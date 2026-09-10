4 őszi ruhadarab, ami éveket öregít rajtad: a stylist szerint tiltólistásak

Ahogy beköszönt az ősz, előkerülnek a gardrób mélyéről a vastag kötött pulóverek, kabátok, bokacsizmák és szoknyák. Ezek többsége valódi klasszikus, amely évről évre visszatér, ám attól még nem mindegy, milyen fazont választunk belőlük, és főleg az sem, hogyan kombináljuk őket. Lena Aspette személyi stylist és divatszakértő szerint bizonyos darabok könnyen öregítenek.
- Vannak népszerű őszi alapdarabok, amelyek egy stylist szerint már nem hatnak igazán modernnek.
- A megfelelő fazon sokat számítanak abban, mennyire lesz friss egy szett.
- Néhány apró változtatással elegáns hatást kelthetsz anélkül, hogy vagyonokat költenél.
Öregítő őszi ruhadarabok: a stylist szerint kerüld őket
A szakértő négy olyan ruhadarabra hívta fel a figyelmet, amelyek szerinte évekkel idősebbnek mutathatják viselőjüket, ráadásul nem mindig egyszerű őket modern módon beilleszteni egy összeállításba.
Nem minden kötött pulóver előnyös
Az ősz egyik legnagyobb klasszikusa kétségtelenül a pulcsi, ezért elsőre meglepő lehet, hogy a stylist éppen bizonyos kötött darabokat sorolt a kerülendő fazonok közé. Nem magával a darabbal van problémája, hanem azokkal a szabásokkal, amelyek már kevésbé illeszkednek a mai divathoz. A nagyon szabott, kerek nyakú kardigánok, a vastag, formátlan pulóverek, illetve egyes klasszikus kötésű változatok szerinte könnyen öregíthetik az összhatást. Ráadásul ezeket a fazonokat sokszor nehéz úgy kombinálni, hogy a teljes szett sikkes és könnyed maradjon. Ha azonban imádod a kötött pulóvereket, természetesen nem kell száműznöd őket a gardróbból. Egy modernebb szabás, lazább sziluett vagy egy divatosabb nadrág, illetve szoknya, és máris egészen más hatást kelthet.
A cipő is éveket adhat az összhatáshoz
Egy tökéletesen összeállított szettet is könnyen elronthat egy rosszul megválasztott cipő. Lena Aspette szerint az elavult bokacsizmák, a retró hatású balerinacipők és bizonyos régebbi fazonú sportcipők különösen problémásak lehetnek, ha valaki kifejezetten modern megjelenésre törekszik. A szakértő szerint ezekkel a darabokkal nehéz kortárs hatású összeállítást létrehozni. Ez persze nem jelenti azt, hogy minden régebbi modell divatjamúlt lenne: ha valakinek éppen a vintage vagy a 2000-es évek stílusa áll közel a szívéhez, ezek a lábbelik kifejezetten jól működhetnek. A kulcs inkább az, hogy a cipő harmonizáljon az öltözék többi darabjával. Egy régi fazonú lábbeli ugyanis egészen másképp mutathat egy tudatosan összeállított retró szettben, mint egy olyan összeállításban, amelynek minden más eleme modern.
Kabátfazonok, amik nem működnek
Az ősz beköszöntével a kabát válik az egyik legfontosabb ruhadarabunkká, hiszen hónapokon keresztül ez határozza meg az utcai megjelenésünket. Éppen ezért nem mindegy, milyen szabású modellt választunk. A stylist szerint a túlságosan alakra szabott ballonkabátok, a térdig érő verziók, illetve a rövid, erősen karcsúsított pufidzsekik is kelthetnek idejétmúlt hatást. Ezek közül több ráadásul kevésbé variálható, ami egy őszi-téli ruhatárban komoly hátrány lehet. Ezzel szemben a lazább, modernebb szabású kabátok könnyebben kombinálhatók különböző ruhadarabokkal. Egy jól megválasztott darab nemcsak melegen tart, hanem az egész szettnek karaktert adhat.
A térdig érő szoknya sem mindig előnyös
A nyári miniszoknyák után ősszel természetesen előkerülnek a hosszabb változatok is. A stylist azonban a térdig érő fazonokkal kapcsolatban is óvatosságra int. Lena Aspette szerint ezek gyakran nehezen kombinálhatók más ruhadarabokkal, és könnyen felboríthatják az arányokat. Ez különösen akkor feltűnő, ha a felső, a kabát és a lábbeli is hasonlóan klasszikus szabású. A midi hosszúságú szoknyák esetében ugyanakkor fontos, hogy nem maga a hossz számít automatikusan régimódinak. Egy jól szabott, modern anyagból készült modell megfelelő cipővel és felsővel kifejezetten elegáns és divatos lehet. A stylist ezért inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy a sziluett és az összhatás legalább annyira fontos, mint az egyes ruhadarabok önmagukban.
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