Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 1., szombat Boglárka

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
mérgező kapcsolat

Te is hallottad már? 3 mérgező mondat, amivel felnőttként is manipulálnak a szülők

Shutterstock - fizkes
mérgező kapcsolat manipulálás szülői minta
Klusovszki Kíra
2026.08.01.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A családi kötelékek könnyen mérgező viszonyokká is válhatnak. A szülői manipuláció gyakran még felnőttkorban sem tűnnik el, sokszor szeretet mögé rejtve rombolja a gyerek önbecsülését.

A szülő-gyerek kapcsolat az egyik legerősebb kötelék az ember életében, ám még a legszorosabb kapcsolatokban is előfordulhatnak olyan helyzetek, amik hosszú távon mély nyomot hagynak a felekben. Ilyenkor sokszor nem is tudatos rosszindulatról van szó, inkább olyan mondatokról, amik egy berögzült kommunikációs minta miatt néha fel sem tűnnek. Egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzés azonban felnőttként is komoly hatással lehet az önértékelésünkre, és a szülőhöz való hozzáállásunkra. A szülői manipuláció eszközei sokszor sokáig észrevétlenek maradnak.

szülői manipuláció
A szülői manipuláció eszköze ez a 3 mondat. 
Forrás: Shutterstock
  • A szülői manipuláció a legtöbb esetben nem szándékos, ráadásul sokszor fel sem tűnik nekik. 
  • Legtöbbször érzelmi nyomásgyakorlás formájában jelenik meg, ami által lelkileg hatnak a gyerekeikre. 
  • Mutatjuk azt a 3 mérgező mondatot, ami könnyen tönkreteheti a jó kapcsolatot. 

Szülői manipuláció eszköze: bűntudatkeltés

A szülői manipuláció leggyakrabban érzelmi nyomásgyakorlás formájában jelenik meg.

Ilyenkor a szülők olyan mondatokkal próbálnak hatni a gyermekeikre, amelyek bűntudatot keltenek, megkérdőjelezik az érzéseiket, vagy azt sugallják, hogy a szeretetet csak akkor érdemlik meg, ha megfelelnek bizonyos elvárásoknak.

Ezek sokszor nem is tűnnek különösebben bántónak, inkább olyan félmondatok, mint például: „Már biztosan nem is szeretsz” vagy „Biztos azért nem látogatsz haza, mert már nem hiányzunk” Bár első hallásra ártalmatlannak tűnhetnek, hosszú távon komoly érzelmi terhet jelenthetnek, nemcsak a gyerekeknek, hanem a már felnőtt utódoknak is. Egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatnak azonban nincs szüksége manipulációs eszközökre, hiszen pontosan tudják, hogy a bizalom, a nyílt kommunikáció és a kölcsönös tisztelet sokkal erősebb alapot teremtenek a bűntudatkeltésnél.

Ezzel szemben az érzelmi zsarolás könnyen az ellenkező hatást válthatja ki, hiszen ahelyett, hogy közelebb hozná egymáshoz a családtagokat, fokozatosan eltávolíthatja egymástól a szülőt és a felnőtt gyerekét. Ráadásul olyan rossz mintát teremt, ami később a fiatalok kapcsolatait is képes lehet tönkretenni. 

Ez a 3 mondat különösen káros lehet

  • Majd megérted, ha egyszer neked is lesz gyereked.

A szülők gyakran takaróznak ezzel a rendkívül manipulatív mondattal, hiszen tudják, hogy erre még a felnőtt gyerekek is egyből elhallgatnak. Nemcsak leértékelő, de burkoltan azt üzeni: „Te még nem élted ezt át, nincs jogod kritizálni vagy megkérdőjelezni a döntéseimet”.  Ahelyett, hogy felnőttként kezelnék a saját gyereküket, egy pillanat alatt visszataszítják őt a tapasztalatlan, engedelmes kiskamasz szerepébe, ráadásul ezzel csupán a felelősségre vonást hárítják. 

  • Ennyi mindent megtettem érted, és te így hálálod meg?

Ez a mondat nem más, mint a klasszikus bűntudatkeltés és az érzelmi zsarolás legdurvább fegyvere. A szülő ugyanis így olyan hatást kelt, mintha a tőle kapott érzelmi és anyagi támogatás egy örökké tartó törlesztést igényelne. Ráadásul ezzel saját igényeiket helyezik előtérbe, és ha a felnőtt gyerekeik éppen nem érnek rá hétvégén, vagy nem mennek haza, mikor elvárt lenne, szívtelennek és hálátlannak bélyegzik meg őket. 

  • Bezzeg más gyerekek...

Az összehasonlítás a szeretet megvonásának egyik legfájdalmasabb formája, ami még felnőttkorban is igazán mély sebeket ejthet a gyerekben. Ezzel a mondattal folyamatos megfelelési kényszert, és bizonytalanságot idéznek elő, miközben teljesen figyelmen kívül hagyják az értékeiket. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A manipulátorok 5 ártatlannak tűnő, de mérgező mondata – Így vágj vissza, hogy leállítsd őket

Ha felismered a manipulátorok tipikus szófordulatait, sokkal könnyebben húzhatod meg a saját határaidat, és állíthatod le a toxikus viselkedést. A pszichológus sorra vette őket.

Nem áll szóba veled a felnőtt gyereked? Ezt rontottad el szülőként

Van néhány olyan negatív szülői minta, amit jobb, ha elkerülsz a gyereknevelésben.

3 ok, amiért egy szülő megutálhatja a saját felnőtt gyermekét – Szakértő reagál a legfontosabb kérdésre

A köztudatban úgy él, a szülői szeretet feltétel nélküli. Vannak azonban helyzetek, amikor a szeretet megmarad ugyan, de a valódi kedvelés lassan eltűnik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu