5 régi gyereknevelési elv, amelyek még ma is működnek − Ha alkalmazod, közelebb kerültök egymáshoz

A gyereknevelés nemcsak arról szól, hogy biztonságot és jó életet teremtsünk a gyerekeinknek, hanem arról is, hogy olyan kapcsolatot építsünk velük, amelyben valóban közel érzik magukat hozzánk. Meglepő módon ehhez nem modern trükkökre, hanem néhány régi szokásra lehet szükség.

A gyereknevelésnek sok buktatója van, de ha így csinálod, szoros lesz a kapcsolatotok.

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Hallgasd meg őt – Tényleg figyelj rá

A gyerekek rengeteget mesélnek, de a rohanó hétköznapokban könnyű fél füllel hallgatni őket. Pedig egy jelentéktelennek tűnő történetben is megbújhat valami fontos, ami segít megérteni, mi zajlik bennük. A gyerekek számára az a legfontosabb, hogy érezzék: amikor mesélnek, valódi figyelmet kapnak. Már néhány nyugodt, zavartalan perc is erősítheti a köztetek lévő kapcsolatot.

Hagyd, hogy gyerek lehessen

A mai gyerekek élete sokszor percre pontosan be van osztva, miközben egyre kevesebb idejük jut a szabad játékra. Pedig az unalom, a biciklizés, a koszos térdek vagy az önálló kalandok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy magabiztosabbá váljanak. Nem kell minden pillanatukat irányítani.

A gyereknevelés során maradj te a felnőtt

Amikor a gyerek dacos, tiszteletlen vagy hisztizik, könnyű ugyanazzal a hangnemmel visszavágni. Hosszú távon azonban sokkal többet ér a nyugodt, empatikus reakció. A gyerekeknek nem egy újabb vitapartnerre, hanem egy biztos pontra van szükségük, akire nehéz helyzetekben is számíthatnak.

Ne nevess a nagy álmain

Lehet, hogy a gyerek elképzelései elsőre irreálisnak tűnnek, de egy lesajnáló megjegyzés akár évtizedekre is nyomot hagyhat az önbizalmán. A támogatás és a bátorítás sokkal erősebb motiváció, mint a kétkedés. Ha érzi, hogy hiszel benne, bátrabban vág bele a céljai megvalósításába – mondják a YourTango szakértői.

Érezze, hogy számíthat rád

A gyerekek számára az egyik legnagyobb ajándék a biztonság érzése. Ha tudják, hogy baj esetén mindig mellettük állsz, könnyebben birkóznak meg a kihívásokkal, és erősebb lesz a köztetek lévő bizalom is. Nem a tökéletesség számít, hanem az, hogy érezzék: fontos helyet foglalnak el az életedben.

A szeretetet nemcsak szavakkal lehet kifejezni. Az odafigyelés, a türelem, a támogatás és a közösen megélt pillanatok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyereked biztonságban érezze magát melletted – és felnőttként is szoros kapcsolatot ápoljon veled.

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