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Egészségteszt otthon: egyetlen mérőszalag kell csak hozzá

állapot otthoni teszt egyensúly szervezet
Simon Péter
2026.07.25.
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Nem kell különleges eszköz vagy laborvizsgálat ahhoz, hogy képet kapjunk a szívünk egészségéről. Egy amerikai szívsebész szerint létezik egy egyszerű, otthon is elvégezhető teszt, amely segíthet felmérni, hogy érint-e a szívbetegség kockázata. Két eszközre és pár másodpercre lesz csupán szükséged.

A kutatók szerint létezik egy meglepően egyszerű otthoni teszt, amely segíthet felmérni, milyen állapotban van valójában a szervezeted. Ráadásul a nincs szükség semmilyen különleges eszközre, hogy felmérd, érint-e a szívbetegség kockázata.

szívbetegség kockázata illusztráció
Mennyire érint a szívbetegség kockázata? Egy otthoni teszttel kiderítheted
Forrás: 123rf

Dr. Jeremy London szívsebész a TikTok-oldalán osztotta meg a módszert, amely az úgynevezett derék–magasság arányon alapul. A szakember szerint az értékelés szabálya rendkívül egyszerű: a derékbőségnek ideális esetben kisebbnek kell lennie, mint a testmagasság fele.

A szívbetegség kockázata ilyen könnyen felmérhető

  1. Először mérd meg a derekad körfogatát a köldök vonalában. Fontos, hogy a mérés előtt fújd ki teljesen a levegőt, és ne húzd be a hasad.
  2. Ezután mérd meg a testmagasságodat, majd oszd el a derékbőségedet a magasságoddal.

Ha a kapott szám 0,5-nél nagyobb, az a szívsebész szerint arra utalhat, hogy érdemes orvoshoz fordulni, és alaposabban kivizsgáltatni a szív- és érrendszeri kockázati tényezőket.

Miért fontos a derékbőség?

A szakember szerint nem pusztán a testsúly számít. A hasüregben, a belső szervek körül felhalmozódó úgynevezett zsigeri zsír (viszcerális zsír) különösen veszélyes lehet, mert aktív szerepet játszik a gyulladásos folyamatokban, és összefüggésbe hozható a szívbetegségek, valamint több más krónikus betegség kialakulásával.

Dr. London egy nagyszabású kutatásra is hivatkozott, amely több mint félmillió embert követett nyomon 12 éven át. A vizsgálat szerint azoknál, akiknél a zsír elsősorban a hasi területen halmozódott fel, nagyobb eséllyel alakult ki szívbetegség.

Nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot

A szívsebész hangsúlyozza, hogy ez az egyszerű mérés önmagában nem ad teljes képet az egészségi állapotról, és nem alkalmas diagnózis felállítására. Ugyanakkor jó kiindulópont lehet, hiszen segíthet időben felismerni egy lehetséges kockázatot.

„Ha nem méred meg, változtatni sem tudsz rajta”fogalmazott a szakember, aki szerint már egy ilyen egyszerű otthoni ellenőrzés is ösztönözhet arra, hogy tudatosabban figyeljünk az egészségünkre.

@drjeremylondon Simple At-Home Test to Determine Your Risk for Heart Disease #heartattack #hearthealth #doctor #cholesterol #fypシ ♬ original sound - Dr. Jeremy London, MD

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