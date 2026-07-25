Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 25., szombat Jakab, Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Hungaroring

Apa lesz a Ferrari pilótája − Alexandra Leclerc gömbölyödő pocakkal érkezett a Hungaroringre: FOTÓ

Hungaroring charles leclerc alexandra leclerc Forma-1
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Megérkezett Budapestre a Hungaroring címvédője, Charles Leclerc. A Forma–1 pilótáját feleségével és kutyájukkal kapták lencsevégre a paddockban és nagyon úgy tűnik, igaz a szóbeszéd: Alexandra Leclerc gyereket vár.

Már májusban arról pletykáltak, hogy Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc babát vár. A pár ezt nem erősítette meg, de fiatal szépség megjelenése a Hungaroringen eloszlatta a kétségeket, ugyanis jól láthatóan gömbölyödik a pocakja. 

Nagyon úgy tűnik, Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc babát vár.
Nagyon úgy tűnik, Charles Leclerc felesége, Alexandra Leclerc babát vár.
Forrás: PA Wire

Charles Leclerc és felesége, Alexandra Leót sem hagyták otthon

A hétvégén rendezik meg a Hungaroringen a Magyar Nagydíjat, ahová  Charles Leclerc-t bombázó felesége Alexandra és imádnivaló hosszú szőrű törpetacskójuk, Leo is elkísérte. Bár a kutyát imádják a Forma–1-rajongók és az internet népe (Leclerc Insta-oldalán egész album is fent van róla), most Alexandra babapocakja lopta el a show-t, aki fehér-világoskék szettjében nem is rejtegette megváltozott alakját. 

Magyar Nagydíj 2026: Leclerc címvédőként tér vissza

A 2026-os szezon 11. fordulója, a Magyar Nagydíj, amely az utolsó futam a Forma–1 háromhetes nyári szünete előtt. Charles Leclerc címvédőként érkezett a versenyre, miután tavaly győzelmet aratott a pályán. 

Márciusban házasodtak össze

A párt először 2023-ba lehetett együtt látni Wimbledonban. Leclerc 2025 novemberében kérte meg Alexandra kezét, majd a 2026-os Forma–1-es szezon rajtja előtt márciusban mondták ki a boldogító igent. A ceremóniát Monacóban tartották (amiről részletesen itt számoltunk be) az esemény meghitt, ám káprázatos volt. Leót Charles még a lánykérésbe is bevonta: a kutya nyakörvére egy bilétát tett azzal az üzenettel, hogy „Dad wants to marry you” („Apa meg akarja kérni a kezed”). A pár kedvence az esküvői fotókon is szerepel, mi pedig már lelki szemeink előtt látjuk, hogy ha a gyerekük megszületik, milyen cuki baba-kutya felvételek készülnek majd. Persze, az, hogy a babát megmutatják-e a nagyközönségnek, majd kiderül. 

Mit kell tudni Alexandra Leclerc-ről?

A Franciaországban született Alexandra Leclerc művészettörténetet tanult a párizsi École du Louvre intézményben, ahol a 20. századi művészetre specializálódott. A divat és a művészet iránti érdeklődését közösségi oldalain is rendszeresen megmutatja: Instagramon és TikTokon több millió követője van, emellett külön oldalt vezet, ahol múzeumokról, kiállításokról és festményekről oszt meg tartalmakat. A Forma–1 világában a paddock egyik legismertebb arca lett, rendszeresen elkíséri Charles Leclerc-t a versenyhétvégékre. Alexandra eközben szettjeivel a a divatlapok figyelmét is felkeltette. Több nemzetközi márkával dolgozott együtt, és gyakori vendég divateseményeken is.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Miért billenti félre a kutyád a fejét, amikor hozzá beszélsz? A válasz tanulságos és nagyon megható

A válasz tanulságos és nagyon megható

Ő Charles Leclerc bombázó felesége: a 25 éves Alexandra szexi miniszoknyákban hódít

Felesége, Alexandra Saint Mleux minden megjelenésével bizonyítja, hogy méltán tartják az autósport egyik legstílusosabb nőjének.

Harry herceg elvitte gyerekeit Diana sírjához: Meghan Markle fotókat is posztolt a látogatásról - Galéria

Nézd meg, hol járt együtt a család.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu