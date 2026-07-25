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Netflix

Imádtad Bridgertonékat? − Új kosztümös, romantikus sorozat szippant be augusztusban

Netflix my brilliant career ragyogó karrierem A Bridgerton család
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Az 1900-as évek elején játszódik a Netflix hamarosan érkező minisorozata. Ha a romantikát és A Bridgerton családot is szereted, akkor a Ragyogó karrierem is a kedvenceid közé kerül.

Megjelent a Ragyogó karrierem (My Brilliant Career) című ausztrál kosztümös dráma hivatalos előzetese. A hatrészes sorozat augusztus 13-tól nézhető a Netflixen és már a trailerben látottak alapján sokan A Bridgerton családhoz hasonítják. 

A Ragyogó karrierem romantikus szerelmi dráma
A Ragyogó karrierem romantikus szerelmi dráma
Forrás:  Netflix

A Ragyogó karrierem vérbeli romantikus szerelmi dráma

A Miles Franklin 1901-ben megjelent klasszikus regényéből készült minisorozat a Ragyogó karrierem (My Brilliant Career) a feltörekvő írónőt, Sybyllát (Philippa Northeast) követi nyomon, akit jobban érdekel a karrierje és a függetlenégének megőrzése, mint egy előnyös házasság. Bár a családja férhez adná, ő szembeszáll velük és egyben a kor társadalmi elvárásaival is. Aztán − micsoda meglepetés − betoppan az életébe a szerelem.

My Brilliant Career. Christopher Chung and Phillipa Northeast in My Brilliant Career. Cr. Ian Routledge/Netflix © 2026.
A szerelem mindent felborít. 
Forrás: Netflix

A regényt nem most viszik először vászonra, 1979-ben film készült belőle Judy Davis és Sam Neill főszereplésével, ami hatalmas siker volt.

A sorozat előzetesét itt nézheted meg:

Nem kell sokat várnunk A Bridgerton család 5. évadára sem

Bár a premierdátumot még nem jelentették be, A Bridgerton család következő évadát már forgatják, és tavasszal kijött az első hivatalos előzetes is. A trailerből kiderül, hogy a következő évad látványvilága megújul. A képsorok alapján a történet egy része Skóciában játszódik majd, amely John Stirling szülőhazája. A zord, mégis lenyűgöző táj teljesen új hangulatot adhat a sorozatnak, amely eddig elsősorban London elegáns világában játszódott. Az pedig már hivatalos, hogy nem Eloise, hanem Francesca története következik. 

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