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egészségügyi kockázat

Halálos anyag lapul ennek a népszerű ételnek a dobozába − Mindenképp dobd ki, ha ezt látod!

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egészségügyi kockázat méreganyag konzerv baktérium
Klusovszki Kíra
2026.08.01.
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A kamrában sorakozó konzervekre a legtöbben úgy tekintünk, mintha szinte soha sem romlanának meg. Egy neurológus azonban lerántotta a leplet, elmondta mikor van az a pont, amikor semmiképp sem éri meg megenni a konzerves ételt.

A legtöbben gondolkodás nélkül emelünk le egy-egy konzervet a boltok polcairól, abban a tudatban, hogy ezek a praktikus élelmiszerek szinte soha nem romlanak meg. Egy neurológus azonban most cáfolta az eddigi felvetéseinket, elárulta, hogy melyik az a bizonyos konzerv, amit semmiképp sem szabad elfogyasztani, hiszen akár veszélyes anyagot is rejthet az étel. 

Konzervet tartó nő a boltban.
Az élelmiszerek biztonságos fogyasztásához nemcsak a lejárati időre érdemes figyelni, hanem a konzerv csomagolásának állapotára is, hiszen egy sérült csomagolású étel akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet.
Forrás: Shutterstock
  • Bár azt gondolnánk, hogy a konzervek időtállóak, néhány esetben mégsem érdemes elfogyasztani őket. 
  • Az ilyen dobozú ételek akár egy halálos baktériumot is rejthetnek. 
  • Az egészségügyi kockázatot azonban könnyen elkerülhetjük, ha tesztelgetés helyett inkább kidobjuk az ételt. 

Komoly egészségügyi kockázatot jelenthet az ilyen konzerves étel

Dr. Baibing Chen neurológus az Expressnek számolt be arról, mit tegyünk, ha erősen felpúposodott, horpadt vagy megrepedt konzervvel találkozunk. A szakértő szerint elfogyasztásukkal egyáltalán nem éri meg kockáztatni, hiszen a jelenség a botulinum baktériummal való szennyeződés jele is lehet, ami a világ legerősebb méreganyagát termeli.

Ez a baktérium pedig rendkívül veszélyes lehet: már kis mennyiségben is képes megakadályozni, hogy az idegek megfelelő jeleket küldjenek az izmoknak, ami súlyos idegrendszeri problémákhoz vezethet.

 De ez még nem minden, a tünetek közé tartozhat a homályos látás, az izomgyengeség, a petyhüdt bénulás, ráadásul súlyos esetben légzési nehézséget, vagy akár életveszélyes állapot kialakulását is előidézheti. 

Találgatás helyett célszerűbb kidobni

A legnagyobb veszélyt azonban az állaga jelenti, mivel a botulinumtoxin íztelen és szagtalan, ezért a szennyezett élelmiszer sokszor teljesen normálisnak tűnik. Éppen ezért az élelmiszer-biztonsági szakemberek azt is javasolják, hogy minden esetben ellenőrizzük a dobozon feltüntetett lejárati időt, valamint azt, hogy a csomagolás teljesen sértetlen-e. 

Ha azonban bármilyen kétség is felmerülne az élelmiszer állapotával vagy a tárolással kapcsolatban, a legbiztosabb megoldást válasszuk, és az elfogyasztás helyett inkább dobjuk ki a konzervet.

Bár az élelmiszerbiztonsági előírásoknak köszönhetően a komolyabb, halálos fertőzések csupán alacsony számban fordulnak elő, az óvatosság ebben az esetben életet menthet.

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