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Kiderült, találkozott-e már Harry herceg az édesapjával, mióta visszaköltözött Angliába

brit királyi család Károly király Harry herceg
Horváth Angéla
2026.10.01.
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Harry herceg és Meghan Markle augusztus végén tértek vissza az Egyesült Királyságba, így már több mint egy hónapja ismét Nagy-Britanniában élnek. Most kiderült, hogyan alakult azóta Harry kapcsolata Károly királlyal.

Harry herceg és Meghan Markle augusztus 26-án érkeztek meg a birminghami repülőtérre, hogy ismét Angliában éljenek gyerekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Úgy tudni, Harry és Károly király a költözés óta még mindig nem találkoztak személyesen, telefonon viszont már beszéltek, rögtön a költözés utáni héten. 

Harry herceg és Károly király még nem találkoztak, mióta a Sussexiek visszaköltöztek Angliába
Harry herceg és Károly király még nem találkoztak, mióta a Sussexiek visszaköltöztek Angliába
Forrás: AFP / Life.hu

A személyes találkozónak földrajzi akadályai voltak: Károly király szeptember nagy részét Skóciában töltötte, és csak a hónap elején tért vissza rövid időre Londonba néhány hivatalos program miatt, így egyszerűen nem találtak alkalmat a találkozóra. Harry és Meghan jelenleg a Cotswoldsban, egy nem királyi rezidencián élnek. A környéken többször is látták már őket, többek között a Falkland Armsban és a Great Tew-ban található Soho Farmhouse-ban - írja a Hello! magazin.

Harry herceg és Károly király júliusban találkoztak utoljára

Harry és Károly legutóbb júliusban találkoztak személyesen. Harry és Meghan akkor Archie-t és Lilibetet is magukkal vitték a gloucestershire-i Highgrove House-ba, ahol Károly király és Kamilla királyné üdvözölte őket. Harry visszatérése végre valódi lehetőséget adhat arra, hogy rendezze kapcsolatát a családjával az elmúlt évek konfliktusai után. Harry a királyi család dolgozó tagjaként betöltött szerepéről hat évvel ezelőtt lemondott, majd az Oprah Winfrey-nek adott interjúban, a Netflix dokumentumfilmjében és Tartalék című önéletrajzi könyvében is bírálta a királyi családot. Emiatt apjától és testvérétől, Vilmos hercegtől is eltávolodott. A közeledést apa és fia között végül az indíthatta el, hogy 2024 februrájában Harry hazasietett az apjához, amikor megtudta, hogy az daganatos betegséggel küzd. Vilmos herceggel még nem tudták rendezni a kapcsolatukat, és egyelőre semmi nem is utal arra, hogy a testvérek közötti viszály véget érne. 

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