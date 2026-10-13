Így hordd az ősz kedvencét, hogy ne kövérítsen: zseniális, karcsúsító trükkök kötött pulcsihoz

Amikor beköszönt a hűvös idő, szinte automatikusan előkerülnek a kötött pulcsik. Egyetlen problémájuk van: ha nem megfelelően párosítjuk őket a többi ruhadarabbal, könnyen elveszíthetik a nőies vonalakat. A vastag anyag ugyanis önmagában is ad némi plusz volument a felsőtesthez, az oversized fazon pedig optikailag szélesítheti a vállat, a derekat. De nem kell emiatt száműznöd a gardróbodból. A titok sokszor nem magában a pulóverben, hanem abban rejlik, mivel és hogyan viseled.

A kötött pulcsi puha, kényelmes, meleg, ráadásul előnyös is lehet, ha jól viseled.

Forrás: 123rf

Egy apró igazítás is rengeteget számíthat.

Megmutatjuk, hogyan változtathatsz a sziluetten anélkül, hogy lecserélnéd a kedvenc pulcsidat.

A részletekben rejlik a karcsúbb hatás.

Így viseld a kötött pulcsit, hogy ne kövérítsen

Ne rejtsd el a derekadat!

Az oversized kötött pulóver egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül kényelmes, viszont ha tetőtől talpig bő ruhadarabokkal párosítod, könnyen eltűnik benne az alakod. Az egyik legegyszerűbb megoldás ezért az, ha valahol megmutatod a derekad vonalát. Nem kell szűk ruhára váltanod. Elég lehet például, ha a pulóver elejét lazán betűröd a nadrág vagy a szoknya derekába. Ez úgy töri meg a bő felsőt, hogy közben nem veszítesz a kényelmes, lezser hatásból. Egy magas derekú nadrággal különösen jól működhet ez a trükk. A magasított derékvonal optikailag hosszabbnak mutathatja a lábakat, miközben a pulóver puha esése megmarad.

A nadrág szabása is fontos

Ha vastag kötött pulóvert választasz, érdemes tudatosan figyelni az alsó részre. Egy nagyon bő felső és egy hasonlóan széles nadrág együtt könnyen túl sok volument adhat az alaknak. Ez nem azt jelenti, hogy kizárólag szűk nadrágot hordhatsz hozzá. Egyenes szárú vagy enyhén karcsúsított darabbal is elegáns lehet az összeállítás, különösen akkor, ha a felső lazább. A magas derekú farmer szintén remek választás lehet. A dereka segít meghatározni a test vonalát, miközben a pulóver maradhat kényelmesen laza.

A V-kivágás a legjobb barátod

A nyakkivágásnak meglepően nagy szerepe lehet abban, hogyan mutat rajtad egy kötött pulóver. A magas nyakú, vastag garbók nagyon melegek és látványosak, ám a felsőtesten több anyagot koncentrálnak, ami optikailag tömörebb hatást kelthet. A V-kivágás ezzel szemben függőleges irányba vezeti a tekintetet, ezért nyújtottabbnak mutathatja a felsőtestet. Egy V-nyakú fazon különösen jó választás lehet, ha szeretnéd megőrizni a nőiesebb sziluettet.