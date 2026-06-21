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Heti karrier- és pénzhoroszkóp: 2026. június 22-28.: a Rák legyen óvatos, a Nyilast szerencse érheti

asztrológia karrierhoroszkóp pénzhoroszkóp
Angyal Léna
2026.06.21.
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A Ikrek Uránusz – Mérleg Hold – Vízöntő Plútó bolygóháromszög mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Változások vannak készülőben. Hogy te mire számíthatsz, arra a heti karrier- és pénzhoroszkóp adja meg a választ.

Csodás bolygóháromszög lesz az égen, amely több csillagjegynek is gyarapodást és válzozást ígér. Heti karrier- és pénzhoroszkópunk következik, olvasd el, neked mit tartogatnak a csillagok. 

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. június 22-28.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. június 22-28.
Forrás: Shutterstock

Heti karrier- és pénzhoroszkóp (2026. június 22-28.)

  • KOS

Hétfőn úgy érzed, kihagynak valamiből, de ez hétvégére értelmet nyer. Sőt kiderül, hogy nélküled nem tudják megcsinálni. Volt ilyen az életedben? Akkor dühöngtél? Most már bölcsen tudsz várni. Igaz? Ebben a legnagyobb jótevőd az a Vénusz-Szaturnusz fényszög, ami csütörtöktől segít neked.

  • BIKA

Nem csak a nyári zivatar villámai csapkodnak melletted, hanem emberi konfliktusok is. Szerencsés vagy, mert ezekből kimaradhatsz. Minden napra jut kedvező és kedvezőtlen fényszög is, ami azt teszteli, hogy számodra „félig tele, vagy félig üres a pohár?”. Akkor tudsz konstruktív lenni, ha pozitívan szemléled a munkahelyeden az eseményeket.

  • IKREK

Hétfőn egy lélegzetelállító bolygóháromszög áll össze: Ikrek Uránusz – Mérleg Hold – Vízöntő Plútó. Ez alkalmat ad arra, hogy rendezd a gondolataidat, és párat megossz arra érdemes emberekkel. Ez lehet, hogy a főnököd lesz...

  • RÁK

A hét során többször érzel ellenállhatatlan késztetést, hogy megvédd, vagy megmentsd egyik kollégádat. Kellemetlen bolygóállások szerint ezt át kellene gondolnod. Nehogy a végén te kerülj bajba! Szerencsére szerencsés fényszögek védenek téged szerdán és pénteken.

  • OROSZLÁN

Csütörtöktől elindul egy nagyszerű időszak a te szempontodból, amit egy Vénusz-Szaturnusz fényszög fémjelez. Készülj, mert jönnek a sikerek!

  • SZŰZ

Ahelyett, hogy közbeavatkoznál, maradj a háttérben, és figyelj! Június utolsó hetének minden napján lesznek olyan bolygóállások, amelyek bölcs kívülállásra intenek. Ettől még lehet véleményed, de ne lepődj meg, ha megváltozik. Sorban derülnek ki dolgok a munkában, akár a pénzügyekkel kapcsolatosan is.

  • MÉRLEG

Hétfőn értelmes emberekkel értelmesen lehet beszélni, ami végre haladást eredményez. Ezt egy csodás bolygóháromszögnek köszönheted. Naná, hogy valaki bele akar rondítani ebbe. Bolygószembenállások szerint próbálkozik hétfőn és kedden. Majd feladja, és bókolni kezd. Péntekre szövetségeseddé válik, ha hagyod.

  • SKORPIÓ

Szerdán szimpla, pénteken dupla szuper fényszög felvértez. Ezáltal jó eséllyel átvészeled vita nélkül a kellemetlen konstellációs napokat. Sokat segít neked, ha érted, hogy a másiknak mi a motivációja, illetve mit akar leplezni.

  • NYILAS
  • Panaszra nem lesz okod június utolsó hetén. A csütörtöki Vénusz-Szaturnusz fényszög élénkítő hatását már hétfőtől érezni fogod. Igen, a pénzügyekben is! Olyan érzésed lesz, mintha a sors a tenyerén hordozna. Ezt a szerencsés szériát hálával és jótékonykodással tartósítsd!
  • BAK

A hét elején lesz itt minden… Jöhet plusz pénz, de rögtön helye is lesz. Csütörtökön békés, pénteken békétlen hangulatot hoz a Hold. Te mindezek ellenére sikeres és eredményes vagy.

  • VÍZÖNTŐ

A Vízöntőben járó Plútó hétfőn annak a bolygóháromszögnek az egyik csúcsán fog állni, ami fantasztikus egyetértés és együttműködés esélyét nagyítja fel. Mindenképpen érdemes kezdeményezned, vagy csatlakoznod mások kezdeményezéséhez.

  • HALAK

Hétfőn tedd fel a kérdésedet! Ezzel „elgurítasz egy tekegolyót”, ami a hét elején felborít pár dolgot, és kiborít pár embert. De legalább elmozdultok a holtpontról. Szerdán és pénteken téged igazol az élet: szuper fényszögek a te malmodra hajtják a vizet.

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