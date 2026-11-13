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királyi család

Botrány robbant ki György herceg rajza miatt: csalással gyanúsítják a trónörököst

királyi család rajz György herceg
Nagy Anna
2026.11.13.
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A trónörökös máris megtapasztalta, milyen kritikus tud lenni az internet népe még egy 13 éves gyerekkel is. György herceget rajza miatt érték támadások, miután az emberek rájöttek arra, pontosan hogyan is készült az alkotás.

Vilmos herceg osztotta meg a nagyvilággal György herceg rajzát, ami egy jégmadarat ábrázol. Az alkotás a Country Life nevű neves brit magazin különszámába került bele, aminek Vilmos volt a vendégszerkesztője. A kép először lenyűgözte az embereket, de miután többen felhívták a figyelmet arra, mi is lehetett pontosan az alkotás folyamata, egyből záporoztak a negatív kritikák György hercegre, akinek így korán meg kellett tanulnia, milyen kegyetlenek is tudnak lenni az emberek.

György herceg komoly kritikát kapott.
György herceg komoly kritikát kapott.
Forrás: Northfoto

György herceg botrányba keveredett: az emberek szerint a rajzával nem stimmel valami

Nagy büszkeséggel osztotta meg a művészetek iránt rajongó fia rajzát Vilmos herceg a Country Life magazin különszámában, aminek ő volt a vendégszerkesztője. A jégmadarat ábrázoló alkotást sokan dicsérték, amíg néhányan fel nem vetették, hogy György herceg rajza igazából nem a saját munkája. A 13 éves trónörökös egy évvel ezelőtt készítette a ceruzarajzot, többen pedig felfedezték, hogy az ekészült mű feltűnően hasonlít a The Virtual Instructor nevű online rajzoktató platform egyik útmutatójában szereplő alkotásra.

Felmerült a gyanú, hogy a herceg a lépésről lépésre bemutatott oktatóanyag segítségével készíthette el a képet, ami

 a kritikus hangok szerint minimum árnyalja a fiú teljesítményét, a szigorúbbak pedig úgy vélik, hogy így saját alkotásként sem lehet bemutatni a rajzot.

A platform alapítója, Matt Fussell az USA Today megkeresésére reagált a történtekre. Bár azt nem tudta megerősíteni, hogy György valóban az ő tananyagát használta-e, elismerte, hogy a két rajz közötti hasonlóság izgalmas felfedezés.

A kemény kritikák sokaknál kiverték a biztosítékot, hiszen egyrészt egy 13 éves gyerekről van szó, másrészt a másolás ténye nem bizonyított, ám ha még így is történt, a másolás a tanulás nagyszerű eszköze, ami ilyen lenyűgöző módon csak annak sikerülhet, akinek valóban van tehetsége. 

„Semmi szégyellnivaló nincs abban, ha valaki oktatóanyagot használ, és dicséretes, hogy szeretne megtanulni madarakat rajzolni” – fogalmazott az egyik hozzászóló. Az ügyben egy rajztanár is megszólalt.

„Ez valóban nagyon jó, és komoly tehetségről árulkodik” jelentette ki a rajzról. Majd a kritikákról is kifejtette véleményét. „Ami meglepett, az az, hogy mennyi bírálatot kapott ennek a gyereknek az alkotása felnőtt művészektől az interneten” – fogalmazott.

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