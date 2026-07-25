Benjamin Todd karrierszakértő elárulta, milyen kulcsfontosságú készségekkel kell rendelkeznie annak, aki a mesterséges intelligencia térnyerése mellett versenyképes akar maradni. És az is kiderült, mely 10 munka van a legnagyobb veszélyben.

10 szakma, amit először szüntethet meg a mesterséges intelligencia – A tiéd köztük van?

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Öt készség, ami a mesterséges intelligencia korában elengedhetetlen

Todd szerint mindössze öt olyan szakmai készség van, amely úgynevezett „mesterségesintelligencia-biztos”, és elmagyarázta, hogyan értékelődnek fel ezek méginkább a következő évtizedben.

1. Kommunikációs készség

Todd felismerte, hogy a bizalom kialakítása és a valóságos kapcsolatok építése fontos minden munkahelyen, és ezt nem tudja helyettünk elvégezmi az MI. „Ahogy egyre könnyebb lesz nagy mennyiségű tartalmat létrehozni mesterséges intelligenciával, lehetséges, hogy a tartalomkészítés értéke csökken” – nyilatkozta. „Egyre fontosabbá válik azonban majd az a képesség, hogy kitaláljuk, mit érdemes létrehozni, és az is, hogy eldöntsük, az AI megfelelő minőséget alkotott-e” – tette hozzá.

2. Szociális készségek

„Bár a mesterséges intelligencia egyre jobb bizonyos társas interakciókban, az emberi kapcsolatokra mindig lesz igény” – magyarázta. Todd megjegyezte azt is, hogy az „érzelmek felismerése és a konfliktusok megoldása” olyan készségek, amelyeket a robotok sokkal nehezebben sajátíthatnak el, mint az emberek.

3. Vezetői, ítélőképességi és döntéshozatali készségek

„2017-ben azt elemeztük, hogy mely készségekre van a leggyakrabban szükség a legkeresettebb munkakörökben, és azt találtuk, hogy az ítélőképesség és a döntéshozatal került az élre” – nyilatkozta. „Miközben a mesterséges intelligencia egyre jobban teljesít a rutinfeladatok elvégzésében, továbbra is az emberek irányítanak” – tette hozzá Todd.

4. Üzemeltetési készségek

„Minden szervezetnek szüksége van emberekre, akik ténylegesen működtetik a dolgokat” – mondta. „Míg az adminisztratív munka nagy részét ma már automatizálja a mesterséges intelligencia, az emberek továbbra is kulcsfontosságúak a bonyolultabb feladatokhoz, amelyek józan ítélőképességet igényelnek” – fejtette ki.

5. Készség az MI használatához „Ha csak egyetlen tanácsot adhatnék, az az lenne, hogy tanuljuk meg a mesterséges intelligenciát a lehető legjobban munkavégzéshez használni” – nyilatkozta Todd.

10 munka, amit hamarosan az MI végezhet helyettünk

Az egyik vezető számítástechnikai cég 2025-ös tanulmánya 40 olyan munkahelyet sorolt ​​fel, amelyek a mesterséges intelligencia térnyerése miatt leginkább veszélyeztetettek. Kiran Tomlinson kutatója azonban arról is beszélt, hogy a tanulmány azt is vizsgálja, hogy mely munkakörökben lehet produktívan használni a mesterséges intelligencia alapú chatbotokat, hogy azok ne helyettünk, hanem velünk szimbiózisban működjenek.

A legveszélyeztetettebb munkakörök, (amelyekben egyébként a legjobban használható az MI, tehát nagy az átfedés a humán munka és a botok munkája között) 1. Tolmácsok és fordítók (98 százalékos átfedés)

2. Történészek (91 százalékos átfedés)

3. Matematikusok (91 százalékos átfedés)

4. Korrektorok (91 százalékos átfedés)

5. Automatikus gépi kódolók (90 százalékos átfedés)

6. Írók és szerzők (85 százalékos átfedés)

7. Statisztikai asszisztensek (85 százalékos átfedés)

8. Értékesítési képviselők (84 százalékos átfedés)

9. Műszaki írók (83 százalékos átfedés)

10. Újságírók (81 százalékos átfedés)

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