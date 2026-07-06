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mesterséges intelligencia átverés telefonos csalás
Klusovszki Kíra
2026.07.06.
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A telefonos átverések ma már bárkit utolérhetnek, az áldozatok ráadásul sokszor maguk sétálnak bele a csalók csapdájába. A bűnözők dolgát ráadásul a mesterséges intelligencia is segíti, hiszen ezzel a technológiával könnyen rögzíthetik és felhasználhatják a válaszainkat a tranzakciók során.

A mesterséges intelligencia hatására már a telefonos átverések is továbbfejlődnek. A technológia miatt a csalók ugyanis már sokkal könnyebben le tudják másolni a hangunkat és rögzíteni a válaszainkat ahhoz, hogy később könnyen visszaélhessenek vele.

Az idősebb korosztály kevésbé ismeri fel, ha a mesterséges intelligencia felhasználásával egy csaló hívja fel.
Az idősebb korosztály tagjai általában nehezebben ismerik fel a telefonos csalásokat, így ők válhatnak leggyakrabban a mesterséges intelligencia bevonásával történő átverések áldozataivá. 
Forrás: Shutterstock
  • A mesterséges intelligencia fejlődésével a telefonos csalások is egyszerűbbé váltak. 
  • Az újfajta visszaélések során a rögzített válaszainkat pillanatok alatt felhasználhatják ellenünk, nagyobb tranzakciók lebonyolításának reményében.
  • A hamisított hangfelvételt ráadásul még az ügyfélszolgálatok és a robotok sem képesek mindig felismerni. 
  • Mutatjuk azt a 3 kérdést, amire sose válaszolj igennel, különben könnyen átverhetnek.

A mesterséges intelligencia hatására a csalások is továbbfejlődtek 

Egy technológiai szakértő TikTok-videójában hívta fel a figyelmet arra a 3 kérdésre, amire az ismeretlen telefonszámról hívást kapó embereknek semmiképpen nem szabad igennel felelnünk, ha biztonságban akarják tudni az értékeiket. Ezek a kérdések ugyanis szándékosan úgy vannak megfogalmazva a csalók részéről, hogy rendkívül könnyen rögzíthessék a hangot, ezért, ha gyanútlanul igennel válaszolunk, azt könnyen fel tudják használni ellenünk a nevünkben indított csalárd terhelések és banki tranzakciók engedélyezésére, vagy a hangalapú ügyfélszolgálati rendszerek megtévesztésére. A hangunk rögzítésével és a válaszaink megszerzésével ugyanis a túloldalon ülő robotok vagy ügyintézők könnyen azt hihetik, hogy mi vagyunk a vonalban, így kérdés nélkül indíthatnak terhelést anélkül, hogy feltűnne nekik, hogy csalóval lehet dolguk. 

Ez a fajta visszaélés ráadásul a mesterséges intelligencia hihetetlen erejű fejlődése miatt mára egészen aggasztó szintűvé vált, a szakértő szerint azonban a jövőben pedig még ennél is több, sokkal kifinomultabb csalásokra adhat lehetőséget a kiberbűnözőknek.

Ezekre az átverésekre azonban nemcsak jól átgondolt válaszokkal felelhetünk; ha a hívó fél feltűnően kitér a kérdéseink elől, nem mutatkozik be rendesen, az egyértelmű jel arra, hogy nem egy valódi emberrel beszélünk, hanem jelenleg is rögzítenek minket, így ebben a helyzetben gondolkodás nélkül, azonnal le kell tennünk a telefont, hogy megszakadjon a felvétel.

Ha erre a 3 kérdésre igennel válaszolsz, könnyen visszaélhetnek vele

A csalók elkerülése szinte teljesen lehetetlen a telefonhívások alkalmával.

Bár a mobilunk sok esetben már előre jelzi nekünk, ha gyanús vagy potenciális csalásra utaló tevékenységet észlel, mégis gyakran adódnak olyan helyzetek, amikor az emberek reflexből felveszik a telefont, és jóhiszeműen szóba állnak ismeretlenekkel.

A szakértő szerint azonban célszerű jobban odafigyelnünk ezekre az ismeretlen hívásokra, létezik ugyanis 3 olyan általánosnak gondolt kérdés, amit mi ártatlannak vélünk, a csalók mégis azért teszik fel a beszélgetés elején, hogy rögzíthessék a hangunkat, miközben mi gyanútlanul igennel válaszolunk a kérdéseikre. Ezek ráadásul annyira hétköznapi kérdések, hogy a legtöbbször nem is fordítunk rájuk nagyobb figyelmet, és szinte automatikusan rávágjuk a választ, anélkül, hogy átgondolnánk miért is teszik fel. 

Éppen ezért, ha egy ismeretlen hívó megkérdezi, hogy  „Hall engem?”, „Ön a ház tulajdonosa?” vagy „Van egy perce beszélgetni?”, az igen helyett inkább „Ki hív?” vagy „Miről lenne szó?” kérdésekkel célszerű válaszolni ezekre.

Ezekkel a kitérésekkel ugyanis könnyen elterelhetjük a szót a lényegről, és megzavarhatjuk a csalók előre felépített forgatókönyvét is. Így könnyen rájöhetünk, mikor akarnak átverni bennünket, és végül akárhogy is próbálkoznak, nem fogják tudni megszerezni azt, amit valójában akarnak.

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