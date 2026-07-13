Komoly válság Ryan Gosling házasságában? Eva Mendesnek nagyon elege lett – Bennfentes tálalt ki

Ryan Gosling és Eva Mendes 2011 óta élnek kapcsolatban, és két gyereket nevelnek, mindezt pedig a nyilvánosság teljes kizárásával. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kerülnek ki információk a kapcsolatukról, mert ha ők hallgatnak is a viharokról, az ismerőseik nem. Kiderült, hogy Ryan Gosling felesége komoly választás elé állította férjét.

Feszült a helyzet Ryan Gosling és Eva Mendes között.

Forrás: Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Ryan Gosling felesége, Eva Mendes utlimátumot adott férjének

A színész az elmúlt időszakban nagyon sok alkotásban szerepelt, alaposan kibővült a legjobb Ryan Gosling-filmek listája. A Hail Mary-küldetést – ami Andy Weir azonos címá regénye alapján készült – imádták az emberek, habár a tudósoktól komolyabb kritikákat kapott, de a Barbie is óriási siker lett, valamint mindenki várja a 2027 májusában megjelenő Star Wars: Starfighter című filmet, amiben a színész szintén játszik. Ebből is látszik, hogy mozgalmas időszak van Ryan Gosling mögött, és bizony ez okozta a vihart is a paradicsomban. Ryan Gosling felesége, Eva Mendes azt szeretné, ha lassítana kicsit a sztár, és több időt töltene a családdal.

„Az a helyzet, hogy Eva feláldozta az elmúlt két nyarat azért, hogy az egész családot külföldre vigye, hogy Ryan mellett lehessenek, amíg ő filmeket forgatott" – mondta a RadarOnline-nak egy a párhoz közel álló forrás. Idén azonban Eva erre már nem hajlandó, ami a bennfentes szerint „teljesen érthető".

Ezzel szemben Ryan Gosling szeretné addig ütni a vasat, amíg meleg, hiszen ugyan karrierje sosem hanyatlott – bár a Komfortos mennyország című filmből kirúgták –, most igazán felfelé ívelőben van, és igen sokan keresik meg őt különböző lehetőségekkel. Ez pedig komoly feszültséget okoz a pár között. Eva Mendes számára a családjuk az első, Ryan Gosling viszont sok dolgot kívánna még megvalósítani, amihez most megvan a megfelelő befolyása is. „Egyelőre belemegy Eva tervébe – nem akarja elveszíteni őt! Nem lesz könnyű dolga” – tette hozzá a forrás.

Vagyis most Ryan Gosling enged, de nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, ha valóban visszautasíthatatlan ajánlatot kap.