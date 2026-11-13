Ha tetszik, ha nem, a tinik sokkal jobban bánnak a pénzzel, mint a szüleik: kutatás igazolja

Azt gondolnánk, hogy a tinik inkább ruhákra, kütyükre és szórakozásra költik a pénzüket, de a legfrissebb felmérések szerint ez egyáltalán nem igaz. Olyannyira megfontoltak, hogy spórolás és pénzügyi tervezés terén akár taníthatnák a szüleiket is.

Azt hinnénk, hogy a tinik folyton vásárolnak, de valójában ügyesek a spórolásban.

Forrás: 123rf.com

Spórolás felsőfokon: a szülők is tanulhatnának a tiniktől

A Talker Research 2000, 13–17 éves gyereket nevelő szülő bevonásával készített kutatást, a családok pénzügyi szokásait vizsgálták, és a tinédzsereket is megkérdezték.

Az eredmények szerint a szülők 46 százaléka úgy véli, gyereke jobban ért a pénzügyekhez, mint ő maga.

A megkérdezettek 41 százaléka szerint kamasz gyereke alaposabban átgondolja a nagyobb vásárlásokat,

40 százalékuk pedig úgy látja, inkább kivár és összegyűjti a szükséges összeget.

A szülők harmada szerint gyermekük ügyesebben tartja magát a költségvetéséhez, 31 százalékuk úgy gondolja, jobban megkülönbözteti a vágyakat a valódi szükségletektől, 30 százalékuk pedig óvatosabbnak tartja az adósságokkal kapcsolatban.

Ennyit keresnek és tesznek félre a mai kamaszok

A tinik spórolása mögött komoly pénzügyi tudatosság áll. A megkérdezett fiatalok 93 százalékának van valamilyen bevételi forrása, átlagosan évi 6916 dollárt, vagyis közel 7000 dollárt keresnek. (Körülbelül 2 millió 300 ezer forintot)

A pénzük származhat zsebpénzből, házimunkából, alkalmi mellékesekből, részmunkaidős állásból vagy használt holmik eladásából.

A legmeglepőbb azonban az, hogy a kamaszok átlagosan a bevételük 46 százalékát megtakarítják. A szülők 36 százaléka elismerte, hogy gyermeke még nála is többet tesz félre. A fiatalok ráadásul havonta több mint 13 órát töltenek pénzügyi témájú tartalmak fogyasztásával.

Befektetésekben is merészebbek a fiatalok

A kutatás során a szülőknek és gyermekeiknek azt is el kellett dönteniük, hogyan fektetnének be egy képzeletbeli 1000 dolláros (320 ezer forint) összeget.

Mindkét generáció a magas kamatozású megtakarítási számlákat részesítette előnyben, de míg a szülők a nyugdíjcélú befektetések felé is fordulnának, a tinik 20 százaléka kriptovalutába fektetne.