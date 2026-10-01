Katalin hercegné is erre esküszik: mutatjuk a legidőtállóbb fehér sneakereket az őszre – Galéria

A fehér sneaker kényelmes, időtálló és mindenki gardróbjába beilleszthető. Már rég nem csak sportos szettekhez hordjuk: az utóbbi években az irodai szetteknek is egyre gyakrabban része. Egy elegáns nadrágkosztümöt lazábbá tehet, egy nőies, elegándabb ruhát pedig kevésbé ünnepélyessé. Jól mutat egyenes- és bőszárú szárú farmerrel, de akkor is jó választás, ha kényelmes, otthoni szettet egészítenél ki vele.

A fehér sneakereknél kevés jobban kihasználható lábbeli van

A sztárok és a királyi család tagjai is imádják a fehér sneakereket

A fehér sportcipő népszerűségét jól mutatja, hogy a királyi család tagjaitól kezdve a hollywoodi sztárokon át a legnagyobb divattervezőkig rengetegen viselik. Katalin hercegné például rendszerint a letisztultabb fazonokat választja, gyakran látni rajta Veja vagy Superga cipőket. Kendall Jenner a robosztusabb darabokat viseli szívesen, mint a New Balance, Katie Holmes pedig bő- vagy egyenesszárú farmerrel hordja a retró fazonokat.

Katalin hercegné, Kendall Jenner és Katie Holmes fehér sneakerben

Forrás: Profimedia / Life.hu

Mutatjuk, hogy te idén milyen darabok közül tudsz válogatni!

A legjobban kihasználható, időtálló fehér sneakerek őszre - Galéria: