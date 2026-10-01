George Clooney összetört Presley Gerber halála miatt: súlyos döntést hozott a tragédia után

George Clooney több mint húsz éve ápol szoros barátságot Rande Gerberrel és feleségével, Cindy Crawforddal, így gyermekeiket, Presleyt és Kaiát is egészen fiatal koruktól ismerte. A színész annyira közel került a családhoz, hogy a gyerekek csak „George bácsiként” emlegették. A mostani tragédia ezért különösen fájdalmasan érintette.

George Clooney összetört.

Forrás: Renata Roattino/LPS via ZUMA Press Wire

Presley Gerber halála George Clooney-t is mélyen megrázta

Presley Gerber 27 éves korában halt meg, a feltételezések szerint drogtúladagolás következtében, miután éveken át függőségi problémákkal küzdött. Halála Clooney számára is hatalmas sokk volt, hiszen a színész állítólag szinte második fiaként tekintett rá.

George Clooney akkor is támogatta Presleyt, amikor 2018-ban ittas vezetés miatt került bajba. Egy forrás szerint soha nem ítélkezett felette, inkább arra biztatta, hogy lassítson.

„George mindig azt mondta Presleynek, hogy lassítson, és ne bonyolítsa túl a dolgokat” – idézte fel az informátor. Clooney saját példájával is próbálta nyugtatni a fiatal férfit: ő maga már elmúlt harmincéves, amikor a Vészhelyzet meghozta számára az áttörést.

A színészt ezért különösen megviselte barátja fiának elvesztése. „George rosszul van ettől, mert Rande a legjobb barátja, és mindenki nagyon együtt érzett Presley-vel” – mondta egy forrás.

George Clooney gyerekei teljesen más életet élnek

A tragédia csak még inkább megerősítette George és Amal Clooney korábbi elhatározását arról, hogyan szeretnék felnevelni 9 éves ikreiket, Alexandert és Ellát.

George és Amal mélyen elszomorodtak Presley halála miatt, és ez újabb emlékeztető számukra arra, hogy soha nem fogják reflektorfénybe állítani az ikreiket

– fogalmazott a családhoz közel álló forrás.

Amal és George Clooney gyerekei a nyilvánosságtól teljesen elzárva nevelkednek, erről a házaspár már korábban megállapodott. Nem viszik őket vörös szőnyegre, nem posztolnak róluk az Instagramon, és fotóikat sem szeretnék nyilvánosságra hozni. Amíg be nem fejezik az egyetemet, addig dolgozni sem fognak, legalábbis nem a hollywoodi reflektorfényben. Clooney korábban maga is beszélt erről: „Az a célom, hogy megpróbáljam megvédeni őket, nem akarok fényképeket a gyerekeimről.”