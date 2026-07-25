IQ-teszt – Három férfi az életéért küzd, és csak 25 másodperced van kitalálni, ki menekül meg

Mindhárom férfi élete veszélyben van, ám egyikük helyzete kevésbé reménytelen, mint a többieké, van esélye a túlélésre. Az IQ-teszt logikus gondolkodást kíván, és a részleteket is alaposan meg kell figyelni. Idítsd el az órát, 25 másodperced van kitalálni, ki menekül meg!

IQ-teszt: szerinted kinek van esélye a túlélésre?

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása:

A víz fölött lógó férfinak van a legnagyobb esélye a túlélésre. A tűz biztosan végzetes lenne, a harmadik férfi alatt pedig több kígyó is tekereg, így nagy a veszélye annak, hogy megmarják. A vízbe eső férfi ezzel szemben még kiúszhat a partra, vagy segítséget kaphat, ezért a három közül ő maradhat életben.

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