Ezért sóhajtozik valójában a kutyád: nem unatkozik és nem is drámázik

A kutya viselkedése sokszor fejtörést okoz a gazdiknak. Egyesek megállás nélkül kergetik a farkukat, mások esténként hirtelen felpörögnek, vagy éppen hosszú percekig bámulnak egy látszólag teljesen érdektelen sarokba. A mély sóhajok is ezek közé a gyakran félreértett jelzések közé tartoznak.

A kutya sóhajtozását sokan rosszul értelmezik.

Forrás: Shutterstock

A mély sóhaj nem feltétlenül az unalom vagy a drámázás jele.

A szakértő szerint a kutyák ezzel egészen mást jeleznek.

Ha túl gyakran fordul elő, érdemes átgondolni a kutya napi rutinját.

Ezért sóhajtozik a kutya a szakértő szerint

Will Atherton kutyaviselkedés-szakértő szerint sok gazdi mosolyog rajta, videóra veszi, majd vicces felirattal tölti fel a közösségi médiába, amikor kutyája látványosan sóhajt egy nagyot. Pedig szerinte ez a viselkedés ennél sokkal többet jelent. A szakember elmagyarázta, hogy a mély sóhaj és a hangos kifújás az úgynevezett feszültséglevezető viselkedések közé tartoznak. Ezek olyan reakciók, amelyek segítenek a kutyának megszabadulni a felgyülemlett érzelmi nyomástól. A legtöbb esetben nem dacot, sértődöttséget vagy unalmat fejeznek ki.

Sokkal inkább azt jelzik, hogy az állat éppen feldolgoz valamilyen frusztrációt, enyhe stresszt vagy izgalmi állapotot, és próbál megnyugodni. A szakértő szerint ez tulajdonképpen az idegrendszer természetes önszabályozó folyamata. Will Atherton saját labradorját, Sullyt hozta példának. Elmondása szerint gyakran hallat hosszú sóhajt egy-egy szellemileg megterhelő feladat után.

Ilyen lehet például, amikor hosszabb ideig kell egy helyben maradnia, miközben legszívesebben már rohanna tovább, vagy amikor összetett feladatokat kell végrehajtania a tréning során. A szakember ilyenkor nem legyint a jelenségre, hanem fontos visszajelzésként értelmezi.

– „A sóhaja azt üzeni nekem, hogy érzelmileg keményen dolgozik, ezért oda kell figyelnem arra, hogyan érzi magát” – magyarázta.

Egy-egy mély sóhaj teljesen természetes viselkedés lehet. Ha azonban a kutya naponta sokszor, látszólag ok nélkül fújtat vagy sóhajtozik, az arra utalhat, hogy tartós érzelmi feszültség alatt áll.

Ezek is érdekelhetnek még: