Így lesz sokkal jobb a fagyasztott spenót: ezt az egyetlen trükköt kell bevetned főzés előtt

A spenót azon zöldségek közé tartozik, amelyekből kifejezetten praktikus fagyasztott változatot tartani otthon. Sokáig eltartható, bármikor előkapható, és akkor sem kell attól tartanunk, hogy a hűtő mélyén fonnyad el a maradék, ha egyszerre csak kisebb adagot használunk fel. A fagyasztott spenót egyetlen komolyabb hátránya, hogy rosszul elkészítve túlságosan vizes, puha, sőt kellemetlenül nyálkás állagú lehet. Szerencsére ezt meglepően könnyű elkerülni.
A fagyasztott spenót elkészítése ezen az egy lépésen múlhat
A probléma legfőbb oka nem maga a spenót, hanem a benne maradó felesleges nedvesség. Házi szakácsok osztották meg egymással a módszereiket, és egy tanács újra és újra előkerült: a teljesen kiolvasztott spenótból főzés előtt a lehető legtöbb vizet ki kell nyomni.
Az egyik hozzászóló szerint ehhez még különleges konyhai eszközre sincs szükség. Kézzel addig kell nyomkodni, amíg szinte minden folyadék távozik belőle, és kis, tömör csomók maradnak.
Egy másik házi szakács még a kezeit sem szeretné összekenni: a spenótot teljesen kiolvasztja a zacskójában, levágja annak egyik sarkát, majd a csomagot összenyomva ezen keresztül engedi ki a folyadékot. A leszűrt levet ráadásul nem feltétlenül kell kiönteni, alapléhez is felhasználható.
Szűrővel is működik a trükk
Ha nem szeretnénk kézzel kinyomkodni a spenótot, egy nagyobb, sűrű szövésű szűrő is megteszi. Tegyük bele a kiolvadt zöldséget, majd egy villa segítségével alaposan préseljük ki belőle a vizet.
Ha olyan étel készül, amelyhez különösen száraz spenótra van szükség, a folyamat itt még nem feltétlenül ér véget. A spenótot papírtörlő vagy tiszta konyharuha közé téve ismét át lehet nyomkodni, majd néhány percig szétterítve hagyni, hogy a maradék nedvesség is távozzon.
A módszer nemcsak köretek esetében hasznos. A fagyasztott spenót felhasználása currykhez, mártásokhoz, krémes fogásokhoz vagy akár levesekhez is egyszerűbb lehet így, hiszen a fölösleges víz eltávolításával kevésbé válik nyálkássá az étel, és a spenót sem hígítja fel szükségtelenül a fogást.
Fagyasztott spenót receptje fokhagymával és citrommal
Ha önálló köretként ennéd, néhány egyszerű hozzávalóval gyorsan ízes fogást készíthetsz belőle.
Hozzávalók:
- 2 evőkanál extra szűz olívaolaj, plusz egy kevés a tálaláshoz
- 3 gerezd fokhagyma
- 284 g spenót
- 1 citrom
- só és bors ízlés szerint
Elkészítés:
Melegítsd fel az olívaolajat egy nagy serpenyőben közepesen magas hőfokon. Add hozzá a vékony szeletekre vágott fokhagymát, és pirítsd körülbelül 20–30 másodpercig.
Ezután kerüljön a serpenyőbe az előzőleg kiolvasztott és alaposan kinyomkodott spenót. Két fakanállal vagy konyhai fogóval forgasd össze a fokhagymával. Ha még mindig túl nedvesnek tűnik, további egy-két percig hagyd a serpenyőben, hogy a maradék folyadék elpárologjon.
Tálaláskor sózd, borsozd, facsard rá egy fél citrom levét, végül locsold meg kevés extra szűz olívaolajjal. A maradék citromot gerezdekre vágva kínálhatod mellé.
A fagyasztott spenót elkészítése tehát nem igényel különleges technikát vagy drága hozzávalókat. A lényeg sokkal inkább az, mi történik vele még azelőtt, hogy a serpenyőbe kerülne: ha megszabadítjuk a fölösleges víztől, az állaga kellemesebb lesz, és az elkészült ételt sem áztatja el.
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