Ritkán látott fotókon a huszonéves Winona Ryder: huncut hálószobai felvételek, amit nem érdemes kihagynod

Egy nemrég előkerült fotón Winona Ryder egy elképesztően kényelmes, ma akár utcai viseletként is működőképes pizsamát visel, de ami igazán odavonzza a tekintetet, az a hálószobája. A környezet első pillantásra túl egyszerűnek tűnhet, de pár másodperccel később rájössz, hogy pontosan ez benne a zseniális.

Így festett Winona Ryder a 90-es években, talpig pizsamában.

Forrás: Getty/Hulton Archive

Egyszerre áraszt minimalista és mégis otthonos hangulatot.

Visszafogott színek, természetes anyagok, maga a tökély.

Apró, gazdag részletek, amik személyessé és egyedivé teszik.

Winona Ryder letisztult, 90-es évekbeli hálószobája

A hírességek otthonai gyakran túlzóak – elég csak Jennifer Aniston óarany lakrészére gondolnunk – de az 54 éves Winona Ryder otthona pont ennek a nemes ellentettje. A tér nem hivalkodik, inkább csendesen működik: minden darabnak helye és szerepe van. A szoba középpontjában egy alacsony, egyszerű ágy áll, amelyet nem borítanak túlgondolt textilek, mégis azonnal hívogatónak tűnik. Pontosan azt ígéri, amit elvárnánk tőle: egy tökéletesen kényelmes és pihentető alvást.

Így festett Winona Ryder hálószobája, amikor a színésznő csupán 23 éves volt.

Forrás: Getty/Hulton Archive

Az ágyon kívül a hálószobából a bútorok egy részét is megcsodálhatjuk, amelyekben egyértelműen a funkcionalitás dominál. Egy visszafogott éjjeliszekrény, letisztult formák, és néhány gondosan elhelyezett tárgy – ennyi elég is ahhoz, hogy a tér harmonikus legyen. Nincs zsúfoltság, nincs felesleges dekoráció, mégis minden részletnek súlya van. Csupán egyetlen elemre helyezi a fókuszt, a lámpára, aminek a búrája és a talpazata is maga a történetmesélés mestere.

Közepén pedig ott van az ekkor mindössze 23 éves Winona Ryder, egy klasszikus, kétrészes gombos pizsamában. Ez egy alapdarab mind a színét, mind puha szövetét tekintve. Sokan akár az alsót, akár a felsőt is szívesen viselik utcai ruhadarabként, hiszen egyszerre testesíti meg a laza eleganciát és a bohém életérzést.

Winona Ryder hálószobája: így ragadd meg a hangulatát

A sztárok otthonai közül ebben az igazán visszafogott, mégis jellegzetes példában, bútorok mellett a természetes anyagok is hatalmas szerepet kapnak. Ha szeretnél te is visszarepülni a 90-es évekbe, használj fa felületeket és puha textíliákat, amelyek nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, de melegséget is visznek a térbe.