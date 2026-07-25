Szeretnéd, hogy a sünök látogassák a kertedet? Akkor kövesd David Attenborough tanácsát

A sünök nemcsak aranyos állatok, hanem hasznosak is, ezért érdemes a kertünkbe szoktatni őket. De hogy csináljuk? David Attenborough elárulta, hogy ehhez csak egyetlen egyszerű dolgot kell megtennünk.

Így csalogass sünöket a kertedbe David Attenborough szerint.

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David Attenborough tanácsa: így csalogass sünöket a kertbe

Sokan örülnek annak, ha sünöket látnak, hiszen rendkívül aranyos állatok, és a kertünk egyik nagyon hasznos látogatói. Jól tesszük, ha becsalogatjuk őket a portánkra, ugyanis előszeretettel fogyasztanak meztelen csigát és különféle rovarokat is, vagyis a növényeink természetes védelmezőivé válnak. Éjszakánként indulnak vadászatra, vagyis a napi tevékenységekben sem zavarnak, ám egy szezon alatt bogarak ezreit képesek elpusztítani. Ahhoz pedig, hogy magunkhoz szoktassuk őket, David Attenborough adott tanácsot.

Egyetlen egyszerű dolgot kell megtenned ahhoz, hogy a sünök betévedjenek a kertedbe: bejáratot biztosítani neki. Egyre jellemzőbb ugyanis, hogy az emberek szinte hermetikusan lezárják a portájukat, így az olyan állatoknak, mint a sünök, esélyük sincs, hogy bejussanak. Ha azonban hagysz egy kis rést (13x13 cm), azzal összekötöd a kerted a környező zöld területekkel, ez pedig lehetővé teszi a sünök számára, hogy felfedezzék a virágágyásokban rejtőző táplálékforrásokat, mint például a csigákat, a meztelen csigákat és a bogarakat. Ez az egyszerű lépés képes akár 40 %-kal megnövelni a sünlátogatás esélyét.

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