nem lehet megállítani, de lépéseket tehetünk hallásunk megőrzése és a halláskárosodás, valamint a fülzúgás kialakulásának kockázatának csökkentése érdekében” − nyilatkozta Dr. Jackie Price, a Penn State Health audiológusa a ScienceDailynek. Hozzátette, a fülzúgás nem mindenkinél egyforma intenzitású, vannak, akik csak időszakosan tapasztalják, másoknál állandósulhat, és vannak, akik azt érzik, az őrületbe kergeti őket. Az audiológus szerint a megelőzése a hallásvédelem: koncerteken, sporteseményeken vagy tűzijátékokon érdemes védőeszközöket – például füldugót vagy fülvédőt – használni, hogy csökkenjen a halláskárosodás esélye.

A fülzúgás hangja többféle lehet. Ezek jelentkezhetnek csak az egyik vagy mindkét fülben, sőt van, aki úgy érzi, a fejében szólnak. csengetés

zümmögés

suhogás

búgás

sziszegés

lüktetés

Általában nem súlyos betegség előjele

A tinnitus általában nem súlyos betegség jele és sok esetben magától elmúlhat, de olykor annak bevethető praktikák, amelyekkel megszüntetheted. Ha rendszeresen jelentkezik, romlik, zavarja az alvást vagy a koncentrációt, illetve szorongást vagy depressziót okoz forduljunk orvoshoz.

Mikor menj SOS orvoshoz?

Sürgős orvosi vizsgálat szükséges, ha a fül a pulzus ütemére lüktet, illetve ha fejsérülést követően jelentkezik. Azonnali ellátást igényel az is, ha a tinnitus hirtelen hallásvesztéssel, arcizomgyengeséggel vagy erős forgó szédüléssel társul.

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