4 őszi ruhadarab, ami éveket öregít rajtad: a stylist szerint tiltólistásak

Ahogy beköszönt az ősz, előkerülnek a gardrób mélyéről a vastag kötött pulóverek, kabátok, bokacsizmák és szoknyák. Ezek többsége valódi klasszikus, amely évről évre visszatér, ám attól még nem mindegy, milyen fazont választunk belőlük, és főleg az sem, hogyan kombináljuk őket. Lena Aspette személyi stylist és divatszakértő szerint bizonyos darabok könnyen öregítenek.

Egy-egy ruhadarab is éveket öregíthet rajtad, ha nem jól választod meg, mit viselsz.

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Vannak népszerű őszi alapdarabok, amelyek egy stylist szerint már nem hatnak igazán modernnek.

A megfelelő fazon sokat számítanak abban, mennyire lesz friss egy szett.

Néhány apró változtatással elegáns hatást kelthetsz anélkül, hogy vagyonokat költenél.

Öregítő őszi ruhadarabok: a stylist szerint kerüld őket

A szakértő négy olyan ruhadarabra hívta fel a figyelmet, amelyek szerinte évekkel idősebbnek mutathatják viselőjüket, ráadásul nem mindig egyszerű őket modern módon beilleszteni egy összeállításba.

Nem minden kötött pulóver előnyös

Az ősz egyik legnagyobb klasszikusa kétségtelenül a pulcsi, ezért elsőre meglepő lehet, hogy a stylist éppen bizonyos kötött darabokat sorolt a kerülendő fazonok közé. Nem magával a darabbal van problémája, hanem azokkal a szabásokkal, amelyek már kevésbé illeszkednek a mai divathoz. A nagyon szabott, kerek nyakú kardigánok, a vastag, formátlan pulóverek, illetve egyes klasszikus kötésű változatok szerinte könnyen öregíthetik az összhatást. Ráadásul ezeket a fazonokat sokszor nehéz úgy kombinálni, hogy a teljes szett sikkes és könnyed maradjon. Ha azonban imádod a kötött pulóvereket, természetesen nem kell száműznöd őket a gardróbból. Egy modernebb szabás, lazább sziluett vagy egy divatosabb nadrág, illetve szoknya, és máris egészen más hatást kelthet.

A cipő is éveket adhat az összhatáshoz

Egy tökéletesen összeállított szettet is könnyen elronthat egy rosszul megválasztott cipő. Lena Aspette szerint az elavult bokacsizmák, a retró hatású balerinacipők és bizonyos régebbi fazonú sportcipők különösen problémásak lehetnek, ha valaki kifejezetten modern megjelenésre törekszik. A szakértő szerint ezekkel a darabokkal nehéz kortárs hatású összeállítást létrehozni. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden régebbi modell divatjamúlt lenne: ha valakinek éppen a vintage vagy a 2000-es évek stílusa áll közel a szívéhez, ezek a lábbelik kifejezetten jól működhetnek. A kulcs inkább az, hogy a cipő harmonizáljon az öltözék többi darabjával. Egy régi fazonú lábbeli ugyanis egészen másképp mutathat egy tudatosan összeállított retró szettben, mint egy olyan összeállításban, amelynek minden más eleme modern.