Te is hallottad már? 3 mérgező mondat, amivel felnőttként is manipulálnak a szülők

A szülő-gyerek kapcsolat az egyik legerősebb kötelék az ember életében, ám még a legszorosabb kapcsolatokban is előfordulhatnak olyan helyzetek, amik hosszú távon mély nyomot hagynak a felekben. Ilyenkor sokszor nem is tudatos rosszindulatról van szó, inkább olyan mondatokról, amik egy berögzült kommunikációs minta miatt néha fel sem tűnnek. Egy-egy ártatlannak tűnő megjegyzés azonban felnőttként is komoly hatással lehet az önértékelésünkre, és a szülőhöz való hozzáállásunkra. A szülői manipuláció eszközei sokszor sokáig észrevétlenek maradnak.

A szülői manipuláció eszköze ez a 3 mondat.

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A szülői manipuláció a legtöbb esetben nem szándékos, ráadásul sokszor fel sem tűnik nekik.

Legtöbbször érzelmi nyomásgyakorlás formájában jelenik meg, ami által lelkileg hatnak a gyerekeikre.

Mutatjuk azt a 3 mérgező mondatot, ami könnyen tönkreteheti a jó kapcsolatot.

Szülői manipuláció eszköze: bűntudatkeltés

A szülői manipuláció leggyakrabban érzelmi nyomásgyakorlás formájában jelenik meg.

Ilyenkor a szülők olyan mondatokkal próbálnak hatni a gyermekeikre, amelyek bűntudatot keltenek, megkérdőjelezik az érzéseiket, vagy azt sugallják, hogy a szeretetet csak akkor érdemlik meg, ha megfelelnek bizonyos elvárásoknak.

Ezek sokszor nem is tűnnek különösebben bántónak, inkább olyan félmondatok, mint például: „Már biztosan nem is szeretsz” vagy „Biztos azért nem látogatsz haza, mert már nem hiányzunk” Bár első hallásra ártalmatlannak tűnhetnek, hosszú távon komoly érzelmi terhet jelenthetnek, nemcsak a gyerekeknek, hanem a már felnőtt utódoknak is. Egy egészséges szülő-gyerek kapcsolatnak azonban nincs szüksége manipulációs eszközökre, hiszen pontosan tudják, hogy a bizalom, a nyílt kommunikáció és a kölcsönös tisztelet sokkal erősebb alapot teremtenek a bűntudatkeltésnél.

Ezzel szemben az érzelmi zsarolás könnyen az ellenkező hatást válthatja ki, hiszen ahelyett, hogy közelebb hozná egymáshoz a családtagokat, fokozatosan eltávolíthatja egymástól a szülőt és a felnőtt gyerekét. Ráadásul olyan rossz mintát teremt, ami később a fiatalok kapcsolatait is képes lehet tönkretenni.

Ez a 3 mondat különösen káros lehet

Majd megérted, ha egyszer neked is lesz gyereked.

A szülők gyakran takaróznak ezzel a rendkívül manipulatív mondattal, hiszen tudják, hogy erre még a felnőtt gyerekek is egyből elhallgatnak. Nemcsak leértékelő, de burkoltan azt üzeni: „Te még nem élted ezt át, nincs jogod kritizálni vagy megkérdőjelezni a döntéseimet”. Ahelyett, hogy felnőttként kezelnék a saját gyereküket, egy pillanat alatt visszataszítják őt a tapasztalatlan, engedelmes kiskamasz szerepébe, ráadásul ezzel csupán a felelősségre vonást hárítják.

Ennyi mindent megtettem érted, és te így hálálod meg?

Ez a mondat nem más, mint a klasszikus bűntudatkeltés és az érzelmi zsarolás legdurvább fegyvere. A szülő ugyanis így olyan hatást kelt, mintha a tőle kapott érzelmi és anyagi támogatás egy örökké tartó törlesztést igényelne. Ráadásul ezzel saját igényeiket helyezik előtérbe, és ha a felnőtt gyerekeik éppen nem érnek rá hétvégén, vagy nem mennek haza, mikor elvárt lenne, szívtelennek és hálátlannak bélyegzik meg őket.

Bezzeg más gyerekek...

Az összehasonlítás a szeretet megvonásának egyik legfájdalmasabb formája, ami még felnőttkorban is igazán mély sebeket ejthet a gyerekben. Ezzel a mondattal folyamatos megfelelési kényszert, és bizonytalanságot idéznek elő, miközben teljesen figyelmen kívül hagyják az értékeiket.