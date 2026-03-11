Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A legtrendibb ballonkabátok, amikben sem Sherlock, sem mutogatós bácsi nem leszel

Getty Images Europe - Valentina Frugiuele
tavasz ballonkabát outfit
Nagy Kata
2026.03.11.
Ha létezik olyan ruhadarab, ami bármelyik „fogalmam sincs, mit vegyek fel” reggelt képes megmenteni, az egyértelműen a ballonkabát, ami idén nem egy praktikus mellékszereplő lesz, hanem az outfit igazi sztárja.

A ballonkabát az öltözködés svájci bicskája: elegáns, praktikus és szinte mindenhez passzol. A 2026-os szezon azonban bebizonyítja, hogy még egy ilyen örök klasszikus is tud meglepetést okozni pár extra szabással és meglepő anyaggal kiegészítve. 

Fiatal nő ballonkabátban napszemüveggel
A ballonkabátok megújult stílusban térnek vissza 2026-ban. 
Forrás: GettyImages

A szezon legtrendibb ballonkabátjai izgalmasak, merészek és meglepőek 

  • Megérkezett a tavasz, vele együtt pedig a könnyed, trendi kabátok ideje. 
  • Az idei szezon egyik elengedhetetlen darabja a ballonkabát, ami most új arcait mutatja meg nekünk. 

Hivatalosan is beköszöntött a jó idő, ezzel együtt pedig végre ledobhatjuk magunkról az ólom nehéz, unásig hordott szövetkabátokat és pufidzsekiket, és bár a bőrkabátok ideje még nem jött el, egy csinos női tavaszi kabáttal új szintre emelhetjük a megjelenésünket. 

A francia nők ruhatárának már évtizedek óta kötelező eleme a ballonkabát, ami idén megújult, friss formában tért vissza a kifutókra, merészebb anyagokkal és olyan részletekkel, amelyekről képtelenség levenni a szemed.

Lássuk, melyek azok a darabok, amiket mi is szívesen elfogadnánk!

Cropped trench coat

A rövidebb verziók most igazi virágkorukat élik, nem véletlenül: gyakorlatilag a klasszikus kabát friss, játékos és laza kistestvére, ami farmerrel, magas derekú szövetnadrággal és szoknyával is istenien működik. Szóval, ha szeretnéd kipróbálni a ballon-trendet, de mégis megmutatnád a virgácsaidat, akkor ez a tökéletes választás! 

Zara cropped trench coat 16 995 Ft
Forrás: www.zara.com

Mellényszerű ballonkabát

Ha valami igazán izgalmasra vágysz, akkor próbáld ki ezt a mellényszerű kabátot, ami inggel és pulcsival is istenien mutat! 

Mango ballonkabát 43 495 Ft
Forrás: www.mango.com

Magas nyakú kabát

Ha úgy szeretnél kinézni, mintha a párizsi divathét street style albumából léptél volna ki, ez a ballonkabát lesz a megfelelő választás. A funnel-neck fazon magasan záródó gallérral készült, ami egyszerre elegáns és futurisztikus. 

Reserved ballonkabát 27 995 Ft
Forrás: www.reserved.com

Bőr ballonkabát

A bőrdzseki és a ballon titkos szerelemgyereke idén sem megy ki a divatból, sőt! Kicsit merészebb, vagányabb karaktert adnak a klasszikus, megszokott fazonnak. 

Stradivarius kabát 20 995 Ft
Forrás: www.stradivarius.com

Mintás női ballonkabát

A kockák, pöttyök és a csíkok is elképesztően trendik idén, szóval ha már unod a szomorú bézs filozófiát, lepd meg magad egy mintás darabbal! 

& Other Stories kabát 60 000 Ft
Forrás: www2.hm.com

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

 

MILAN, ITALY - FEBRUARY 26: Tamara Kalinic wears diamond earrings, a gold watch, black sunglasses, a black leather Hermes Kelly bag, a gold chocker, a black leather belt and a beige trench midi dress outside Max Mara show during the Milan Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026/2027 on February 26, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Valentina Frugiuele/Getty Images)
Forrás: Getty Images Europe

 

