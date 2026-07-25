Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. júl. 25., szombat Jakab, Kristóf

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
tipp

Szeretnéd, hogy a sünök látogassák a kertedet? Akkor kövesd David Attenborough tanácsát

tipp David Attenborough kert sün
Nagy Anna
2026.07.25.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Ki ne szeretné, ha ezek az aranyos kis állatkák az ő portájukon járkálnának? David Attenborough tanácsot is adott azoknak, akik sünöket szeretnének csábítani a kertjükbe: csak ezt az egyetlen egyszerű dolgot kell megtenni.

A sünök nemcsak aranyos állatok, hanem hasznosak is, ezért érdemes a kertünkbe szoktatni őket. De hogy csináljuk? David Attenborough elárulta, hogy ehhez csak egyetlen egyszerű dolgot kell megtennünk. 

Sün a kertben.
Így csalogass sünöket a kertedbe David Attenborough szerint.
Forrás: 123rf.com

David Attenborough tanácsa: így csalogass sünöket a kertbe

Sokan örülnek annak, ha sünöket látnak, hiszen rendkívül aranyos állatok, és a kertünk egyik nagyon hasznos látogatói. Jól tesszük, ha becsalogatjuk őket a portánkra, ugyanis előszeretettel fogyasztanak meztelen csigát és különféle rovarokat is, vagyis a növényeink természetes védelmezőivé válnak. Éjszakánként indulnak vadászatra, vagyis a napi tevékenységekben sem zavarnak, ám egy szezon alatt bogarak ezreit képesek elpusztítani. Ahhoz pedig, hogy magunkhoz szoktassuk őket, David Attenborough adott tanácsot. 

Egyetlen egyszerű dolgot kell megtenned ahhoz, hogy a sünök betévedjenek a kertedbe: bejáratot biztosítani neki. Egyre jellemzőbb ugyanis, hogy az emberek szinte hermetikusan lezárják a portájukat, így az olyan állatoknak, mint a sünök, esélyük sincs, hogy bejussanak. Ha azonban hagysz egy kis rést (13x13 cm), azzal összekötöd a kerted a környező zöld területekkel, ez pedig lehetővé teszi a sünök számára, hogy felfedezzék a virágágyásokban rejtőző táplálékforrásokat, mint például a csigákat, a meztelen csigákat és a bogarakat. Ez az egyszerű lépés képes akár 40 %-kal megnövelni a sünlátogatás esélyét

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

Így tartsd távol a csigákat a kertedtől: meglepő fürdőszobai kellék kell hozzá

Soha nem találnád ki, mi az a fürdőszobai kincs, ami megmenti a virágaidat a nyálkás betolakodóktól! Mutatjuk a profi kertészek házi praktikáját a csigák ellen!

A nap videója: Így élvezi a süni a kényeztetést

Ez a szín távol tartja a darazsakat: viseld nyáron, ha szeretnéd elkerülni a csípéseket

A darazsak nyáron könnyen megkeseríthetik a szabadtéri programokat, de egy egyszerű ruhaválasztási trükk segíthet távol tartani őket. Van egy szín, amellyel elkerülheted őket.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu