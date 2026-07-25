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Brutális szigorítást terveznek a magyarok kedvenc üdülőhelyén: a strandok is érintettek

nyaralás utazás tengerpart szabályozás
Klusovszki Kíra
2026.07.25.
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Méregdrága büntetésekkel nézhetnek szembe azok az utazók, akik nincsenek tisztában a mediterrán országok törvényeivel. A napokban elfogadott szigorítások ugyanis Spanyolország összes strandját és közösségi területeit is érintik.

Komoly változásra kell számítani azoknak az utazóknak, akik idén Spanyolországot választanák a pihenésre, ugyanis a legújabb törvényjavaslat már a nemzeti parkok mellett a közterületeket és a strandokat is érinteni fogja. Ha te is ebben a mediterrán országban tervezed a hosszabb kikapcsoldásodat, mutatjuk, mire figyelj! 

A spanyol riviéra kitiltja a dohányzókat a partokról.
Míg más országokban már rég bevett szokás, hogy teljesen kitiltják a dohányzást a partokról, addig a spanyol riviéra csak most készül elfogadtatni a szigorításra vonatkozó törvényjavaslatot. 
Forrás: Shutterstock
  • Spanyolország egy újfajta törvénycsomag bevezetését pedzegeti. 
  • Elfogadásával végleg kitiltanák a dohányzást a strandokról, és a közösségi területekről. 
  • A szabályszegőkre ráadásul brutális összegű pénzbírság várhat. 

A szigorítás mellett védett zónákat is bevezetnének a spanyolok 

Spanyolország szigorú intézkedéseket hozna: kibővítené a dohányzásmentes helyeket az országban.

 A legújabb törvénycsomaguk szerint ráadásul a bárok és éttermek teraszain, a strandokon, a nemzeti parkokban és az úszómedencéknél is szigorúan tilos lesz a vapek és a cigaretta használata.

Emellett a szabadtéri előadóterek, egyetemi kampuszok, és a munkagépek is érntettek lesznek a szabályozásban. Mónica García egészségügyi miniszter szerint ugyanis: „Bárki, aki kávézni szeretne, vagy szabadon élvezni a szabadidejét egy teraszon, megteheti ezt anélkül, hogy a közeli asztalok füstje az étlap részévé válna.  A szigorítások mellett ráadásul védett zónák bevezetését is fontolgatják, ami miatt a múzeumok, parkok vagy játszóterek 15 méteres körzetésben is tiltva lesz a dohányzás. 

Pénzbísággal büntetnék a szabályszegőket

Bár a szigorítások jelenleg még nem léptek hatályba, a parlament bármelyik pillanatban rábólíthat a tervezetre, így ezek akár heteken belül életbe léphetnek. A szabályszegőkre pedig brutális pénzbírság várhat, ami 200-600 euró közötti, vagyis 70-200 ezerig terjedő büntetés kifizetését eredményezheti.

A legfrissebb törvényjavaslat azonban nem csak nagykorúakra terjed ki: a 18 év alattiak dohánytermék használatát is büntetnék, noha a szabályok számukra eddig csak az értékesítését és a vásárlását korlátozták.

Ráadásul a büntetés mértéke esetükben még súlyosabb lehet, ugyanis 600 eurótól, vagyis 200 ezer forinttól kezdődhet. 

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