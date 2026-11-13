Botrány robbant ki György herceg rajza miatt: csalással gyanúsítják a trónörököst

Vilmos herceg osztotta meg a nagyvilággal György herceg rajzát, ami egy jégmadarat ábrázol. Az alkotás a Country Life nevű neves brit magazin különszámába került bele, aminek Vilmos volt a vendégszerkesztője. A kép először lenyűgözte az embereket, de miután többen felhívták a figyelmet arra, mi is lehetett pontosan az alkotás folyamata, egyből záporoztak a negatív kritikák György hercegre, akinek így korán meg kellett tanulnia, milyen kegyetlenek is tudnak lenni az emberek.

György herceg komoly kritikát kapott.

Forrás: Northfoto

György herceg botrányba keveredett: az emberek szerint a rajzával nem stimmel valami

Nagy büszkeséggel osztotta meg a művészetek iránt rajongó fia rajzát Vilmos herceg a Country Life magazin különszámában, aminek ő volt a vendégszerkesztője. A jégmadarat ábrázoló alkotást sokan dicsérték, amíg néhányan fel nem vetették, hogy György herceg rajza igazából nem a saját munkája. A 13 éves trónörökös egy évvel ezelőtt készítette a ceruzarajzot, többen pedig felfedezték, hogy az ekészült mű feltűnően hasonlít a The Virtual Instructor nevű online rajzoktató platform egyik útmutatójában szereplő alkotásra.

Felmerült a gyanú, hogy a herceg a lépésről lépésre bemutatott oktatóanyag segítségével készíthette el a képet, ami

a kritikus hangok szerint minimum árnyalja a fiú teljesítményét, a szigorúbbak pedig úgy vélik, hogy így saját alkotásként sem lehet bemutatni a rajzot.

A platform alapítója, Matt Fussell az USA Today megkeresésére reagált a történtekre. Bár azt nem tudta megerősíteni, hogy György valóban az ő tananyagát használta-e, elismerte, hogy a két rajz közötti hasonlóság izgalmas felfedezés.

A kemény kritikák sokaknál kiverték a biztosítékot, hiszen egyrészt egy 13 éves gyerekről van szó, másrészt a másolás ténye nem bizonyított, ám ha még így is történt, a másolás a tanulás nagyszerű eszköze, ami ilyen lenyűgöző módon csak annak sikerülhet, akinek valóban van tehetsége.

„Semmi szégyellnivaló nincs abban, ha valaki oktatóanyagot használ, és dicséretes, hogy szeretne megtanulni madarakat rajzolni” – fogalmazott az egyik hozzászóló. Az ügyben egy rajztanár is megszólalt.