Az 5 legdurvább nyári divatbaki, amitől előnytelen, slampos lesz a szett – Még kövérítenek is

A nyári öltözködés egyik legnagyobb kihívása, hogy egyszerre legyen kényelmes, szellős és divatos. A nagy melegben azonban sokan olyan darabokhoz nyúlnak, amelyek ugyan praktikusnak tűnnek, valójában azonban előnytelenné teszik az alakot, igénytelen hatást keltenek, sőt, akár éveket is hozzáadhatnak a megjelenéshez. Ezért is olyan sok a hőségben a divatbaki.
- Ezek a leggyakoribb nyári divatbakik, amelyek pillanatok alatt slampos hatást kelthetnek.
- Mutatjuk, mely ruhadarabokat és hibákat érdemes elkerülni, ha csinosabbnak és fiatalosabbnak szeretnél tűnni.
- Néhány apró változtatással sokkal elegánsabb lehet az összhatás, még a legnagyobb nyári hőségben is.
5 nyári divatbaki, amiket ne kövess el: súlyos öltözködési hibák
Mutatjuk azt az öt legfőbb divatbakit, amit tilos lenne elkövetni, ha csinos, előnyös hatást szeretnél elérni még a kánikulában is.
Túl bő, alakot elfedő ruhák
Sokan a hőség miatt bő fazonokat választanak, de ha minden ruhadarab túlméretezett, könnyen elveszik az alak, a végeredmény pedig slampos lesz. A laza szabás is lehet nőies, ha legalább egy ponton követi a test vonalát, vagy egy övvel hangsúlyozod a derekadat.
Tetőtől talpig gyűrött ruhák
A lenvászon és a pamut nyáron remek választások, de ha a ruhád úgy néz ki, mintha most húztad volna ki a mosógépből, az egész szetted rendezetlennek hat. Ha tudod, hogy az adott anyag nagyon gyűrődik, érdemes vasalni vagy olyan fazont választani, amelyen kevésbé feltűnőek a ráncok.
Kifakult fekete ruhák
A fekete örök klasszikus, de a sok mosástól kifakult pólók és ruhák hamar elhasználtnak tűnnek. Nyáron ráadásul a világos árnyalatok frissebbé teszik az arcot, míg a kopott sötét darabok könnyen fáradtabb, idősebb hatást kelthetnek.
Túl sok trend egyszerre
Horgolt felső, állatmintás nadrág, ultraszínes szettek, vastag ékszerek, platformpapucs és élénk táska – külön-külön működhetnek, együtt azonban már könnyen túlzsúfolttá válik a szett. A stílusosság egyik titka, hogy egy-két hangsúlyos darabot hagysz érvényesülni, a többit pedig letisztult alapokkal egyensúlyozod ki.
A jól öltözött nők titka nem feltétlenül az, hogy mindig a legdrágább ruhákat viselik, hanem az, hogy odafigyelnek az apró részletekre. Egy tiszta cipő, egy jól szabott ruha, néhány minőségi kiegészítő és a harmonikus színválasztás sokkal többet számít, mint az, hogy minden szezonális trendet egyszerre viselj. Ha bizonytalan vagy, mindig érdemes a letisztult alapdarabokra építeni, és csak egy-egy divatos elemmel feldobni a megjelenést. Így a nyári szetted egyszerre lesz elegáns, modern és időtálló.
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