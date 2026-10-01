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Katalin hercegné is erre esküszik: mutatjuk a legidőtállóbb fehér sneakereket az őszre – Galéria

divat sneaker fehér
Horváth Angéla
2026.10.01.
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Kevés cipő olyan sokoldalú, mint egy egyszerű fehér sportcipő. Farmerrel, bő szárú nadrággal, midi ruhával vagy akár elegánsabb szettekkel is jól kombinálható, ezért szinte minden kapszulagardróbban helye van.

A fehér sneaker kényelmes, időtálló és mindenki gardróbjába beilleszthető. Már rég nem csak sportos szettekhez hordjuk: az utóbbi években az irodai szetteknek is egyre gyakrabban része. Egy elegáns nadrágkosztümöt lazábbá tehet, egy nőies, elegándabb ruhát pedig kevésbé ünnepélyessé. Jól mutat egyenes- és bőszárú szárú farmerrel, de akkor is jó választás, ha kényelmes, otthoni szettet egészítenél ki vele. 

A fehér sneakereknél kevés jobban kihasználható lábbeli van
A fehér sneakereknél kevés jobban kihasználható lábbeli van

A sztárok és a királyi család tagjai is imádják a fehér sneakereket

A fehér sportcipő népszerűségét jól mutatja, hogy a királyi család tagjaitól kezdve a hollywoodi sztárokon át a legnagyobb divattervezőkig rengetegen viselik. Katalin hercegné például rendszerint a letisztultabb fazonokat választja, gyakran látni rajta Veja vagy Superga cipőket. Kendall Jenner a robosztusabb darabokat viseli szívesen, mint a New Balance, Katie Holmes pedig bő- vagy egyenesszárú farmerrel hordja a retró fazonokat. 

Katalin hercegné, Kendall Jenner és Katie Holmes fehér sneakerben
Katalin hercegné, Kendall Jenner és Katie Holmes fehér sneakerben
Forrás: Profimedia / Life.hu

Mutatjuk, hogy te idén milyen darabok közül tudsz válogatni!

A legjobban kihasználható, időtálló fehér sneakerek őszre - Galéria: 

New Balance / CCC - 24.495 Ft
Graceland / Deichmann - 11.900 Ft
Veja / About You - 52.990 Ft
Superga / Zalando 22.490 Ft
Nike / Nike.com 84,99 €
Adidas Superstar II / footshop.hu - 33 599 Ft
Marks&Spencer / marksandspencer.com 34.900 Ft
Lacoste / Office Shoes 29.990 Ft
On / ecipo.hu - 61 900 Ft
Esprit / Deichmann - 15.990 Ft
1 / 10
New Balance / CCC - 24.495 Ft

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