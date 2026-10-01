Katalin hercegné ezt a házimunkát imádja, nem adná át másnak: II. Erzsébet is szívesen csinálta

Katalin hercegné szerdán Sussexben vett részt egy hivatalos programon. Felszállt egy helyi közösségi buszra, amely Pulborough Village Hall felé tartott, majd csatlakozott az ott rendszeresen megrendezett heti ebédhez, és beszélgetett a helyiekkel. A buszon a 75 éves Lynda Jones mellett foglalt helyet, akivel beszélgetésbe is elegyedett, és a házimunka is szóba jött.

Katalin hercegné a helyiekkel együtt buszozott

Forrás: Profimedia

„Imádok mosogatni. Tényleg” – vallotta be Katalin utastársának. Amikor megkérdezték tőle, Vilmos herceg is besegít-e, így válaszolt: „Ő törölget. Jó párost alkotunk. És a gyerekeket is bevonjuk.”

Nem csak Katalin hercegné, II. Erzsébet királynő is imádott mosogatni

Bár meglepő lehet, hogy Katalin maga is kiveszi a részét a házimunkából, nem ő az egyetlen a brit királyi családban. II. Erzsébet királynőről is köztudott volt, hogy szívesen segített elmosogatni az étkezések után.

Valentine Low, a Power and the Palace című könyv szerzője mesélte el a történetet, amit Alex Allentől hallott - ő volt John Major miniszterelnök személyi titkára. Mint elmondta, a miniszterelnök minden év szeptemberében egy hétvégét a királynőnél töltött Balmoralban. Ilyenkor gyakran grilleztek, Fülöp herceg és András herceg sütötte a kolbászokat. A vacsora után pedig gyakran maga a királynő állt neki mosogatni. A többiek persze rögtön felpattantak, hogy átvegyék a munkát, de a királynő leszögezte, erre semmi szükség, szeret mosogatni.

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