Így lesz sokkal jobb a fagyasztott spenót: ezt az egyetlen trükköt kell bevetned főzés előtt

A spenót azon zöldségek közé tartozik, amelyekből kifejezetten praktikus fagyasztott változatot tartani otthon. Sokáig eltartható, bármikor előkapható, és akkor sem kell attól tartanunk, hogy a hűtő mélyén fonnyad el a maradék, ha egyszerre csak kisebb adagot használunk fel. A fagyasztott spenót egyetlen komolyabb hátránya, hogy rosszul elkészítve túlságosan vizes, puha, sőt kellemetlenül nyálkás állagú lehet. Szerencsére ezt meglepően könnyű elkerülni.

A fagyasztott spenót elkészítése ezzel a trükkel egyszerűbb lesz.

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A fagyasztott spenót elkészítése ezen az egy lépésen múlhat

A probléma legfőbb oka nem maga a spenót, hanem a benne maradó felesleges nedvesség. Házi szakácsok osztották meg egymással a módszereiket, és egy tanács újra és újra előkerült: a teljesen kiolvasztott spenótból főzés előtt a lehető legtöbb vizet ki kell nyomni.

Az egyik hozzászóló szerint ehhez még különleges konyhai eszközre sincs szükség. Kézzel addig kell nyomkodni, amíg szinte minden folyadék távozik belőle, és kis, tömör csomók maradnak.

Egy másik házi szakács még a kezeit sem szeretné összekenni: a spenótot teljesen kiolvasztja a zacskójában, levágja annak egyik sarkát, majd a csomagot összenyomva ezen keresztül engedi ki a folyadékot. A leszűrt levet ráadásul nem feltétlenül kell kiönteni, alapléhez is felhasználható.

Szűrővel is működik a trükk

Ha nem szeretnénk kézzel kinyomkodni a spenótot, egy nagyobb, sűrű szövésű szűrő is megteszi. Tegyük bele a kiolvadt zöldséget, majd egy villa segítségével alaposan préseljük ki belőle a vizet.

Ha olyan étel készül, amelyhez különösen száraz spenótra van szükség, a folyamat itt még nem feltétlenül ér véget. A spenótot papírtörlő vagy tiszta konyharuha közé téve ismét át lehet nyomkodni, majd néhány percig szétterítve hagyni, hogy a maradék nedvesség is távozzon.

A módszer nemcsak köretek esetében hasznos. A fagyasztott spenót felhasználása currykhez, mártásokhoz, krémes fogásokhoz vagy akár levesekhez is egyszerűbb lehet így, hiszen a fölösleges víz eltávolításával kevésbé válik nyálkássá az étel, és a spenót sem hígítja fel szükségtelenül a fogást.