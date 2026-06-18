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citromsárga

A világ legszebb ruháját viselte Katalin hercegné a Royal Ascoton − FOTÓKON a káprázatos szettje

northfoto - Stephen Lock
citromsárga decens elegancia Katalin hercegné
Jónás Ágnes
2026.06.18.
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A Royal Ascot 2026-os versenynapján a hagyományos elegancia és a modern merészség találkozott a lelátókon. Katalin hercegné a legnívósabb társasági eseményen ismét divatbálványként ragyogott, méghozzá a világ eggyönyörűbb ruhájában. Mutatjuk a fotókat!

A Royal Ascot az Egyesült Királyság egyik legnagyobb múltú és legelőkelőbb társasági eseménye, amely minden évben a sport, a divat és a királyi protokoll különleges találkozási pontjává válik. A világhírű lóverseny nemcsak a futamok miatt vonzza a figyelmet, hanem azért is, mert a brit királyi család tagjai és az arisztokrácia képviselői rendszeresen részt vesznek rajta − így tett Katalin hercegné is. Csakhogy ezúttal olyan ruhát villantott, ami joggal nevezhető a világ legszebb ruhakölteményének. 

Katalin hercegné
Katalin hercegné napsárga összeállítása a modern elegancia és a királyi protokoll tökéletes kombinációja.
Forrás: northfoto
  • Katalin hercegné három év kihagyás után tette tiszteletét Royal Ascot derbin.
  • A citromsárga ruha az esemény egyik legfeltűnőbb és legemlékezetesebb darabja volt.
  • Diana hercegné gyöngykarkötője elegáns és személyes utalásként egészítette ki a megjelenést.

Katalin hercegné citromsárga outfitben

Katalin hercegné erre az alkalomra egy élénk citromsárga szettet választott, amely egészen biztos, hogy beírta magát a divattörténelembe. Három év kihagyás után tette tiszteletét a Royal Ascoton − megjelenése ezúttal is eleganciát sugárzott, nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtó fotósait is megbabonázta. Mutatjuk, milyen káprázatosan festett a hercegné a sikkes, talpig citromsárga outfitjében.

Katalin hercegné
Katalin hercegné e szettjét még sokáig emlegetni fogják: lágy esésű hernyóselyem-krepp anyagból készült nyári maxi ruha.
Forrás: northfoto

A szett központi eleme a Roksanda divatház egyedi igényekre szabott, Brigitte nevű kreációja volt, amely lágy esésű hernyóselyem-krepp anyagból készült. A felsőrész zárt, elegáns csónaknyak, a vállon pedig csavart masnidíszítés tette különlegessé. A derékrész övvonala alatt a ruha egy lágyan bővülő, A-vonalú, sikkes maxi szoknyában folytatódott. 

A feltűnő sárga tónust lágy, neutrális árnyalatokkal egyensúlyozták ki

A fejdísz egy egyedileg tervezett, halványsárga, tüllhálós Jane Taylor kalap volt, amely aszimmetrikus formájával elegáns keretet adott Katalin hercegné bájos arcvonásainak.  Ami a lábbelit és az egyéb kiegészítőket illeti: a klasszikus, hegyes orrú, velúrbőr Gianvito Rossi magas sarkú, valamint a minimalista krémszínű Anya Hindmarch borítéktáska finom gyöngykarkötő és a csillogó függőfülbevalók pont annyi luxust csempésztek az összképbe, amennyi egy előkelő, formális eseményen elvárható.

Diana hercegné fénye is ott ragyogott Katalin hercegné szettjén 

A hercegné II. Erzsébet királynő híres gyémánt fülbevalóit viselte. Az összeállítás egy másik különleges részlete Diana hercegné háromsoros gyöngykarkötője volt, amely nemcsak időtlen eleganciát kölcsönzött a szettnek, hanem a néhai hercegné emléke előtti megható tisztelgésként is értelmezhető. 

A walesi hercegné ezúttal is bebizonyította, hogy a kifinomult elegancia és a könnyedség remekül megférnek egymás mellett. A Royal Ascot közönsége ismét egy olyan megjelenésnek lehetett tanúja, amelyet még sokáig emlegetnek. 

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