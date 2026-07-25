Felejtsd el a farmersortot! Ez a 4 szellős darab hódít 2026 nyarán - Termékekkel, árakkal

A nyaralások idején nemcsak az számít, hogy egy szett divatos legyen, a kényelem legalább annyira fontos. Mutatunk négy jól variálható darabot, amelyeket a nagy melegben farmersort helyett viselhettek.

A vastag pamutanyag kánikulában már meleg lehet, a derékrészt szűknek érezhetjük. Farmersort helyett válasszunk lengébb alternatívákat!

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Farmersort helyett: mutatunk 4 lengébb, kényelmesebb alternatívát

Kötött vagy horgolt nadrágok

A kötött holmik nem csak télen működnek! A légáteresztő pamutból vagy viszkózból készült kötött sort puha, kényelmes és meglepően szellős viselet. Olyan kényelmes, mint egy melegítőnadrág, mégis sokkal elengánsabb. Színes, például csíkos változatban egyszerű pólóval, vászonblúzzal és szandállal is jól mutat. Különösen harmonikus az összhatás, ha hozzá illő kötött felsővel viseljük. A hosszú változatot strandon bikinihez vagy egyrészes fürdőruhához is húzhatjuk, városnézéshez pedig egy színben passzoló biciklisnadrágot vehetünk alá.

Szaténsort

A lágy esésű szatén forró napokon az irodába, elegáns vacsorára vagy a strandra is jó választás lehet. Finoman követi az alakot, kellemesen hűvös érzetet ad, visszafogott fénye pedig a legegyszerűbb darabokat is elegánsabbá teszi. Napközben fehér pólóval és lapos papuccsal, este bővebb blézerrel és vékony pántos szandállal érdemes viselni.

Csípőnadrág helyett csípőn ülő midiszoknya

A nyár legszellősebb nadrágja néha bizony egy szoknya. A mélyen, csípőn viselt midiszoknya a kétezres évek hangulatát idézi, és sokan azért szeretik, mert nagy szabadságot ad a mozgásban. Testhezállóbb felsővel, könnyű spagettipántos toppal vagy pólóval, valamint lapos bebújós cipővel hétköznapokra is tökéletes viselet. nyaraláshoz válasszunk aszimmetrikus vagy feltűnő mintákal rendelkező darabokat.

Áttetsző horgolt nadrág

A horgolt és hálós anyagok 2026 nyarán is meghatározóak. A hosszú, nagy lyukú horgolt nadrág eltakarja a lábat, mégis átengedi a levegőt, ezért melegben sem fülled be alatta a bőr.

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