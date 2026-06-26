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Így öl meg az hőség − Meglepő, de nem a hőguta a leggyakoribb halálok

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Az egészséges fiatalok is rosszul vannak a közel 40 fokos hőségben. Amíg a szakemberek a kiszáradás és hőguta veszélyére figyelmeztetnek, kiderült, van valami, amibe még ezeknél is többen belehalnak a kánikula idején.

A hétvégére egész Európában, így hazánkban is 40 Celsius-fokot is megközelítheti a hőmérséklet, egy szakértő pedig arra figyelmeztet: a nagy melegben bekövetkező halálesetek többségét nem a hőguta okozza.

Hatalmas terhet ró a keringési rendszerünkre a kánikula.
Hatalmas terhet ró a keringési rendszerünkre a kánikula.
Forrás: 123.rf.com

A kánikula idején a szívünk van a legnagyobb veszélyben

„Sokan tévesen azt gondolják, hogy a legnagyobb veszélyt a kánikulában a hőguta vagy a kiszáradás jelenti” − nyilatkozta Lara Lewington, a BBC és korábbi időjárás-jelentője az Expressnek. A szakértő azt is elmondta, valami más áll a leggyakrabban a hőhullámok idején megemelkedő halálozás hátterében: ez pedig nem más, mint a keringési rendszer túlterhelődése és annak összeomlása.

„A hőhullámok idején a legtöbben szívelégtelenség, szívroham és sztrók miatt halnak meg. Ilyenkor ugyanis a szívünknek jóval keményebben kell dolgoznia, mint normál körülmények között. Amikor a test túlmelegszik, a szervezet a hőleadás elősegítése miatt több vért irányít a bőr felszíne felé, hogy hűtse magát. Ehhez a szívnek gyorsabban és erősebben kell pumpálnia, ami jelentős pluszterhelést jelent a keringési rendszer számára. Egészséges embereknél ezt a szervezet általában képes kompenzálni, de időseknél, szív- és érrendszeri betegeknél vagy más krónikus betegséggel élőknél ez a többletterhelés veszélyessé válhat. A fokozott igénybevétel miatt nőhet a szívritmuszavar, a szívroham, a sztrók, illetve a szívelégtelenség kockázata, különösen akkor, ha a hőséghez kiszáradás is társul” − magyarázza Lewington.

Így védekezhetsz a hőség ellen!

A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsütés idején – 11 és 15 óra között – lehetőleg ne tartózkodjunk napon. Ha mégis elkerülhetetlen, fontos, hogy magas faktorszámú fényvédőt használjunk, és viseljünk széles karimájú kalapot.

A lakás hűtése elengedhetetlen. Nappal érdemes zárva tartani az ablakokat, lehúzni a redőnyt vagy behúzni a függönyt és a hajnali órákban szellőztessünk. 

Az, hogy mit viselünk, sem mindegy: a laza szabású, világos színű, jól szellőző, természetes anyagokból – például pamutból vagy lenből – készült ruhák segítik a hőleadást, míg a sötét színek és a szintetikus anyagok fokozhatják a túlmelegedést.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a folyamatos hidratálást. Ne várjuk meg, amíg szomjasak leszünk, a folyadékot egész nap pótolni kell. Erős izzadás esetén az elektrolitok pótlására is szükség lehet, a koffein és az alkohol fogyasztását azonban mérsékeljük, mivel ezek vizet vonnak el a szervezettől.  Arról, hogy milyen ételeket kerüljünk, itt írtunk

A test hűtésében segíthet a hideg vizes permet, a nedves szivacsos áttörlés vagy a nyakra és hónaljra helyezett hideg borogatás. Emellett érdemes kikapcsolni a nem létfontosságú elektronikai eszközöket is, mivel a televíziók, laptopok és töltők működés közben plusz hőt termelnek.

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