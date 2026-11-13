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gyász

Tragédia: 27 éves korában meghalt a népszerű brit színésznő lánya

gyász színésznő Nagy-Britannia
Life.hu
2026.11.13.
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Mindössze 27 éves volt Lisa Maxwell brit színésznő és televíziós műsorvezető lánya, Beau Jessup, aki New Yorkban vesztette életét. A fiatal nő a Columbia Egyetemen tanult újságírást, és komoly tervei voltak a jövőre nézve.

Meghalt Beau Jessup, Lisa Maxwell brit színésznő és Paul Jessup lánya. A tragikus hírt november 9-én, hétfőn jelentette be a Columbia Egyetem újságíróképző intézete, ahol a 27 éves fiatal nő a mesterképzés hallgatója volt. Tanulmányait 2027 májusában fejezte volna be.

British actress Lisa Maxwell arrives for the British Premiere of the film, Monsters vs Aliens, in London's Leicester Square March 11, 2009. AFP Photo/Max Nash (Photo by MAX NASH / AFP)
Lisa Maxwell brit színésznő a lányát gyászolja
Forrás: AFP

„A Columbia Egyetem újságíróképző intézete mély fájdalommal búcsúzik Beau Jessuptól, mesterképzésünk hallgatójától. Őszinte részvétünket fejezzük ki családjának, barátainak, diáktársainak és mindazoknak, akik ismerték és szerették. Intézményünk együttműködik Beau családjával, hogy minden lehetséges támogatást és segítséget megadjon nekik ebben a nehéz időszakban” – olvasható az egyetem közleményében.

A fiatal nő halálának körülményeiről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket.

Lisa Maxwell lányának még rengeteg terve volt a jövőre

Az egyetem Beau Jessup emlékére közzétett egy októberben készült interjút is, amelyben a fiatal nő a tanulmányairól, kedvenc időtöltéseiről és jövőbeli terveiről mesélt. A beszélgetés eredetileg a Columbia News Notebook című sorozatához készült, amely az egyetem érdekes életutat bejárt hallgatóit mutatja be. Az intézmény a család engedélyével döntött úgy, hogy a tragédia után is megjelenteti az interjút, ezzel tisztelegve Beau emléke előtt.

Beau korábban a Cambridge-i Egyetemen szerzett mesterdiplomát színházi szövegírásból. Első darabja, a The Sandbag azt vizsgálta, hogyan alakítják az önmagunkról alkotott történeteinket a családi kapcsolataink, az emlékeink, a testünk és az előző generációktól örökölt történetek.

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