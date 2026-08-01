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Ezt a három növényt kánikulában is alig kell locsolni

kert növény kánikula
Horváth Angéla
2026.08.01.
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A hőségben nem feltétlenül a gyakori öntözés a megoldás. Érdemes olyan növényfajokat választani, amelyek a száraz, meleg időszakokat is jól viselik.

A klímaváltozás miatt egyre gyakoribbá váló hőhullámok és csapadékmentes időszakok a kertek gondozását is megnehezítik. A szárazságtűrő növényekkel azonban kevesebb munkával és jóval kevesebb vízzel is látványos lehet a kert. Egy ismert TikTok-kertész három olyan növényt ajánlott, amelyek a nagy melegben is szépen fejlődnek, és nem igényelnek rendszeres öntözést.

A hosszan tartó forróságban a kerttulajdonosok pénzt és időt nem kímélnek, hogy életben tartsák a növényeiket.
A hosszan tartó forróságban a kerttulajdonosok pénzt és időt nem kímélnek, hogy életben tartsák a növényeiket. 
Forrás: Shutterstock

Ezt a három növényt a kánikulában is alig kell öntözni:

  • Kasvirág

A kasvirág, vagyis az echinacea tökéletes választás lehet azoknak, akik szereteik az élénk színeket, de nem akarnak sok időt fordítani a növények ápolására. Ez a strapabíró évelő jól tűri a szárazságot, és a legtöbb talajtípusban megél. Nagy virágai egész nyáron vonzzák a pillangókat és más beporzó rovarokat. A kasvirág könnyen elszórja a magjait, így évről évre újabb növények jelenhetnek meg a kertben.

Floral background with purple echinacea flowers
  • Levendula

A jól ismert levendula az egyik legbiztosabb választás azoknak, akik kevés gondozást igénylő növényeket keresnek. Az illatos, mediterrán cserje hosszan virágzik, jól bírja a szárazságot. Vonzza a méheket, valamint más beporzó rovarokat is a kertbe csalogat. A szakértő „igazi klasszikusnak” nevezte a növényt, szerinte minden kertben helye lenne. A levendula szereti a jó vízelvezetésű talajt, ha erről gondoskodunk, a kánikulát is jól viseli.

Lavender (Lavandula angustifolia) blooming in a summer garden close-up
  • Szerelemvirág

Harmadiknak a szerelemvirágot (agapanthus) ajánlotta a kertész. A Dél-Afrikából származó faj hosszú szárain kék, lila vagy fehér virágokból álló gömböket nevel. Erős gyökérzete van, és rendkívül jól tűri a meleget. A szakértő azt javasolja, hogy a szerelemvirágokat csoportosan ültessük, így mutatnak a legjobban. Ha túlságosan elszaporodnának, idővel szétültethetők.

beautiful agapanthus africanus flowers in the Jardins do Palacio de Cristal Crystal Palace gardens .

 

A TikTok-kertész videóját itt nézheted meg:

@viewfromthepottingbench 🥵 You literally NEED these plants! ☀️ All this hot weather has put so much strain on our gardens at the moment but here are three plants that you really don’t need to water all that much and they’ll thrive! ❓Which other plants do you know for that do well in hot weather…? 🤔 With @britishgardencentres, I’m showing you all the best essential plants that you need right now in your garden! Head to your local BGC now and find these 😍 #Gardening ♬ original sound - View From The Potting Bench 🌿

 

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