Brutális szigorítást terveznek a magyarok kedvenc üdülőhelyén: a strandok is érintettek

Komoly változásra kell számítani azoknak az utazóknak, akik idén Spanyolországot választanák a pihenésre, ugyanis a legújabb törvényjavaslat már a nemzeti parkok mellett a közterületeket és a strandokat is érinteni fogja. Ha te is ebben a mediterrán országban tervezed a hosszabb kikapcsoldásodat, mutatjuk, mire figyelj!
- Spanyolország egy újfajta törvénycsomag bevezetését pedzegeti.
- Elfogadásával végleg kitiltanák a dohányzást a strandokról, és a közösségi területekről.
- A szabályszegőkre ráadásul brutális összegű pénzbírság várhat.
A szigorítás mellett védett zónákat is bevezetnének a spanyolok
Spanyolország szigorú intézkedéseket hozna: kibővítené a dohányzásmentes helyeket az országban.
A legújabb törvénycsomaguk szerint ráadásul a bárok és éttermek teraszain, a strandokon, a nemzeti parkokban és az úszómedencéknél is szigorúan tilos lesz a vapek és a cigaretta használata.
Emellett a szabadtéri előadóterek, egyetemi kampuszok, és a munkagépek is érntettek lesznek a szabályozásban. Mónica García egészségügyi miniszter szerint ugyanis: „Bárki, aki kávézni szeretne, vagy szabadon élvezni a szabadidejét egy teraszon, megteheti ezt anélkül, hogy a közeli asztalok füstje az étlap részévé válna”. A szigorítások mellett ráadásul védett zónák bevezetését is fontolgatják, ami miatt a múzeumok, parkok vagy játszóterek 15 méteres körzetésben is tiltva lesz a dohányzás.
Pénzbísággal büntetnék a szabályszegőket
Bár a szigorítások jelenleg még nem léptek hatályba, a parlament bármelyik pillanatban rábólíthat a tervezetre, így ezek akár heteken belül életbe léphetnek. A szabályszegőkre pedig brutális pénzbírság várhat, ami 200-600 euró közötti, vagyis 70-200 ezerig terjedő büntetés kifizetését eredményezheti.
A legfrissebb törvényjavaslat azonban nem csak nagykorúakra terjed ki: a 18 év alattiak dohánytermék használatát is büntetnék, noha a szabályok számukra eddig csak az értékesítését és a vásárlását korlátozták.
Ráadásul a büntetés mértéke esetükben még súlyosabb lehet, ugyanis 600 eurótól, vagyis 200 ezer forinttól kezdődhet.
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