Már a szakítást tervezi? 8 rejtett jel, amiből tudhatod, hogy a párod készül elhagyni téged

A nők többsége azonnal megérzi, ha a kapcsolata mélypontra került. Ez a hullámvölgy önmagában mégsem feltétlenül a végzetes lezárást jelenti, sokkal inkább egy figyelmeztetés arra, hogy közösen megoldást kell találniuk a problémákra. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor az egyik fél fejben már teljesen lemondott a közös jövőről, és titokban a szakítást tervezgeti – legyen szó a saját boldogságának kereséséről vagy akár egy harmadik fél felbukkanásáról. Mutatjuk azt a 8 egyértelmű jelet, amely csalhatatlanul elárulja, ha a párod már a távozását készíti elő!
- A párkapcsolati problémák egészen addig megoldhatóak, míg mind a két fél közösen próbálkozik.
- Ha a párod azonban feladta, és már másfelé kacsingat, annak igazán szembetűnő jelei vannak.
- Mutatjuk azt a 8 jelet, amiből gyorsan kiderül, hogy egy harmadik fél áll a jövőbeli szakítás hátterében.
A szakításhoz vezető út mindig két emberen múlik
Egy párkapcsolat alapja mindig két ember közös problémamegoldásán áll vagy bukik, hiszen tökéletes, konfliktusmentes viszonyok egyáltalán nem léteznek. A közös úton egymás kezét fogva kell haladni minden akadály leküzdéséhez, hogy mindkét fél számára egy élhető és boldog egyensúly alakulhasson ki. Még a legnehezebb időszakokban is azon kell gondolkodni: „Mi az, amin változtatni tudok annak érdekében, hogy minden jól működjön?” Ez a folyamatos, kétoldalú tenni akarás az az alapvető kötelék, ami hosszú távon összetart egy párt.
Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a szituáció már menthetetlennek tűnik, és egyedül hiába tesz meg mindent az ember, a próbálkozás teljesen hatástalan marad.
Különösen igaz ez akkor, ha egy másik nő kerül a képbe: a nők hatodik érzéke szinte azonnal jelez, ha egy harmadik fél fenyegeti a kapcsolatot. Ilyenkor a távozni kívánó fél hirtelen felesleges problémákat kezd gyártani, és mindennapossá válnak az igazságtalan, bántó kritizálások is, amelyeken egy idő után már képtelenség átlendülni. A párod teljesen eltávolodik, és egyre nagyobbá válik a kettőtök közötti szakadék.
Bár sokan próbálják elhessegetni a gyanút, léteznek olyan rejtett, mégis egyértelmű jelek, amelyekből világosan látszik, ha a kapcsolat elért a végpontjához, és eljött az idő a kiszállásra.
Az eltávolodásnak látványos jelei vannak
A férfiak általánosságban kevésbé hajlamosak küzdeni egy haldokló kapcsolat megmentéséért. Ha valami nem tetszik nekik, ahelyett, hogy nyíltan a nő szemébe mondanák az igazságot, inkább látványosan távolodni kezdenek, hogy elkerüljék a nehéz beszélgetéseket és a vitás helyzeteket. Ez a rejtőzködő viselkedés különösen igazzá válik akkor, ha egy másik nő is belép az életükbe. Ilyenkor a férfi pillanatok alatt elfeledkezik a korábbi közös boldogságról, és az új partner pozitív tulajdonságait kezdi el előtérbe helyezni, miközben a jelenlegi kapcsolatát szép lassan teljesen leírja.
Mutatjuk azt a 8 csalhatatlan jelet, amiből azonnal észreveheted, ha a párod fejben már lezárta a közös jövőt, és a kapcsolatból való végleges kiszállást tervezgeti:
- Rossz, megmagyarázhatatlan megérzésed van egy adott személlyel kapcsolatban
A női megérzések ritkán tévednek, különösen, ha egy másik nő felbukkanásáról van szó.
Ha van egy kolléganő, egy ismerős vagy egy „csak barát”, akinek a neve hallatán azonnal görcsbe rándul a gyomrod, ne hessegesd el az érzéseidet. A nők hatodik érzéke ugyanis képes szinte azonnal kiszúrni még a legapróbb, legrejtettebb jeleket is – egy túl kedves üzenetet, egy megváltozott hangsúlyt –, amelyek arra utalnak, hogy a párod érzelmileg már máshol jár.
- Abbahagyja a próbálkozást a kapcsolatotokban
Egy egészséges kapcsolat folyamatos munkát és kompromisszumokat igényel, de ha ő már lemondott a közös jövőről, egyszerűen feladja a küzdelmet. Nem indít el békülő beszélgetéseket, nem érdekli, ha megbánt, és teljesen passzívvá válik a mindennapokban. Számára már felesleges energiabefektetésnek tűnik a konfliktusok rendezése, hiszen többé már nem akarja sínre tenni a közös életeteket.
- Teljesen távol tart az élete nyilvános dolgaitól
Ha korábban büszkén vállalt a barátai előtt, most viszont már nem hív meg a családi, baráti vagy munkahelyi összejövetelekre, az sajnos a lezárás előszele.
Már nem beszél rólad az emberek előtt, ezzel pedig tudatosan igyekszik leépíteni téged a szociális közegéből. Ezzel a módszerrel készíti elő a terepet arra, hogy amikor eljön a búcsú pillanata, a lehető legkevesebb közös szálat kelljen elvágnotok.
- Redukálódik az együtt töltött, minőségi idő
A közös programok, a randevúk és a kettesben töltött minőségi idő szép lassan teljesen kikopnak a naptárból. Mindig akad egy halaszthatatlan baráti találkozó vagy egy új hobbi, ami miatt elmaradnak a megszokott közös esték, és a minőségi idő töredékére csökken köztetek. Amikor egy férfi már a kiszállást tervezgeti, mindig igyekszik csökkenteni a közösen töltött időt, hogy könnyebb legyen számára az elszakadás.
- Állandóan a telefonját nyomkodja
Ha a párod korábban lazán megnyitotta előtted az üzeneteit, vagy megmutatta az értesítéseket, amiket kapott, most viszont kijelzővel lefelé teszi a készülékét, magával viszi a mosdóba, vagy hirtelen jelszót változtat, az egy komoly jelzés arról, hogy nem csak ketten vagytok már a kapcsolatban. Ha ennek tetejében még az is feltűnik, hogy állandóan mással üzenget, mikor együtt vagytok, és titokban mosolyog a beszélgetésen, szinte biztos, hogy egy új nő van a láthatáron.
- Érzelmileg eltávolodik tőled
A férfiak egyébként sem az érzelmi elérhetőségükről híresek – természetesen tisztelet a kivételnek –, azonban ha már a szakítást fontolgatja, akkor méginkább elszigeteli az érzéseit tőled.
Már nem osztja meg veled a gondolatait, nem érdekli, mi történt veled a munkahelyeden, és látványosan kerüli a mélyebb, lelkizős beszélgetéseket.
Ezeket a falakat azonban akárhogy próbálkozol, egyedül sajnos nem fogod tudni megtörni, kivéve, ha el nem kezd neked segíteni ebben, és megoldani a problémákat.
- Élettársakból lakótársakká váltok
A legeslegszembetűnőbb jel azoknak, akik közösen élnek, ha azt látod, hogy a pároddal folytatott eddigi intim pillanatok helyét hirtelen átveszi a megszokás, és a mindennapi, kötelező teendők elvégzései kerülnek főszerepbe.
Egyik pillanatról a másikra már csak azt érzed, hogy már nem egymás szerelmei vagytok, csupán két ember, akik osztoznak a rezsin és a lakáson.
A beszélgetések a kötelező körökre redukálódnak, a nap végén pedig úgy fekszetek le egymás mellé az ágyba, mintha két idegen osztozna egy szobán.
- Egyszer már rajtakaptad megcsaláson
Bár sokan hisznek a második esélyben, a múltbeli hűtlenség sajnos gyakran a jelenre is képes rányomni a bélyegét, ugyanis ha korábban már rajtakaptad egy másik nővel, akkor a kettőtök közti bizalom teljesen megrendül. Ha ráadásul újra előjönnek a régi, gyanús viselkedésminták, az szinte biztos jele annak, hogy a férfi nem tanult a hibájából, és a háttérben ismét egy harmadik fél felé kacsintgat.
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