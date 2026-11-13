Amerika első szupermodellje 79 évesen is gyönyörű: így fest ma Cheryl Tiegs

Cheryl Tiegs neve mára összeforrt a szupermodellek első generációjával. A szőke szépség többször is szerepelt a Sports Illustrated legendás fürdőruhás különszámának címlapján, de a Vogue és az Elle magazinok borítóján is feltűnt. A hetvenes évek egyik legismertebb modellje volt, akinek bikinis fotói meghódították Amerikát.

Cheryl Tiegs, amerika első szupermodellje

Forrás: Instagram / Cheryl Tiegs

Modellkarrierje után a színészet felé fordult, és előadóként is kipróbálta magát. Ma már visszavonultan él, a vörös szőnyegen csak elvétve jelenik meg, akkor is többnyire jótékonysági rendezvényeken. 2025-szeptemberében készült róla az utolsó hivatalos fotó. Cheryl megőrizte karcsú alakját és jellegzetes vonásait.

Cheryl Tiegs ma már csak ritkán jelenik meg a vörös szőnyegen

Forrás: AFP

Cheryl Tiegs négyszer ment férjhez, három fia született

A modell magánélete legalább olyan mozgalmasan alakult, mint a karrierje. Négyszer házasodott, utolsó válása óta, 2001-től egyedül él.

Első férje Stan Dragoti filmrendező volt, akivel 1970 és 1979 között élt házasságban. Két évvel később Peter Beard fotóshoz ment feleségül, ez a kapcsolat mindössze két évig tartott. 1990-ben Anthony Peck színésszel kötött házasságot, akitől Zachary nevű fia született. A pár 1995-ben vált el. Három évvel később Cheryl ismét férjhez ment, ezúttal Rod Stryker jógaoktatóhoz. Ikreik, Theo és Jaden béranya segítségével jöttek világra. A házasság 2001-ben ért véget.

Könyvtáros szeretett volna lenni, végül világhírű modell lett

Cheryl Tiegs fiatalon nem akart modell lenni, egészen más jövőt képzelt el magának.

„Szenvedélyesen szeretek olvasni, és mindig is könyvtáros akartam lenni” – mesélte korábban.

Tizenéves korának végén jelentkezett élete első modellválogatására, de akkor még nem választották ki. Nem sokkal később azonban megkapta első komolyabb munkáját: az 1960-as években a Seventeen magazin egyik reklámjában szerepelt. Ezt követően a Glamour magazin az egyik karibi szigetre utaztatta fotózásra, és ezzel el is indult a világraszóló karrierje.

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