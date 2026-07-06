A mesterséges intelligencia hatására már a telefonos átverések is továbbfejlődnek. A technológia miatt a csalók ugyanis már sokkal könnyebben le tudják másolni a hangunkat és rögzíteni a válaszainkat ahhoz, hogy később könnyen visszaélhessenek vele.

Az idősebb korosztály tagjai általában nehezebben ismerik fel a telefonos csalásokat, így ők válhatnak leggyakrabban a mesterséges intelligencia bevonásával történő átverések áldozataivá.

Forrás: Shutterstock

A mesterséges intelligencia fejlődésével a telefonos csalások is egyszerűbbé váltak.

Az újfajta visszaélések során a rögzített válaszainkat pillanatok alatt felhasználhatják ellenünk, nagyobb tranzakciók lebonyolításának reményében.

A hamisított hangfelvételt ráadásul még az ügyfélszolgálatok és a robotok sem képesek mindig felismerni.

Mutatjuk azt a 3 kérdést, amire sose válaszolj igennel, különben könnyen átverhetnek.

A mesterséges intelligencia hatására a csalások is továbbfejlődtek

Egy technológiai szakértő TikTok-videójában hívta fel a figyelmet arra a 3 kérdésre, amire az ismeretlen telefonszámról hívást kapó embereknek semmiképpen nem szabad igennel felelnünk, ha biztonságban akarják tudni az értékeiket. Ezek a kérdések ugyanis szándékosan úgy vannak megfogalmazva a csalók részéről, hogy rendkívül könnyen rögzíthessék a hangot, ezért, ha gyanútlanul igennel válaszolunk, azt könnyen fel tudják használni ellenünk a nevünkben indított csalárd terhelések és banki tranzakciók engedélyezésére, vagy a hangalapú ügyfélszolgálati rendszerek megtévesztésére. A hangunk rögzítésével és a válaszaink megszerzésével ugyanis a túloldalon ülő robotok vagy ügyintézők könnyen azt hihetik, hogy mi vagyunk a vonalban, így kérdés nélkül indíthatnak terhelést anélkül, hogy feltűnne nekik, hogy csalóval lehet dolguk.

Ez a fajta visszaélés ráadásul a mesterséges intelligencia hihetetlen erejű fejlődése miatt mára egészen aggasztó szintűvé vált, a szakértő szerint azonban a jövőben pedig még ennél is több, sokkal kifinomultabb csalásokra adhat lehetőséget a kiberbűnözőknek.

Ezekre az átverésekre azonban nemcsak jól átgondolt válaszokkal felelhetünk; ha a hívó fél feltűnően kitér a kérdéseink elől, nem mutatkozik be rendesen, az egyértelmű jel arra, hogy nem egy valódi emberrel beszélünk, hanem jelenleg is rögzítenek minket, így ebben a helyzetben gondolkodás nélkül, azonnal le kell tennünk a telefont, hogy megszakadjon a felvétel.