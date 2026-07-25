Apa lesz a Ferrari pilótája − Alexandra Leclerc gömbölyödő pocakkal érkezett a Hungaroringre: FOTÓ

Már májusban arról pletykáltak, hogy Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc babát vár. A pár ezt nem erősítette meg, de fiatal szépség megjelenése a Hungaroringen eloszlatta a kétségeket, ugyanis jól láthatóan gömbölyödik a pocakja.

Nagyon úgy tűnik, Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc babát vár.

Forrás: PA Wire

Charles Leclerc és felesége, Alexandra Leót sem hagyták otthon

A hétvégén rendezik meg a Hungaroringen a Magyar Nagydíjat, ahová Charles Leclerc-t bombázó felesége Alexandra és imádnivaló hosszú szőrű törpetacskójuk, Leo is elkísérte. Bár a kutyát imádják a Forma–1-rajongók és az internet népe (Leclerc Insta-oldalán egész album is fent van róla), most Alexandra babapocakja lopta el a show-t, aki fehér-világoskék szettjében nem is rejtegette megváltozott alakját.

Magyar Nagydíj 2026: Leclerc címvédőként tér vissza

A 2026-os szezon 11. fordulója, a Magyar Nagydíj, amely az utolsó futam a Forma–1 háromhetes nyári szünete előtt. Charles Leclerc címvédőként érkezett a versenyre, miután tavaly győzelmet aratott a pályán.

Márciusban házasodtak össze

A párt először 2023-ba lehetett együtt látni Wimbledonban. Leclerc 2025 novemberében kérte meg Alexandra kezét, majd a 2026-os Forma–1-es szezon rajtja előtt márciusban mondták ki a boldogító igent. A ceremóniát Monacóban tartották (amiről részletesen itt számoltunk be) az esemény meghitt, ám káprázatos volt. Leót Charles még a lánykérésbe is bevonta: a kutya nyakörvére egy bilétát tett azzal az üzenettel, hogy „Dad wants to marry you” („Apa meg akarja kérni a kezed”). A pár kedvence az esküvői fotókon is szerepel, mi pedig már lelki szemeink előtt látjuk, hogy ha a gyerekük megszületik, milyen cuki baba-kutya felvételek készülnek majd. Persze, az, hogy a babát megmutatják-e a nagyközönségnek, majd kiderül.

Mit kell tudni Alexandra Leclerc-ről?

A Franciaországban született Alexandra Leclerc művészettörténetet tanult a párizsi École du Louvre intézményben, ahol a 20. századi művészetre specializálódott. A divat és a művészet iránti érdeklődését közösségi oldalain is rendszeresen megmutatja: Instagramon és TikTokon több millió követője van, emellett külön oldalt vezet, ahol múzeumokról, kiállításokról és festményekről oszt meg tartalmakat. A Forma–1 világában a paddock egyik legismertebb arca lett, rendszeresen elkíséri Charles Leclerc-t a versenyhétvégékre. Alexandra eközben szettjeivel a a divatlapok figyelmét is felkeltette. Több nemzetközi márkával dolgozott együtt, és gyakori vendég divateseményeken is.