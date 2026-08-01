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2026. aug. 1., szombat Boglárka

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Világra jött Szandi unokája: Blanka már meg is mutatta a babát − Intim VIDEÓN a kislány és a születés pillanatai

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Az énekesnő már nagyon várta, hogy nagymama lehessen. Nos, ez bekövetkezett, Szandi lánya, Blanka világra hozta első gyermekét és betekintést engedett a szülőszobára is.

Amióta megtudta, hogy lánya várandós, többször is megosztott fontos pillanatokat várandósság idejéről. Szandi a minap a közösségi oldalán mutatta meg, milyen gyönyörű az utolsó trimeszterben lévő Bogdán Blanka, most pedig a boldog édesanya a szülésről egy-egy pillanatáról és a babáról is posztolt az Instagramra. 

Szandi és lánya
Szandi már alig várta, hogy nagymama lehessen.
Forrás: TV2

Szandi lánya a szülés pillanataiba is betekintést engedett

Nem mindennapi videómontázst tett fel a közösségi oldalra Bogdán Blanka. Gyönyörű közös pillanatok, szülőszobai felvételek és az első baba-mama ölelés is megtalálható a videók között. Szandi unokája a Hazel Rose nevet kapta, a képekhez ennyit írt: „She is here.” A kislány 2000 grammal és 43 centiméterrel jött a világra.

Szandi nem tud betelni a babával

Később Szandi is megosztotta az Instagramon a kislány több fotóját is, valamint lányáról és férjéről is tett fel képet. „Szavakba sem tudom önteni azt a mérhetetlen boldogságot amit érzünk! A vártnál 6 héttel korábban de teljesen egészségesen megszületett az első unokánk, Hazel! A mi drága Blankánk egy csodálatos, gyönyörű kislánynak adott életet! Ricardo odaadó szeretettel és gondoskodással veszi körül a lányokat. Hálát adok ezért a csodáért! Isten hozott a nagyvilágban édes pici hercegnő!” − írta. 

Tavaly nyáron robbant a hír, hogy a jó ideje külföldön élő Blanka hozzáment brazil párjához, Ricardóhoz. Szandi 25 éves lánya idén márciusban jelentette be, hogy első gyermekét várja.

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