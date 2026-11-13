Milliárdosok a szülei, mégis diszkontáruházakban vásárol Beyoncé 9 éves lánya

A legnevesebb divattervezők versengenek azért, hogy öltöztethessék Beyoncét, ám az énekesnő kislányát, Rumit egyelőre nem különösebben érdeklik a méregdrága ruhák. A világsztár az i-D magazin különleges, Beyoncé Zine című kiadásában beszélt erről.

Beyoncé és kislánya, Rumi Carter 2025-ben

Forrás: Profimedia

Beyoncé az interjúban arról beszélt, hogy gyermekeire szeretné hagyni az évek során összegyűjtött ruháit, és örömmel figyeli, ahogy egyre inkább kialakul a saját ízlésük.

„Nagyon várom, hogy egyszer átadhassam a gyermekeimnek az összes ruhámat, különösen most, hogy mindannyian kezdik felfedezni a saját stílusukat. Jó lesz látni, hogyan válogatnak majd a szüleik vörös szőnyeges megjelenéseihez és turnéihoz készült ruhákból, ha egyáltalán érdekelni fogja őket” – mesélte.

A kilencéves Rumi ugyanis jelenleg inkább az olcsóbb ruhákat kínáló üzleteket részesíti előnyben, nem érdeklik a luxusboltok.

„Rumi kedvenc bevásárlóhelye mostanában a Ross és a TJ Maxx” – árulta el Beyoncé.

A Ross Dress for Less az Egyesült Államok egyik legismertebb diszkontáruház-lánca. Főként korábbi kollekciókból, szezonvégi készletekből és kedvezményesen beszerzett márkás termékekből válogathatnak a vásárlók. A TJ Maxx hasonló üzletlánc, amely ismert divatmárkák termékeit, esetenként prémium- és dizájnerdarabokat is kínál kedvezményes áron. Az üzletlánc Európában TK Maxx néven működik, és Németországban, Ausztriában, Lengyelországban, Egyesült Királyság, Hollandiában vannak üzleteik.

Beyoncé kislánya, Rumi már most pontosan tudja, mit szeretne

Beyoncé és férje, Jay-Z igyekeznek óvni gyermekeik magánéletét, ezért csak ritkán beszélnek róluk. A nagymamájuk, Tina Knowles azonban többször is mesélt már az unokáiról. Egy 2022-es interjúban például elárulta, hogy Rumi rajong a divatért, remek stílusérzéke van, és már egészen kicsi korában pontosan tudta, milyen ruhákat akar viselni. A kislány ráadásul nemcsak a divat iránt érdeklődik, hanem a művészetekben is tehetséges. Tina fantasztikus festőként és alkotóként jellemezte unokáját.

Rumi ikertestvére, Sir egészen más természetű. Nagymamája szerint a kisfiú csendesebb, nyugodtabb, akárcsak az édesapja, és a divat helyett inkább a számok érdeklik. Tina rendkívül okosnak tartja az unokáját, Rumiról pedig már 2019-ben azt jósolta, hogy egyszer az egész világot meghódítja.