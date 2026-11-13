Ez történik a testeddel, ha minden nap céklalevet iszol

A friss kutatás szerint a céklalé rendszeres fogyasztása idősebb felnőtteknél csökkentette a vérnyomást, miközben a szájban élő baktériumok összetétele is megváltozott. Vagyis a történetben nemcsak a cékla, hanem a szájflóra is fontos szerepet játszhat.

A cékla természetesen gazdag nitrátokban.

Forrás: 123rf

A cékla egyik különleges összetevője lehet a kulcs

A cékla természetesen gazdag nitrátokban. Ezeket a szájban élő bizonyos baktériumok nitritté alakítják, majd a szervezetben olyan folyamat indul el, amely nitrogén-monoxid képződéséhez vezet. Ez az anyag segíti az erek ellazulását és tágulását, így hozzájárulhat a vérnyomás csökkenéséhez.

A kutatásban 39 harminc év alatti és 36, a hatvanas-hetvenes éveiben járó résztvevő vett részt. Két héten keresztül nitrátban gazdag céklalevet kaptak, majd egy másik időszakban olyan italt, amelyből a nitrátot eltávolították.

Az eredmény érdekes különbséget mutatott: az idősebb résztvevők vérnyomása mérhetően csökkent a valódi céklalé fogyasztása után, míg a fiatalabbaknál ugyanez nem történt meg.

A szájban élő baktériumok is számítanak

A kutatók közben a résztvevők szájában található baktériumokat is megvizsgálták. A céklalé fogyasztása után az idősebb csoport szájflórája jelentősen megváltozott: csökkent bizonyos kevésbé jótékony baktériumok, például a Prevotella aránya, miközben nőtt néhány jótékony baktériumé, köztük a Neisseriáé.

Ez azért érdekes, mert a nitrátok átalakításában éppen a szájban élő baktériumoknak van szerepük. Ha ezek egyensúlya felborul, a szervezet kevésbé hatékonyan tudja végigvinni azt a folyamatot, amely végül a vérerek tágulásához vezet.

Ráadásul egy korábbi kutatás szerint a fogágybetegség is befolyásolhatja ezt a folyamatot. Egészséges szájflóra mellett a céklalé vérnyomáscsökkentő hatása jobban érvényesült, fogágybetegség esetén viszont ez a hatás nem jelent meg ugyanúgy. A fogászati kezelés után ismét mérhetővé vált.

Akkor most minden nap céklalevet kell inni?

Nem egészen. A kutatás érdekes magyarázatot ad arra, miért lehet kedvező a nitrátban gazdag zöldségek fogyasztása, de a céklalé nem helyettesíti a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket, ha valakinek szüksége van rájuk. A szakértők szerint a hatás mérsékelt, de mérhető lehet.