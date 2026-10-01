Őszi csodafegyverek száraz bőrre: 5 isteni illatú, tápláló testvajat mutatunk árakkal

Az ősz sok szempontból a testápolási rutin újragondolásának időszaka. A nyári könnyű testápolók, gélek és permetek után egyre kellemesebb érzés lehet gazdagabb, táplálóbb formulákhoz nyúlni, különösen zuhanyzás vagy fürdés után. A hűvösebb, szárazabb levegő, a szeles idő és a fűtési szezon kezdete ugyanis megviselheti a bőr komfortérzetét, ezért ilyenkor sokan érzik úgy, hogy a megszokott hidratálójuk már nem nyújt elegendő ápolást. Éppen ezért a testvajak ebben az időszakban különösen jó választásnak bizonyulnak.

A testvajak az őszi bőrápolás szupersztárjai.

Forrás: 123rf

A textúra is számít, hiszen a hűvösebb hónapokban jól eshetnek a gazdagabb, krémesebb formulák.

Az összetevők között is érdemes körülnézni, mert a különböző növényi vajak eltérő szerepet tölthetnek be a formulákban.

Az illat lehet az őszi rutin egyik főszereplője.

Isteni, tápláló testvajak száraz bőrre: 5 kedvencet mutatunk

Általában sűrűbb, krémesebb állagúak, mint a klasszikus testápolók, ezért már a felvitelük is egyfajta őszi rituálé lehet. A megfelelő termékkel a bőrápolás nemcsak kötelező esti feladat, hanem néhány perces énidő is lehet: egy kellemes illat, puha textúra és a frissen hidratált test együtt egészen más hangulatot adhat a nap végének. Mutatunk öt különböző változatot, amelyeknek nemcsak tápláló hatásába, hanem illatába is beleszeretsz majd.

1. Kiehl's Hab állagú testvaj shea vajjal és jojoba vajjal – 18 500 Ft/226 g; 2. ZIAJA Kakaóvaj testvaj – 2584 Ft; 3. The Body Shop Füge & Pisztácia Testvaj – 7990 Ft; 4. Rituals Uukumwe gazdag testvaj – 10 590 Ft; 5. Lancôme Nutrix Royal Body Restoring Body Butter Testápoló – 19 789 Ft

Forrás: kiehls.hu; ziajashop.hu; the-body-shop.hu; rituals.com/hu; douglas.hu.

A testvajat érdemes fürdés vagy zuhanyzás után, enyhén nedves bőrre felvinni. Ilyenkor nem kell hatalmas mennyiség: egy kisebb adaggal indulj, majd szükség esetén tegyél még rá. A különösen száraz területekre – például könyökre, térdre vagy lábszárra – valamivel több termék is kerülhet. Fontos azonban, hogy a testvaj sem helyettesíti az egészséges bőrápolási rutint. Ha a bőr tartósan nagyon száraz, viszket, kipirosodik vagy berepedezik, nem érdemes pusztán kozmetikai termékekkel kezelni a problémát, hanem bőrgyógyász tanácsát is érdemes kikérni.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek is érdekelhetnek még: