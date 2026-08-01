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Idegösszeomlás, elektrosokk és drogok ellenére a divatvilág egyik legfényesebb csillaga volt: Yves Saint Laurent ma lenne 90 éves

tervező divat Yves Saint Laurent
Life.hu
2026.08.01.
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A női divat megreformálója, Yves Saint Laurent ma ünnepelné a 90. születésnapját. A jeles alkalomból összeszedtünk pár érdekességet a legendás tervezőről.

Bár a 20. század egyik legnagyobb hatású tervezője,  Yves Saint Laurent 2008-ban elhunyt, a mai napig a női divat egyik legmeghatározóbb alakja, nevét az egész világ ismeri. 

A női divat megreformálója, Yves Saint Laurent ma ünnepelné a 90. születésnapját.
A női divat megreformálója, Yves Saint Laurent ma ünnepelné a 90. születésnapját.
Forrás: AFP

Yves Saint Laurent a művészetekből inspirálódott

Tudtad róla, hogy mindössze 21 évesen lett divattervező? Bizony, miután Christian Dior 1957-ben váratlanul elhunyt, a fiatal Laurent vette át a divatház művészeti irányítását, szinte nulla vezetői tapasztalattal. 

De megugrotta a feladatot: többek között neki köszönhetjük a női szmoking népszerűségét, ugyanis ő volt az első, aki női ruhadarabként gondolta újra ezt a férfias szabású, sokoldalú darabot.

Leginkább a művészetekből inspirálódott: többnyire híres festmények ihlették a kollekcióit és rajongott az izgalmas, geometrikus mintákért. Elképesztő sikerei ellenére azonban rettegett a bemutatói előtt: annyira perfekcionista volt, hogy mindig attól tartott, hogy az új kollekciója totális kudarc lesz.

Karrierjét kettétörte a kötelező katonai szolgálat Algériában

1960-ban besorozták a francia hadseregbe az algériai háború idején. A katonai szolgálat során zaklatásnak és megaláztatásnak volt kitéve, ami néhány hét alatt súlyos pszichés összeomláshoz vezetett. Katonai kórházba, majd pszichiátriai intézetbe került, ahol elektrosokk-terápiával és drogokkal kezelték, ennek következtében drogfüggő lett, így állását is elvesztette a Dior-háznál. A kísérletező hajlammal megáldott tervező később a Bergé-divatházban dolgozott, ennek tulajdonosa Yves Saint Laurent élettársa volt, ekkor már saját névvel fémjelzett ruhákat is piacra dobott. Ő volt az első olyan tervező, aki olyan természetes vonalú ruhákat készített, amelyek szemérmetlenül követték a női test formáit, ezért gyakran botrányszámba mentek kreációi.

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