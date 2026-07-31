Dermesztő jóslatot hagyott hátra Baba Vanga: 2026 második fele ijesztő eseményeket tartogat

Évtizedekkel a halála után is újra és újra előkerülnek Baba Vanga állítólagos próféciái. A bolgár látnokot sokan a „Balkán Nostradamusaként” emlegetik, mert hívei szerint korábban több jelentős világeseményt is előre jelzett. A 2026-ra vonatkozó jóslatai nagyon aggasztóak: pusztító természeti katasztrófák és földönkívüli látogatás is jöhet.

Baba Vanga 2026 második felére sem jósolt semmi jót.

Forrás: Youtube

Baba Vanga szerint földönkívüliek is kapcsolatba léphetnek velünk

A próféciák egyik legmegdöbbentőbb része szerint 2026 novemberében történhet meg az emberiség első találkozása egy földönkívüli intelligenciával. Az értelmezések alapján egy hatalmas űrhajó jelenhet meg a Föld légkörében.

A jóslatok ennél is tovább mennek: egyes magyarázatok szerint nemcsak egy távoli civilizáció érkezhet, hanem arra is utalnak, hogy egy eddig ismeretlen intelligencia akár már jelen lehet bolygónkon.

Pusztító természeti katasztrófákra figyelmeztetnek a próféciák

A látnok szerint 2026-ban súlyos természeti csapások is bekövetkezhetnek. A jóslatok tornádókat, cunamikat és földrengéseket említenek, bár azt nem részletezik, hogy ezek pontosan mely térségeket érinthetik.

A legdrámaibb előrejelzés szerint földrengések és vulkánkitörések együttes hatása rendkívül szélsőséges időjárási jelenségeket idézhet elő, amelyek a Föld területének jelentős részére is kihatással lehetnek.

A mesterséges intelligencia is fordulóponthoz érhet

A próféciák értelmezése szerint 2026 második fele nemcsak természeti és kozmikus események miatt lehet különleges, hanem a technológia fejlődése miatt is. Baba Vanga úgy vélte, hogy a mesterséges intelligencia olyan mérföldkőhöz érkezik, amely hosszú távon átalakítja az ipart és a mindennapi életet. Ez sokakban felveti a kérdést, hogyan őrizheti meg az ember az önállóságát egy olyan világban, ahol az intelligens rendszerek egyre nagyobb szerepet kapnak.

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