Ezt a három növényt kánikulában is alig kell locsolni

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámok és csapadékmentes időszakok a kertek gondozását is megnehezítik. A szárazságtűrő növényekkel azonban kevesebb munkával és jóval kevesebb vízzel is látványos lehet a kert. Egy ismert TikTok-kertész három olyan növényt ajánlott, amelyek a nagy melegben is szépen fejlődnek, és nem igényelnek rendszeres öntözést.
Ezt a három növényt a kánikulában is alig kell öntözni:
- Kasvirág
A kasvirág, vagyis az echinacea tökéletes választás lehet azoknak, akik szereteik az élénk színeket, de nem akarnak sok időt fordítani a növények ápolására. Ez a strapabíró évelő jól tűri a szárazságot, és a legtöbb talajtípusban megél. Nagy virágai egész nyáron vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat. A kasvirág könnyen elszórja a magjait, így évről évre újabb növények jelenhetnek meg a kertben.
- Levendula
A jól ismert levendula az egyik legbiztosabb választás azoknak, akik kevés gondozást igénylő növényeket keresnek. Az illatos, mediterrán cserje hosszan virágzik, jól bírja a szárazságot. Vonzza a méheket, valamint más beporzó rovarokat is a kertbe csalogat. A szakértő „igazi klasszikusnak” nevezte a növényt, szerinte minden kertben helye lenne. A levendula szereti a jó vízelvezetésű talajt, ha erről gondoskodunk, a kánikulát is jól viseli.
- Szerelemvirág
Harmadiknak a szerelemvirágot (agapanthus) ajánlotta a kertész. A Dél-Afrikából származó faj hosszú szárain kék, lila vagy fehér virágokból álló gömböket nevel. Erős gyökérzete van, és rendkívül jól tűri a meleget. A szakértő azt javasolja, hogy a szerelemvirágokat csoportosan ültessük, így mutatnak a legjobban. Ha túlságosan elszaporodnának, idővel szétültethetők.
A TikTok-kertész videóját itt nézheted meg:
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