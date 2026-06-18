A világ legszebb ruháját viselte Katalin hercegné a Royal Ascoton − FOTÓKON a káprázatos szettje

A Royal Ascot az Egyesült Királyság egyik legnagyobb múltú és legelőkelőbb társasági eseménye, amely minden évben a sport, a divat és a királyi protokoll különleges találkozási pontjává válik. A világhírű lóverseny nemcsak a futamok miatt vonzza a figyelmet, hanem azért is, mert a brit királyi család tagjai és az arisztokrácia képviselői rendszeresen részt vesznek rajta − így tett Katalin hercegné is. Csakhogy ezúttal olyan ruhát villantott, ami joggal nevezhető a világ legszebb ruhakölteményének.

Katalin hercegné napsárga összeállítása a modern elegancia és a királyi protokoll tökéletes kombinációja.

Forrás: northfoto

Katalin hercegné három év kihagyás után tette tiszteletét Royal Ascot derbin.

A citromsárga ruha az esemény egyik legfeltűnőbb és legemlékezetesebb darabja volt.

Diana hercegné gyöngykarkötője elegáns és személyes utalásként egészítette ki a megjelenést.

Katalin hercegné citromsárga outfitben

Katalin hercegné erre az alkalomra egy élénk citromsárga szettet választott, amely egészen biztos, hogy beírta magát a divattörténelembe. Három év kihagyás után tette tiszteletét a Royal Ascoton − megjelenése ezúttal is eleganciát sugárzott, nem véletlen, hogy a nemzetközi sajtó fotósait is megbabonázta. Mutatjuk, milyen káprázatosan festett a hercegné a sikkes, talpig citromsárga outfitjében.

Katalin hercegné e szettjét még sokáig emlegetni fogják: lágy esésű hernyóselyem-krepp anyagból készült nyári maxi ruha.

Forrás: northfoto

A szett központi eleme a Roksanda divatház egyedi igényekre szabott, Brigitte nevű kreációja volt, amely lágy esésű hernyóselyem-krepp anyagból készült. A felsőrész zárt, elegáns csónaknyak, a vállon pedig csavart masnidíszítés tette különlegessé. A derékrész övvonala alatt a ruha egy lágyan bővülő, A-vonalú, sikkes maxi szoknyában folytatódott.

A feltűnő sárga tónust lágy, neutrális árnyalatokkal egyensúlyozták ki

A fejdísz egy egyedileg tervezett, halványsárga, tüllhálós Jane Taylor kalap volt, amely aszimmetrikus formájával elegáns keretet adott Katalin hercegné bájos arcvonásainak. Ami a lábbelit és az egyéb kiegészítőket illeti: a klasszikus, hegyes orrú, velúrbőr Gianvito Rossi magas sarkú, valamint a minimalista krémszínű Anya Hindmarch borítéktáska finom gyöngykarkötő és a csillogó függőfülbevalók pont annyi luxust csempésztek az összképbe, amennyi egy előkelő, formális eseményen elvárható.