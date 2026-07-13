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Komoly válság Ryan Gosling házasságában? Eva Mendesnek nagyon elege lett – Bennfentes tálalt ki

GettyImages - Jerod Harris
kapcsolat Ryan Gosling Eva Mendes
Nagy Anna
2026.07.13.
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15 éve élnek együtt, de a kapcsolatuk most nem felhőtlen. Eva Mendes ultimátumot adott Ryan Goslingnak, aki most nehéz döntés előtt áll.

Ryan Gosling és Eva Mendes 2011 óta élnek kapcsolatban, és két gyereket nevelnek, mindezt pedig a nyilvánosság teljes kizárásával. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem kerülnek ki információk a kapcsolatukról, mert ha ők hallgatnak is a viharokról, az ismerőseik nem. Kiderült, hogy Ryan Gosling felesége komoly választás elé állította férjét.

THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON -- Episode 2261 -- Pictured: (l-r) Actress Eva Mendes and actor Ryan Gosling during a surprise on Thursday, March 5, 2026 -- (Photo by: Todd Owyoung/NBC via Getty Images)
Feszült a helyzet Ryan Gosling és Eva Mendes között.
Forrás: Todd Owyoung/NBC via Getty Images

Ryan Gosling felesége, Eva Mendes utlimátumot adott férjének

A színész az elmúlt időszakban nagyon sok alkotásban szerepelt, alaposan kibővült a legjobb Ryan Gosling-filmek listája. A Hail Mary-küldetést – ami Andy Weir azonos címá regénye alapján készült – imádták az emberek, habár a tudósoktól komolyabb kritikákat kapott, de a Barbie is óriási siker lett, valamint mindenki várja a 2027 májusában megjelenő Star Wars: Starfighter című filmet, amiben a színész szintén játszik. Ebből is látszik, hogy mozgalmas időszak van Ryan Gosling mögött, és bizony ez okozta a vihart is a paradicsomban. Ryan Gosling felesége, Eva Mendes azt szeretné, ha lassítana kicsit a sztár, és több időt töltene a családdal. 

Az a helyzet, hogy Eva feláldozta az elmúlt két nyarat azért, hogy az egész családot külföldre vigye, hogy Ryan mellett lehessenek, amíg ő filmeket forgatott" – mondta a RadarOnline-nak egy a párhoz közel álló forrás. Idén azonban Eva erre már nem hajlandó, ami a bennfentes szerint „teljesen érthető".

Ezzel szemben Ryan Gosling szeretné addig ütni a vasat, amíg meleg, hiszen ugyan karrierje sosem hanyatlott – bár a Komfortos mennyország című filmből kirúgták –, most igazán felfelé ívelőben van, és igen sokan keresik meg őt különböző lehetőségekkel. Ez pedig komoly feszültséget okoz a pár között. Eva Mendes számára a családjuk az első, Ryan Gosling viszont sok dolgot kívánna még megvalósítani, amihez most megvan a megfelelő befolyása is. „Egyelőre belemegy Eva tervébe – nem akarja elveszíteni őt! Nem lesz könnyű dolga” – tette hozzá a forrás. 

Vagyis most Ryan Gosling enged, de nagy kérdés, hogy mi lesz akkor, ha valóban visszautasíthatatlan ajánlatot kap.

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